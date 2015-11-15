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Skylake işlemciler ve alüminyum gövde Asus Zen AiO Pro'da bir arada

Intel'in yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladığı Skylake tabanlı işlemciler farklı segmentlerdeki ürünlerde kendisine yer buluyor. Asus Zen AiO Pro modeli de bunlardan birisi.
3 yıl
6,3b
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5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Skylake işlemciler ve alüminyum gövde Asus Zen AiO Pro'da bir arada



Asus'un tasarım ile estetiği ön planda tuttuğu Zen ailesine mensup olan Asus Zen AiO Pro hepsi-bir-arada bilgisayarı, alüminyum gövde ve üzerine anodize edilmiş altın kaplaması ile üst seviye sınıfta kendisine pazar payı arayacak. 

23.8 inç boyutundaki bilgisayar Full HD ve 3840x2160 piksel çözünürlük sunacak şekilde ikiye ayrılmış. Full HD çözünürlük sunan modellerde Intel Core i5 6400T işlemci, 1GB bellekli GeForce GTX 950M grafik kartı, derinlik algılama özelliğine sahip Intel RealSense kamera seçeneği, 8GB DDR4 RAM ve 1TB HDD yer alıyor. 

Ultra HD çözünürlük taşıyan modellerde ise Intel Core i7 6700T işlemci, 2GB bellekli GeForce GTX 960M grafik kartı, 1TB HDD ve 512GB SSD kombinasyonu, 10 noktadan ekran, 16GB'a kadar DDR4 RAM ve entegre RealSense kamera yer alıyor. 

RealSense kamera için çeşitli destek yazılımları sunan Asus ayrıca herhangi bir reklam yazılımı yüklememiş. Yani Microsoft'un Windows 10 Signature Edition sertifikasını hak ediyor.Bu sertifika, cihazlarında saf Windows 10 işletim sistemi tecrübesi sunan üreticilere veriliyor. İsteyen reklam yazılımlarını ayrıca Asus sitesinden yükleyebiliyor. Yine Asus'un kendi yazılımlarını entegre ettiği Windows 10'lu versiyonlar da olacak. 

Seride USB 3.0 çıkışları, WiFi AC, Bluetooth 4.0, Gb Ethernet portu ortak olarak yer alıyor. Full HD çözünürlük barındıran iki model 999$ ve 1099$ olarak fiyatlandırılmış. Ultra HD çözünürlüklü modeller ise 1499$ ve 1899$ fiyat etiketine sahip. Modellerin satışına başlandı.  

http://hexus.net/tech/news/systems/88106-asus-zen-aio-pro-packs-skylake-geforce-aluminium-unibody/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
1900 dolar fiyatı var bari 980m koysunlar
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kadirirdem 3 yıl
iMac e rakip olarak yapılmış ama windows var mac OS sistemi ile iMac'ler buna bin basar...
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Guest-F8946C419 3 yıl
iMac varken ne gerek var ki buna?
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omelette 3 yıl
patren
1900 dolar fiyatı var bari 980m koysunlar

980m lik laptop yok o fiyata dogru duzgun, 970m desen neyse
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deoksiriboz1000 3 yıl
sık sık taşınan kişiler için bu all-in-one pc ler hayat kurtarıcı oluyor. yüksek donanımlı modeller msi da bulunmakta.
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Patren 3 yıl en beğenilen
1900 dolar fiyatı var bari 980m koysunlar
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