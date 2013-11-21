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SkyDrive'ın iOS uygulaması, otomatik yedekleme desteğiyle güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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SkyDrive'ın iOS uygulaması, otomatik yedekleme desteğiyle güncellendi
Microsoft'un popüler bulut depolama servisi SkyDrive, iOS platformunda otomatik yedekleme desteğiyle 4.0 sürümüne güncellendi.
Oldukça fazla kişi tarafından kullanılan ve her türlü dosyayı bulut üzerinde saklayabilen SkyDrive, yayınlanan 4.0 güncellemesiyle ise artık çekilen video ya da fotoğrafları otomatik olararak yedekleyebiliyor ve böylece kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel tasarımsal olarak yenilenen uygulama, Office Mobile ve OneNote entegrasyonu açısından da eskiye oranla daha iyi bir deneyim ortaya koyabiliyor. 
Bazı hata çözümleri ve performans gelişmeleri de yapılan SkyDrive iOS uygulamasını ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/skydrive/id477537958 Yorum Yaz
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