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SkyDrive bulut depolama platformunun ismi OneDrive olarak değişiyor

5 yıl
4,5b
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7
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SkyDrive bulut depolama platformunun ismi OneDrive olarak değişiyor

Microsoft'un uzun süre SkyDrive olarak isimlendirdiği bulut depolama platformu, geçen yıl BSkyB firması tarafından isim hakkını izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. 

Muhtemel bir yasaklama kararına karşı harekete geçen Microsoft'un hizmetin ismini değiştireceği konuşuluyordu. Microsoft yeni ismi aynı adla açtığı resmi blogundan duyurdu.

Microsoft'un bulut depolama hizmeti SkyDrive artık OneDrive olarak adlandırılacak. Firma onedrive.com adresini de yayına soktu ancak şu anda sadece davetiye usülü ile kullanıcı kabul ediliyor. Microsoft'un servisi ne zaman kullanıma açacağı ve ne tür yenilikler sunacağı şimdilik belli değil. 

http://blog.onedrive.com/onedrive-for-everything-your-life/ Yorum Yaz
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umut_baris 5 yıl
Yandex disk
Dropbox
Google Drive

gerisi yalan bence.
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celo68 5 yıl
Arayüzü güzel aslında ama kapasite google drive göre az artırsalar iyi olacak.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Güncelleme ile değiştirirler heralde. Ayrıca silip tekrar yüklememiz gerekmez umarım. Yedekleme falan uğraşamam.
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津波 5 yıl
Ulan bu kadar mı denk gelir, geçen ne kadar iyi isim bulmuşlar diyordum. Adamlar beni duymuş
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iboocum 5 yıl
İconunu da değiştirseler keşke
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mehmetoguzderin 5 yıl
Kullandığım tek Cloud servisi, DropBox ile SkyDrive (OneDrive) arasında kalan varsa, kullandığı platformlar W8/Mac OS X + WP8 + XBOX ONE ise kesinlikle öneririm. Ama iOS uygulaması çok gelişmeli.
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sniko1 5 yıl
Küçücük firma yüzünden koskoca firmanın ismi değişiyor.Ayrıca Onedrive ismi hiç de güzel durmuyor.
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