Smart Modular 1.6TB depolama kapasitesi sunan 2.5-inç SSD sürücü geliştirdi

Smart Modular isimli teknoloji firması, 2.5-inç boyutunda 1.6TB depolama kapasitesi sunan yeni SSD sürücüsünü duyurdu. Benzeri veya daha yüksek depolama kapasitesi sunan SSD sürücüler hali hazırda zaten pazarda bulunuyor ancak bilindiği üzere bu sürücülerin önemli bir kısmı ekran kartlarını andıran tasarımlarıyla PCI Express arabirimini kullanıyorlar.

Haberimize konuk olan Smart Modular Optimus, 2.5-inç boyutundaki yapısı ile form faktör olarak masaüstü bilgisayarların yanında dizüstü bilgisayarlarla kullanımı da mümkün kılabilecek bir yapı sunuyor. MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücüsü, 6Gb/saniye hızındaki SAS (serial attached SCSI) arabirimini kullanıyor.

Üretici firma tarafından açıklanan bilgilere göre, 1GB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücünün IOPS performansı ise okuma için 100.000, yazma içinse 50.000 olarak açıklanmış durumda. Çalışma esnasında 16G'ye kadar darbe koruma özelliği sunan ve yük altında 7W güç tüketen sürücünün daha düşük kapasiteli versiyonları da var.

Smart Modular tarafından yakınsa satışa sunulacak sürücünün fiyatı ise açıklanmadı.