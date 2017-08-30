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Skype'a gerçek zamanlı kod editörü geldi

Microsoft, popüler görüntülü arama platformu Skype'a çevrimiçi görüşmelerde kod yazma sürecini kolaylaştıracak gerçek zamanlı kod editörü özelliği kazandırdı. Tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Çevrimiçi görüşmelerde kod yazmak sıkıntılı bir süreci de beraberinde getiriyor. Çeşitli gerçek zamanlı kod editörleri mevcut olsa da görüşme yaptığınız kişi ve kod editörü arasında geçiş yapmak oldukça rahatsız edici. Bundan böyle Skype kullanıcıları, görüntülü arama sırasında gerçek zamanlı bir kod editörü kullanabilecekler.
Skype, işverenler tarafından mülakat süreci için kullanılan en popüler görüntülü arama platformlarından biri olmuş durumda. Microsoft kendi bünyesinde yer alan Skype'a görüntülü arama ve gerçek zamanlı kodlama bölümünü tek bir ekranda birleştiren yeni bir özellik ekledi. En iyi yanı da herhangi bir yazılım yükleme gerekliliğinin olmaması.
Ayrıca Bkz. "İlk suya dayanıklı BlackBerry klavyesiz olarak geliyor"
Bahsi geçen kod editörünü, Skype web sitesi üzerinden, Chrome ve Microsoft Edge aracılığıyla kullanmak mümkün. Ancak varsayılan dil İngilizce ise çalışıyor. Gerçek zamanlı kod yazma özelliği henüz masaüstü sürüme dahil edilmemiş durumda.

Yedi programlama dilini destekliyor

Kod editörü şu an için Java, Javascript, C, C++, C#, Python ve Ruby olmak üzere yedi programlama dili desteklemekte. Editörün sözdizimi hatalarını vurgulama yeteneğine sahip olduğunu da ekleyelim.
Yeni özelliği kullanabilmeniz için bir Skype hesabına sahip olmanız gerekmiyor. Skype.com/interviews adresini ziyaret edip “Start Interview” butonuna tıklamanız yeterli. Bu sayede diğer kişilerin görüşmeye katılmak için kullanacakları URL'yi oluşturmuş olacaksınız.

https://techcrunch.com/2017/08/29/skypes-new-interviews-feature-lets-you-test-candidates-using-a-real-time-code-editor/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
codepen.io gibi sağlam olaydı ey di ben codepen.io anlaşırdım micro yerin de olsaydım toplu ders dışın da bilmiyorum gerekirmi
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SEO-Uzmanı 1 yıl
çok sınırlı ve dar bir kesime hitap ederek anca herkesi kendisi gibi programcı olarak algılayan 2 tane yazılımcıya hitap eden bir program ! bunun tek artısı yeni programcıları için youtube üzerinden ortak program yazımı açısından motive edici video denemelerinden başka bir işe yararmaz ! hedef kitlesi çok dar bir proje !
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CooL_ROMEO 1 yıl
sonunda .... baglanti hizindan dolayi hic bir sey gozukmuyordu .....
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vonderplanitz 1 yıl
Anlaşıldığı kadarıyla bu deneyim için ne skype'a ne de skype hesabına gerek yok, skype . com / interviews yani web sunucu üzerinden çalışıyor fakat aynı şeyi yapan birçok site zaten var örneğin, codepad . remoteinterview . io Orada da websitesi üzerinden bir kod giriş ekranı var ve sadece Java, Javascript, C, C++, C#, Python ve Ruby değil, onlara ek olarak PHP, Perl, Swift, Go, Haskell, Clojure, Kotlin, Scala, VB.Net, Obj-C, Erlang, Elixir, Bash, PowerShell, HTML:Javascript, HTML:React.js gibi diğer diller de kapsıyor.Tabi ki hepsi için sözdizimi vurgulama / syntax highlighting dahil olmak üzere. SS'te görülen örnek kodu yazdım, linki başka tarayıcıdan açıp kodu değiştirmeyi denedim anlık olarak değişti yani. Tüm bunlar deneme olduğu için mi bilmem onu bilmem fakat denediğiim sırada süre bitti, ücretli versiyona geçin demedi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Tugrul_512bit 1 yıl
insanlar aynı kodu değiştirebiliyor mu? Senkronizasyon nasıl sağlanıyor?
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