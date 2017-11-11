Snap Inc., elde kalan Spectacles gözlükleri satmaya çalışacak

Geçen yıl tanıtıldığında büyük bir ilgi uyandıran Snap Inc. firmasının Spectacles anlık kayıt gözlükleri, piyasaya da hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ne var ki saman alevi gibi sönen gözlükler elde kaldı. Snap Inc., gözlükleri elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Ne satarsa

Firmanın üçüncü çeyrek mali raporunda Spectacles gözlüklerinin 40 milyon dolar zarara neden olduğu bilgisi dikkat çekiyor. Gözlüklerinin çok satacağına inanan Snap Inc., ilk parti üretimden sonra bir o kadar daha üreterek raflara çıkarmıştı ancak bunlar elde kaldı.

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En azından ne kurtarsak kar mantığına geçiş yapan firma, İngiliz Boxpark mağazası ile anlaşma imzaladı ve Avrupa’da ilk kez doğrudan tüketiciye Spectacles gözlükleri satılacak. Mağaza Londra’da bulunuyor.

Gözlüklerin satış fiyatı 130 Pound olarak belirlenmiş ve halen yüksek bir seviye kabul ediliyor. Snap Inc., bu fiyat üzerinden biraz daha indirime giderse gözlüklerin ilgi görme şansı olabilir ve daha fazla mağazada satışa çıkabilir. Aksi takdirde 40 milyon dolar zarar olduğu gibi kalacak.