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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Smart Modular 1.6TB depolama kapasitesi sunan 2.5-inç SSD sürücü geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
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19
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Smart Modular isimli teknoloji firması, 2.5-inç boyutunda 1.6TB depolama kapasitesi sunan yeni SSD sürücüsünü duyurdu. Benzeri veya daha yüksek depolama kapasitesi sunan SSD sürücüler hali hazırda zaten pazarda bulunuyor ancak bilindiği üzere bu sürücülerin önemli bir kısmı ekran kartlarını andıran tasarımlarıyla PCI Express arabirimini kullanıyorlar.
Haberimize konuk olan Smart Modular Optimus, 2.5-inç boyutundaki yapısı ile form faktör olarak masaüstü bilgisayarların yanında dizüstü bilgisayarlarla kullanımı da mümkün kılabilecek bir yapı sunuyor. MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücüsü, 6Gb/saniye hızındaki SAS (serial attached SCSI) arabirimini kullanıyor.
Üretici firma tarafından açıklanan bilgilere göre, 1GB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücünün IOPS performansı ise okuma için 100.000, yazma içinse 50.000 olarak açıklanmış durumda. Çalışma esnasında 16G'ye kadar darbe koruma özelliği sunan ve yük altında 7W güç tüketen sürücünün daha düşük kapasiteli versiyonları da var.
Smart Modular tarafından yakınsa satışa sunulacak sürücünün fiyatı ise açıklanmadı. 

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DH Misafiri 8 yıl
Acaba bu SSD bu yüksek performansı, Raid olarak tasarlanmış olarak sunuyor olabilir mi?
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UzmaN345 8 yıl
7000 Doların altında olacagını sanmam
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FreeRun 8 yıl
laptopumda ne zaman görebilecem acaba bundan bi tane ah ahh..
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DH Misafiri 8 yıl
SSD lerin fahiş fiyatları ne zaman düşecekde bizde kullanabileceğiz çok merak ediyorum..?
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punchpranha 8 yıl
şu ssd olayı çok sıktı hala indirim haberleri yok yazık bize / bu otomobil fiyatlarında sattıkları ssd leri ancak askeri birim ve teşkilatlarda kullanırlar onuda devlet karşıladığından sorun olmaz heralde... :)
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semih22 8 yıl
bu ürünler birçok kullanıcı için şu anda hayal.bunların da fiyatı inatla hiç düşmeyecek gibi.halbuki piyasada bayağı bir hareketlilik ve ssd çeşidi var fiyatlarının düşmesi lazım normalde ama bayağı bir zaman alacak gibi fiyatlarının aşağıya düşmesi.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ben 60 gb lık düşünüyorum
bu açıdan düşük olanlarının fiyatını düşüre bilecek
bir orantısal oluşturur umarım :D
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acbold 8 yıl
oh... 1milyon dolar isterler artık bunada... teknoloji good , fiyatlandırma ban!
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Max payne 35 8 yıl
böyle modeller artarsa ve fiyatlar ona göre düşerse yakın bir zamanda HDD'ler Tarihe Karışır :)
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$£RM!N 8 yıl
En az 5000-6000 dolar civarında olur diyorum yok mu arttıran ?
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lTriviuml 8 yıl
Bunların depolama boyutları buyudukce benimde fikrim değişiyor. 30gb yeter derdik sistem kurmak için. Autocad, photoshop, 3dmax derken 120gb dan asagı kurtarmaz diyorum :D
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