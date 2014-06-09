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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'ın iOS uygulaması 5.0 güncellemesiyle 5 kat hızlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'ın iOS uygulaması 5.0 güncellemesiyle 5 kat hızlanıyor
Microsoft'un sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, iOS tarafında 5.0 sürümüne güncellendi.
Kısa süre içerisinde herkese geleceği belirtilen yeni sürümüyle eksiye oranla 5 kat oranında hızlanan Skype, ayrıca artık çok daha yumuşak bir navigasyon deneyimi sunuyor, karşı taraf çevrimdışı olsa dahi fotoğraf ile mesaj yollayabiliyor, merkezden grup sohbet başlatabiliyor ve bildirimler ile okundu bilgilerini farklı cihazlar arasında sekronize edebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.geeky-gadgets.com/skype-for-iphone-gets-a-big-update-with-faster-performance-and-improve-notifications-09-06-2014/ Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
Bir seyi donanimi degistirmeden 5 kat hizlandirabiliyorsan bunun tek manasi onceki yazilimin rezaletti, sistemi tikayan acemice yazilmis kodlari duzeltip hizlandirdin demektir.
Bir seyi donanimi degistirmeden 5 kat hizlandirabiliyorsan bunun tek manasi onceki yazilimin rezaletti, sistemi tikayan acemice yazilmis kodlari duzeltip hizlan...
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Dexter Morgan 5 yıl
Skype Wp de çöp resmen
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vhcyns 5 yıl
Çöp
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onizuka_sensei 5 yıl
Bi zahmet artık Türkçe yapsınlar şu uygulamayı
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@CAN@ 5 yıl
TTNet sağolsun, 10 kat yavaş internet ile 5 kat hızlanan Skype uygulamasına yetişemiyor.
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wustti 5 yıl
skype yazisma icin rezil bi program. note2 de kullandik bi ara arkadaslarla sadece goruntulu aramada guzel. yazismalar anlik gitmiyor sohbetin icine ediyor resmen. ne zaman whatsapp a gectik oh bee dedik anlik kim ne yaziyorsa sip diye dusuyo.
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hi im bsavr 5 yıl
Microsoft böyle işte. Kendi işletim sistemindeki Skype bozuk ama diğerlerine Maşallah güncelleme yağıyor.
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darkaura 5 yıl en beğenilen
Bir seyi donanimi degistirmeden 5 kat hizlandirabiliyorsan bunun tek manasi onceki yazilimin rezaletti, sistemi tikayan acemice yazilmis kodlari duzeltip hizlandirdin demektir.
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matmuhendisi 5 yıl
Arayüz hızlandırması yapabilirler ama görüntü aktarımı veriyle alakalı bi durum ..
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Okisht 5 yıl matmuhendisi
sadece veri aktarım hızıyla alakalı değil. programın veri sıkıştırma, veri gönderme optimizasyonu da önemlidir.
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