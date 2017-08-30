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İlk suya dayanıklı BlackBerry klavyesiz olarak geliyor

TCL'in üst düzey yöneticilerinden François Mahieu, suya ve toza dayanıklı ilk BlackBerry'nin yolda olduğunu söyledi. Ekim ayında çıkacak akıllı telefonda klavye de yer almayacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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BlackBerry, IP67 dereceli ve klavye içermeyen yeni bir Android akıllı telefon üzerinde çalışarak sektörün geri kalanıyla aynı çizgide ilerlemek istediğini ortaya koymuş durumda.
Ekim ayında gelmesi beklenen yeni BlackBerry, suya dayanıklı ilk model olma özelliğini taşıyacak. Bildiğiniz gibi Ekim 2016'da çıkan DTEK60 ve bu yılın Nisan ayında tüketicilere sunulan KEYone'da böyle bir özellik görmemiştik.
BlackBerry markalı telefon üretme haklarını eline bulunduran TCL isimli şirketin tepe yöneticilerinden François Mahieu, yeni modelle yapmak istedikleri şeyin hava koşulları ne olursa olsun, her an kullanılabilecek bir akıllı telefon çıkarmak olduğunu söyledi.
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Şirket IP67 derecesiyle suya ve toza dayanıklı bir telefon sunarak, moda trendi yakalama peşinde. Cihaz tıpkı bu sertifikayla gelen diğer telefonlar gibi sadece belirli koşullarda suya dayanıklılık gösterebilecek. Yani tam su geçirmezlik sunmadığı için duşta veya havuzda kullanılması pek mümkün olmayacak.

Klavye yok, büyük pil var

Yeni BlackBerry telefonda fiziksel bir klavye yer almayacağını belirtelim. Bunun yerine dayanıklılık ve uzun kullanım süresine odaklanılacak. Şirket bu iki özelliğin Android ve iPhone kullanıcıları cezbedebileceğine inanıyor. Ayrıca telefon diğer BlackBerry modellerinde olduğu gibi güvenlik odaklı olacak.
Yeni BlackBerry modelinin pazardaki diğer üst sınıf cihazlara göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ancak Mahieu bu cihazın amiral gemisi olarak pazarlanıp pazarlanmayacağını ifade etmedi. Söylentilere bakılırsa orta sınıf bir cihaz gelecek.
BlackBerry, yaklaşık 26 saatlik karma bir kullanım süresi sunacak cihazın pil ömrü konusunda oldukça iddialı görünüyor. Bu da şarjın ortalama kullanımla 2 tam gün yetebileceği anlamına geliyor. Bu haftaki IFA fuarında yeni BlackBerry modeliyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz. Akıllı telefon büyük bir aksilik olmazsa Ekim ayında tanıtılacak gibi görünüyor.

https://www.engadget.com/2017/08/29/blackberry-water-resistant-touchscreen-keyboard-ifa-2017/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Balckberry?

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OverClocK1ng 1 yıl
Yahu Blackberry mi kaldı Allah aşkına. Hadi eskiden iş adamları için falan full Qwerty klavyeli telefonları falan varken ve email için kullanılıyorken epey popülerdi. Şimdi yeni telefonlar çok daha fazlasını vaat ediyorken bu firma hâlâ ne yapabileceğini zannediyor ki. Çamurun içinde debeleniyor.
Tabi bu yazdığıma da itiraz eden, Blackberry klavyeşörleri çıkacaktır.
Microsoft Windows Phone lar hakkında yazdığım zaman da yüzlerce kişi beni eksilemişti. (O zamanlar eksi vardı..) Sonra özel mesajdan pm atıp "Haklıymışsın abi" dediler. Çünkü Microsoft'u tanıyorum.
Haa Rim iyi firmaydı. Ama şu telefonu üretenler çağı yakalamadığı sürece Blackberry sürünmeye mahkumdur.
Ne zaman çıkar da iyi özelliklerde bir cihaz çıkartıp, Google'ın Playstore'unun en büyük eksiği-sorunu olan güvensiz uygulamalara çözüm getirip kendi cihazında güvenli olmayan uygulamayı yükletmezse ve cihazın güvenliğini daha iyi hale getirme işini yaparsa o zaman hızla yükselir..
Yahu Blackberry mi kaldı Allah aşkına. Hadi eskiden iş adamları için falan full Qwerty klavyeli telefonları falan varken ve email için kullanılıyorken epey popü...
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defected 11 ay
ilk suya dayanıklı
peki ikinci suya?
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Moving On 11 ay
BlackBerry bitti artık, yeni bir marka olarak baştan başlasalar daha iyi olur.
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Kergit 1 yıl
Klavyesiz Blackberry en önemli özelliğini kaybetmiş demektir.
Klavyesiz olacaksa android olacaksa neden bir insan gidip samsung, htc, huawei yerine Blackberry alsın?
Maalesef bu şirket hata yapmaya devam ediyor
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denizci535 1 yıl
blackberry cildirdi. Artik 7000tl den satar, sanki uzaya ev yaptirir havalarda gozumuze gozumuze.su gecirmez. Peki yanarsa nasil sondurecez 😂😂😂
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F.U. 1 yıl
Şu BlackBerry deki azim bende olaydı ah...
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Erwin-Rommel 1 yıl
Uzun zamandır yoktuk demişler öldü, söyleyin herkese kral geri döndü!
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Barni Moloztaş 1 yıl Erwin-Rommel
Erwin-Rommel
Uzun zamandır yoktuk demişler öldü, söyleyin herkese kral geri döndü!


