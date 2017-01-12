SkyAtlas, OpenStack üzerinden hizmet veren ilk yerli bulut servisi oldu

NASA ve RackspaceCloud ortaklığıyla geliştirilen "OpenStack", bulut bilişim altyapısı olarak kullanılan açık kaynak platformu niteliği taşıyor. Öyle ki veri depolama, hesaplama ve ağ gibi dağınık yapıdaki bulut bilişim teknolojileri bu sayede bütünleşik şekilde sunulabiliyor. Türkiye’nin ve MENA Bölgesinin OpenStack platformunu kullanan ilk bulut servis sağlayıcısı olan SkyAtlas ise bu mimariyle ülkemizde "Nesne Depolama" hizmetini bulut üzerinden veren ilk ve tek firma başarısına ulaştı.

Üstelik platform üzerine kurulan, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Canlı Dikey Ölçeklendirme Teknolojisi" ile kullanıcılar sadece kullandığı kadar ödeme yapıyor ve böylelikle IT maliyetlerini önemli oranda düşürüyorlar. Öyle ki artan ve azalan trafiğe göre sunucu kaynaklarını paralel şekilde kullanan teknoloji sayesinde tam anlamıyla kullandığın kadar öde politikası izleniyor.

Geçtiğimiz yıl bulut bilişim konusundaki en önemli organizasyonlardan olan EuroCloudAwards’ın dörüdncü kez düzenlediği "Türkiye'nin Bulut Ödülleri" yarışmasında "Yılın Startup Servis Sağlayıcısı" kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan SkyAtlas, diğer taraftan Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen "2016 Bilişim Yıldızları İnovasyon Yarışması Verimlilik" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.