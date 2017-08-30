İlk suya dayanıklı BlackBerry klavyesiz olarak geliyor

BlackBerry, IP67 dereceli ve klavye içermeyen yeni bir Android akıllı telefon üzerinde çalışarak sektörün geri kalanıyla aynı çizgide ilerlemek istediğini ortaya koymuş durumda.

Ekim ayında gelmesi beklenen yeni BlackBerry, suya dayanıklı ilk model olma özelliğini taşıyacak. Bildiğiniz gibi Ekim 2016'da çıkan DTEK60 ve bu yılın Nisan ayında tüketicilere sunulan KEYone'da böyle bir özellik görmemiştik.

BlackBerry markalı telefon üretme haklarını eline bulunduran TCL isimli şirketin tepe yöneticilerinden François Mahieu, yeni modelle yapmak istedikleri şeyin hava koşulları ne olursa olsun, her an kullanılabilecek bir akıllı telefon çıkarmak olduğunu söyledi.

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Şirket IP67 derecesiyle suya ve toza dayanıklı bir telefon sunarak, moda trendi yakalama peşinde. Cihaz tıpkı bu sertifikayla gelen diğer telefonlar gibi sadece belirli koşullarda suya dayanıklılık gösterebilecek. Yani tam su geçirmezlik sunmadığı için duşta veya havuzda kullanılması pek mümkün olmayacak.

Klavye yok, büyük pil var

Yeni BlackBerry telefonda fiziksel bir klavye yer almayacağını belirtelim. Bunun yerine dayanıklılık ve uzun kullanım süresine odaklanılacak. Şirket bu iki özelliğin Android ve iPhone kullanıcıları cezbedebileceğine inanıyor. Ayrıca telefon diğer BlackBerry modellerinde olduğu gibi güvenlik odaklı olacak.

Yeni BlackBerry modelinin pazardaki diğer üst sınıf cihazlara göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ancak Mahieu bu cihazın amiral gemisi olarak pazarlanıp pazarlanmayacağını ifade etmedi. Söylentilere bakılırsa orta sınıf bir cihaz gelecek.

BlackBerry, yaklaşık 26 saatlik karma bir kullanım süresi sunacak cihazın pil ömrü konusunda oldukça iddialı görünüyor. Bu da şarjın ortalama kullanımla 2 tam gün yetebileceği anlamına geliyor. Bu haftaki IFA fuarında yeni BlackBerry modeliyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz. Akıllı telefon büyük bir aksilik olmazsa Ekim ayında tanıtılacak gibi görünüyor.

https://www.engadget.com/2017/08/29/blackberry-water-resistant-touchscreen-keyboard-ifa-2017/