Yoo dönemedi
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pUnduli 1 yıl
Blackberry Android'i ciddi anlamda modifiye edip paranoyak derecesinde güvenlikli bir sistem yapmayacaksa ne türlü bir IP si kaldı ki? Android telefon kum gibi ortalıkta zaten.
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hanox 1 yıl
BlackBerry ölmemişmiydi,yeni modellere kendini zor diriltir bu saatten sonra.
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kımyasal 1 yıl
Rekabetin kızışmış olduğu telefon sektöründe en tehlikeli durum ''diretmek'' yahu sen Blackberry değişime ayak uydur ve şu klavyeden vazgeç.Ayrıca sektörde ne tutuyorsa onu telefonuna uygula renk çeşidi ise renk renk telefon yap,fiyatın pahalı ise fiyatını ucuz yap yoksa halkın kafasındaki ön yargılar devam edecek ve seni almamaya devam edecek.Bu gün HTC,Sony gibi şirketlerin neredeyse piyasada esamesi okunmuyor gibi (apple,samsung yanında satış oranlarına örnekleme) bu düşüşlerin sebebi zamanında parlayan yıldızların (sony ilk Z modeli ve HTC ilk M7) devamını piyasanın taleplerine göre geliştirmemeleri,yerinde saymalarıdır.Mesela Nokia bu konuda uyanışa geçti (microsoftdan yediği kazıkla gözleri açıldı herhalde
;)
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ImRoyal 10 ay kımyasal
Açıkçası eski kalitesini kaybettikten sonra rekabet edebilmesinin de anlamı kalmıyor. Bakıyorsunuz Samsung milyon tane modelle rekabet edebiliyor diyoruz ama kaç tane telefonu gerçekten kullanıcı dostu kaliteli ve soylu duruyor? Hızlı tüketime kurban gitti Blackberry. Hiç eski blackberry telefon kullandın mı? İşine yarayıp yaramaması önemli değil. Blackberry Bold 9900 ya da Curve 9800. Kaliteliydi. Yeni çıkan Blackberry 10 telefonlar. Hepsi çok kaliteli ve soylu telefonlardı. Blackberry'nin tek başa çıkamadığı market geliştirmeydi. Çok geç kalmıştı. Bugün sen bakma Iphone bile aslını yitirdi ama marketi zengin. Yoksa kim ne yapsın Iphone telefonu.
Apple zaten market kültürünü yeniden icat eden marka olarak sektörde önde. Android ise yaygın olduğu için ilk sırada. Ama kaç tane android cihaz gösterebilirsin kaliteli kullanıcı dostu soylu görünen? İnanılmaz bir hızlı tüketen kitle yarattılar. Adam market olsun donanım yüksek olsun yeter diyor. Kullandığı telefon plastic kasa bir zamazingo gibi görünüyor. Blackberry kendi güvenlik kültürünü akıllı telefon pazarına çok başarılı uyguladı. Blackberry işletim sisteminin 7.1'den 10.0'a geçerken gösterdiği gelişimi hangi sistem gösterdi? Microsoft da akıllı telefonlara Windows'u uyarlama konusunda başarılıydı. Ama bu market rekabetinde sabotajlar yapıldığı açık. Rekabetin marketle bağının gücününün farkında Apple ve Google. Geliştiricileri o platformdan uzak tutmayı başarırsan rekabeti daha başlamadan kazanıyorsun. Apple'ın sayısız geliştiriciye bir takım uygulama ve oyunları bir süre sadece Appstore'da yayınlamaları için milyonlarca dolar ödediğini herkes biliyor.
Sen de renkli civcivli cihaz üreterek ve fiyatları düşürerek başarı bekliyorsun. Apple her yıl bir iki model duyuruyor ve fiyatlar 1000 doların altında değil ama yine satış rekorları kırıyor. Çünkü market silahı çok güçlü. Blackberry ürettiği kaliteli cihazlar için çok para istemedi hiçbir zaman. Microsoft'un da telefonlarının kalitesinin çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Kaliteli ve karakteri olan ürünler ürettiler hep. Nokia da aynı durumda ve onlar da başarısız oldu. Demek ki bu pazarda market çok önemli. Nokia Symbian ürettti yıllarca uygulama marketinin önemini uzun süre fark edemedi. Sorun fiyatları düşürmeleri ya da renk model seçeneklerini arttırmak değildi hiçbir zaman. Market konusundaki Apple ve Google'ın çok hırçın mücadelesi telefon pazarındaki kaliteyi bitirdi.
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esmerbuyucu 1 yıl
Blackberry bu değil. Olsa olsa oreoberry felandır. Google'ın köpeği olmuşlar.
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Hugh Jackman 1 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Blackberry bu değil. Olsa olsa oreoberry felandır. Google'ın köpeği olmuşlar.

Çok doğru, eski prestiji kalmamış.
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