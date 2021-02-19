Microsoft, buluta bağlanmak istemeyenler için Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu

Tam Boyutta Gör

Microsoft, Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu. İlki tüketicilere, ikincisi ticari müşterilere sunulacak. Paketler, Microsoft 365 bulut hizmetine geçmeye hazır olmayan kullanıcılar için tasarlanmış.

İlginizi Çekebilir

Office 365, Spotify Premium ve Amazon Prime'ın toplamından daha fazla aboneye sahip

Ayrıca Bkz. "1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor"

Windows ve Mac platformları için

Office 2021, Windows ve Mac sürümlerinde piyasaya sürülecek. Microsoft, Office 2021'de kullanıcıları bekleyen tüm değişiklikleri henüz duyurmadı. Büyük olasılıkla paket, Microsoft 365 aboneliğinin bir parçası olarak Office uygulamalarında bulunan özelliklerin bazılarını içerecek.

Office LTSC'ye gelince, Excel'de karanlık tema, erişilebilirlik geliştirmeleri, Dinamik Diziler ve XLOOKUP özellikleri için destek alacak. Aynı zamanda Office LTSC artık yedi yerine yalnızca beş yıl süreyle desteklenecek. Test için Office LTSC önizleme sürümü Nisan ayında piyasaya sürülecek. Son olarak da Windows ve macOS için Office 2021 sürümünün bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini de belirtelim

https://www.theverge.com/2021/2/18/22288959/microsoft-office-2021-windows-mac-features-release-date-price

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.