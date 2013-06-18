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Skype'ın video mesajlaşma özelliği artık ücretsiz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Skype'ın video mesajlaşma özelliği artık ücretsiz
Skype'ın önizleme aşamasındaki video mesajlaşma özelliği nihayet son halini aldı. Bununla birlikte ücretli olan bu özelliğin Skype kullanıcıları tarafından serbestçe kullanılabilmesinin önü açıldı.

Bu özellik sayesinde Skype kullanıcılarının listesindeki kişilere kısa video mesajlar göndermesine imkan tanınıyor. Mac, Windows, Android, BlackBerry ve iOS gibi masaüstü ve mobil platformlarda kullanılabilen özelliğin henüz Windows Phone'da kullanılamıyor olması dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft'un Skype'la ilgili ne gibi planları var tahminde bulunmak zor. Ancak, şirketin mobil işletim sistemini kendi servisinin özelliğinden mahrum bırakması bir hayli şaşırtıcı. Skype'ın indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blogs.skype.com/2013/06/17/skype-video-messaging-catch-up-whenever-wherever/ Yorum Yaz
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Erkansins 6 yıl
microsoft bile kendi platformuna güvenmiyor. wp hiçbir zaman android ve ios geçeceğini zannetmiyorum.
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wolf silver 6 yıl
Adamın kendine Hayri yok nasıl android ve IOS a olsun.....
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Carfreak 6 yıl
İlginç
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VR_27 6 yıl
Güzel bir özellik. Çok sık kullanılmasa da özel günlerde falan işe yarayacaktır
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focus1 6 yıl
skype android icin daha cok gelistirilmesi lazim ozellikle turkce dil sorunu var..
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onur01651 6 yıl focus1
focus1

skype android icin daha cok gelistirilmesi lazim ozellikle turkce dil sorunu var..

Androidde sorun mu var

Megooda yok
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