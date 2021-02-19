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    Microsoft, buluta bağlanmak istemeyenler için Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu

    Teknoloji devi Microsoft, hem Windows hem de Mac platformları için ofis uygulamaları paketinin iki yeni sürümünü resmen duyurdu. Yıl sonunda piyasaya sürülmeleri bekleniyor
    19 Şubat 2021, 14:30 (9 sa.)
    1,7b
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, buluta bağlanmak istemeyenler için Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu
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    Microsoft, Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu. İlki tüketicilere, ikincisi ticari müşterilere sunulacak. Paketler, Microsoft 365 bulut hizmetine geçmeye hazır olmayan kullanıcılar için tasarlanmış.

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    Ayrıca Bkz. "1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor"

    Windows ve Mac platformları için

    Office 2021, Windows ve Mac sürümlerinde piyasaya sürülecek. Microsoft, Office 2021'de kullanıcıları bekleyen tüm değişiklikleri henüz duyurmadı. Büyük olasılıkla paket, Microsoft 365 aboneliğinin bir parçası olarak Office uygulamalarında bulunan özelliklerin bazılarını içerecek.

    Office LTSC'ye gelince, Excel'de karanlık tema, erişilebilirlik geliştirmeleri, Dinamik Diziler ve XLOOKUP özellikleri için destek alacak. Aynı zamanda Office LTSC artık yedi yerine yalnızca beş yıl süreyle desteklenecek. Test için Office LTSC önizleme sürümü Nisan ayında piyasaya sürülecek. Son olarak da Windows ve macOS için Office 2021 sürümünün bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini de belirtelim



    https://www.theverge.com/2021/2/18/22288959/microsoft-office-2021-windows-mac-features-release-date-price Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir de standalone app installer gibi birşey yapsalar ne hoş olur. Office kuracağız diye kullanmayacağımız; skype, onenote, onedrive gibi zibilyon tane işimize yaramayan uygulamayı da kurmak durumunda kalıyoruz. Yalın bir kurulum aracı ile ne kuracağımımızı seçememek para vererek aldığımız bir ürün adına büyük rezillik...
    Bir de standalone app installer gibi birşey yapsalar ne hoş olur. Office kuracağız diye kullanmayacağımız; skype, onenote, onedrive gibi zibilyon tane işimize y...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-the-office-customization-tool-for-click-to-run
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Üreticilerin seçenek sunması çoğunlukla kullanıcının yararına oluyor, dolayısıyla şirket sempatisini de artırıyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir de standalone app installer gibi birşey yapsalar ne hoş olur. Office kuracağız diye kullanmayacağımız; skype, onenote, onedrive gibi zibilyon tane işimize yaramayan uygulamayı da kurmak durumunda kalıyoruz. Yalın bir kurulum aracı ile ne kuracağımımızı seçememek para vererek aldığımız bir ürün adına büyük rezillik...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    aFamous 5 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bunu, Microsoft'un kendi aracı ile özelleştirebiliyorsunuz, büyük kitlelere hitap etmesi amaçlı sunulan standart kurulumu kullanmanız sizin tercihiniz.
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    D dvrndvrn (on ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla yeni sürüm Libre Office 7 çok iyi. Bana Microsoft Office'i hiç aratmadı. Denemeden geçmeyin. Artık Microsoft Office dosya formatlarını da sorunsuz destekliyor.
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