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Skyfall filmindeki ölü ada artık Street View'de

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Skyfall filmindeki ölü ada artık Street View'de

Sokakları 360 derece fotoğraflayarak Street View adıyla harita hizmetinin içerisine entegre eden Google, zaman zaman ilgi çekici yerleri de geziyormuşcasına görme imkanı veriyor. Burj Khalifa'dan sonra bu kez başka bir önemli nokta daha Street View'e katıldı.

Skyfall filmini izleyenlerin hatırlayacağı üzere Javier Bardem'in canlandırdığı siber terörist Silva'nın, Bond ile karşılaştığı ölü bir Japon adası bulunmaktaydı. 

Ada çekimleri aslında ABD'de Hollywood stüdyolarında yapılsa da adanın hikayesi bir anda popüler oldu. Japonca'da savaş gemisi adası anlamına gelen Hashima veya Gunkanjima, yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı bir kömür madeni adasıydı. Madenin kapanması ile birlikte ada sakinleri 1974'te burayı terketti. 

Google gezici kamera çalışanı bu adayı sadece iki saatte fotoğraflamış. Street View ile terkedilmiş adanın hemen her noktası görüntülenebiliyor.

https://maps.google.com/?t=m&layer=c&panoid=W9OeMqdw-o94Il7EoQWSFw&cbp=13,80.06,,0,-22.95&cbll=32.628992,129.738613&ie=UTF8&ll=32.628992,129.738613&spn=0.178688,0.353622&z=12&source=embed Yorum Yaz
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engurlu 5 yıl
Şimdi biraz gezdim de filmdeki ambiyans nerdee street view de ki nerde
Adamlar çekim yaparken artık nasıl filtreler kullanıyolarsa
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arias 5 yıl engurlu
engurlu

Şimdi biraz gezdim de filmdeki ambiyans nerdee street view de ki nerde
Adamlar çekim yaparken artık nasıl filtreler kullanıyolarsa

aynen çok ciddi fark var.
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carter 5 yıl
Lütfen spoiler vermeyelim.
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yukuberk 5 yıl
Ölü adaya rağbet görmeyen ölmüş galaxy telefonları gömseler bari.
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__BadblooD__ 5 yıl yukuberk
Ooooo yukuberk nerelerdeydin trollüklerine devam ediyorsun son gaz bakıyorum
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