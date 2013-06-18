Skype'ın video mesajlaşma özelliği artık ücretsiz

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Skype'ın önizleme aşamasındaki video mesajlaşma özelliği nihayet son halini aldı. Bununla birlikte ücretli olan bu özelliğin Skype kullanıcıları tarafından serbestçe kullanılabilmesinin önü açıldı.
Bu özellik sayesinde Skype kullanıcılarının listesindeki kişilere kısa video mesajlar göndermesine imkan tanınıyor. Mac, Windows, Android, BlackBerry ve iOS gibi masaüstü ve mobil platformlarda kullanılabilen özelliğin henüz Windows Phone'da kullanılamıyor olması dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft'un Skype'la ilgili ne gibi planları var tahminde bulunmak zor. Ancak, şirketin mobil işletim sistemini kendi servisinin özelliğinden mahrum bırakması bir hayli şaşırtıcı. Skype'ın indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.skype.com/2013/06/17/skype-video-messaging-catch-up-whenever-wherever/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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