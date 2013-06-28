Skyfall filmindeki ölü ada artık Street View'de





Sokakları 360 derece fotoğraflayarak Street View adıyla harita hizmetinin içerisine entegre eden Google, zaman zaman ilgi çekici yerleri de geziyormuşcasına görme imkanı veriyor. Burj Khalifa'dan sonra bu kez başka bir önemli nokta daha Street View'e katıldı.





Skyfall filmini izleyenlerin hatırlayacağı üzere Javier Bardem'in canlandırdığı siber terörist Silva'nın, Bond ile karşılaştığı ölü bir Japon adası bulunmaktaydı.





Ada çekimleri aslında ABD'de Hollywood stüdyolarında yapılsa da adanın hikayesi bir anda popüler oldu. Japonca'da savaş gemisi adası anlamına gelen Hashima veya Gunkanjima, yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı bir kömür madeni adasıydı. Madenin kapanması ile birlikte ada sakinleri 1974'te burayı terketti.





Google gezici kamera çalışanı bu adayı sadece iki saatte fotoğraflamış. Street View ile terkedilmiş adanın hemen her noktası görüntülenebiliyor.

https://maps.google.com/?t=m&layer=c&panoid=W9OeMqdw-o94Il7EoQWSFw&cbp=13,80.06,,0,-22.95&cbll=32.628992,129.738613&ie=UTF8&ll=32.628992,129.738613&spn=0.178688,0.353622&z=12&source=embed