Skype'a gerçek zamanlı kod editörü geldi

Çevrimiçi görüşmelerde kod yazmak sıkıntılı bir süreci de beraberinde getiriyor. Çeşitli gerçek zamanlı kod editörleri mevcut olsa da görüşme yaptığınız kişi ve kod editörü arasında geçiş yapmak oldukça rahatsız edici. Bundan böyle Skype kullanıcıları, görüntülü arama sırasında gerçek zamanlı bir kod editörü kullanabilecekler.

Skype, işverenler tarafından mülakat süreci için kullanılan en popüler görüntülü arama platformlarından biri olmuş durumda. Microsoft kendi bünyesinde yer alan Skype'a görüntülü arama ve gerçek zamanlı kodlama bölümünü tek bir ekranda birleştiren yeni bir özellik ekledi. En iyi yanı da herhangi bir yazılım yükleme gerekliliğinin olmaması.

Bahsi geçen kod editörünü, Skype web sitesi üzerinden, Chrome ve Microsoft Edge aracılığıyla kullanmak mümkün. Ancak varsayılan dil İngilizce ise çalışıyor. Gerçek zamanlı kod yazma özelliği henüz masaüstü sürüme dahil edilmemiş durumda.

Yedi programlama dilini destekliyor

Kod editörü şu an için Java, Javascript, C, C++, C#, Python ve Ruby olmak üzere yedi programlama dili desteklemekte. Editörün sözdizimi hatalarını vurgulama yeteneğine sahip olduğunu da ekleyelim.

Skype hesabına sahip olmanız gerekmiyor. Start Interview” butonuna tıklamanız yeterli. Bu sayede diğer kişilerin görüşmeye katılmak için kullanacakları URL'yi oluşturmuş olacaksınız. Yeni özelliği kullanabilmeniz için birsahip olmanız gerekmiyor. Skype.com/interviews adresini ziyaret edip “” butonuna tıklamanız yeterli. Bu sayede diğer kişileriniçin kullanacakları URL'yi oluşturmuş olacaksınız.

