Skype'ın Windows 8 ve Windows RT uygulaması kişi engelleme desteğine kavuştu

Microsoft, Skype'ın Windows 8 ve Windows RT için geliştirilen uygulamalarını güncelleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.

http://www.skype.com/en/

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Güncellemeyle birlikte uygulamanın kararlılığı ve performansı konusunda birtakım iyileştirmeler yapılırken, kişi engelleme özelliği de uygulamaya eklenmiş durumda. Kişi yükleme süresinin de azaltıldığı uygulamanın güncellemeyle birlikte 1.6 sürüm numarasına ulaştığını da hatırlatalım.Skype üzerinden engellemek istediğiniz kişiler varsa veya uygulamada çeşitli çökme problemleriyle karşılaşıyorsanız güncellemeyi yüklemenizi tavsiye ederiz.