Skype'ın iOS uygulaması iki taraflı HD görüşme ve bildirim desteğiyle güncellendi

Microsoft'un sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, iOS uygulamasını iki taraflı HD görüşme ve bildirim desteğiyle 4.17 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni sürümüyle kapalı olsa dahi sohbet mesajları hakkında bildirim (Bildirim merkezi ve kilit ekranı) yapabilen Skype, aynı zamanda iPhone 5S ile çift taraflı HD video görüşmelerine destek veriyor ve eskiye oranla çok daha hızlı cihazlar arası mesaj senkronizasyonu sağlayabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Skype iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/skype/id304878510