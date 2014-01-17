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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'ın iOS uygulaması iki taraflı HD görüşme ve bildirim desteğiyle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'ın iOS uygulaması iki taraflı HD görüşme ve bildirim desteğiyle güncellendi
Microsoft'un sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, iOS uygulamasını iki taraflı HD görüşme ve bildirim desteğiyle 4.17 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni sürümüyle kapalı olsa dahi sohbet mesajları hakkında bildirim (Bildirim merkezi ve kilit ekranı) yapabilen Skype, aynı zamanda iPhone 5S ile çift taraflı HD video görüşmelerine destek veriyor ve eskiye oranla çok daha hızlı cihazlar arası mesaj senkronizasyonu sağlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/skype/id304878510 Yorum Yaz
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musty578 5 yıl
biri arayınca program kapalı olduğu zaman çalmıyor illa acık durmasımı gerek
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teknokaptan 5 yıl
Bi kosu gidip iphone 5s alayim
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