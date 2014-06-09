Skype'ın iOS uygulaması 5.0 güncellemesiyle 5 kat hızlanıyor

Microsoft'un sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, iOS tarafında 5.0 sürümüne güncellendi.

Kısa süre içerisinde herkese geleceği belirtilen yeni sürümüyle eksiye oranla 5 kat oranında hızlanan Skype, ayrıca artık çok daha yumuşak bir navigasyon deneyimi sunuyor, karşı taraf çevrimdışı olsa dahi fotoğraf ile mesaj yollayabiliyor, merkezden grup sohbet başlatabiliyor ve bildirimler ile okundu bilgilerini farklı cihazlar arasında sekronize edebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Skype iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/skype-for-iphone-gets-a-big-update-with-faster-performance-and-improve-notifications-09-06-2014/