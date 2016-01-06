Snapchat, lens filtre marketini kapatıyor

Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat, popüler oranda kullanılan lens filtre marketini kapatacağını duyurdu.





Snapchat, alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyor. Bu gönderilen içeriği sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde bir işleyişe sahip olan uygulama, Kasım ayında bu yana selfie modunda çalışan hareketli lens filtreleri sunuyor ve bunları 0.99$'dan satıyor.

Bu lenslerden günde yüzlerce sattığı ve ciddi anlamda gelir elde ettiği belirtilen şirket, buna rağmen lens filtre marketini önümüzdeki cuma günü kapatıyor. Satın alınan mevcut lenslerin kullanılmaya devam edileceği verilen bilgiler arasında yer alırken, Beats gibi şirketler için hazırlanan lenslerin ise ayrı olarak satılacağı söyleniyor.

Şirketin marketi kapatma nedeni olaraksa reklam sektörüne ağırlık vermek istediği belirtiliyor. Şirketin ayrıca bazı diğer eğlenceli projeler üzerinde çalıştığı, bu nedenle de belirli bir alanda sabit kalmak istemediği tahmin ediliyor.