SkyDrive bulut depolama platformunun ismi OneDrive olarak değişiyor





Microsoft'un uzun süre SkyDrive olarak isimlendirdiği bulut depolama platformu, geçen yıl BSkyB firması tarafından isim hakkını izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verilmişti.





Muhtemel bir yasaklama kararına karşı harekete geçen Microsoft'un hizmetin ismini değiştireceği konuşuluyordu. Microsoft yeni ismi aynı adla açtığı resmi blogundan duyurdu.





Microsoft'un bulut depolama hizmeti SkyDrive artık OneDrive olarak adlandırılacak. Firma onedrive.com adresini de yayına soktu ancak şu anda sadece davetiye usülü ile kullanıcı kabul ediliyor. Microsoft'un servisi ne zaman kullanıma açacağı ve ne tür yenilikler sunacağı şimdilik belli değil.

http://blog.onedrive.com/onedrive-for-everything-your-life/