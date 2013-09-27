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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'ın Mac versiyonu 6.9 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'ın Mac versiyonu 6.9 sürümüne güncellendi
Görüntülü konuşma denildiği zaman akıllara gelen ilk yazılımlardan Skype, Mac işletim sistemine sahip bilgisayar modelleri için Microsoft tarafından 6.9 sürümüne güncellendi.
Yapılan 6.9 güncellemesiyle Screen sharing yani ekran paylaşma özelliği geliştirilen ve artık tam ekran ya da ekranın belirli bir bölümünün paylaşılmasına izin veren Skype, dil desteği tarafından ise bünyesine İsveçce, Fince ve Avrupa Portekizcesi'ni ekledi. Ayrıca arama özellikleri geliştirilen, fare imlecinin bağlantılara göre el şekline dönüşmesi desteği eklenen ve sohbet mesajlarının artık devamlı olarak görüntülendiği belirtilen uygulama, bildirilen bazı hatalardan da kurtularak çok daha stabil ve sorunsuz şekilde görevini yerine getirebiliyor.
Mac için güncellenen Skype uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://blogs.skype.com/2013/09/25/skype-for-mac-6-9/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GokhanMaths 6 yıl
Skype mac de windowstan iyi çalışıyor
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