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Snapchat, lens filtre marketini kapatıyor

Dünyanın en çok kullandığı sohbet uygulamalarından Snapchat, kullanıcıları tarafından oldukça sevilen lensleri sattığı marketi kapatacağını duyurdu. Bu ilginç gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Snapchat, lens filtre marketini kapatıyor

Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat, popüler oranda kullanılan lens filtre marketini kapatacağını duyurdu.

Snapchat, alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyor. Bu gönderilen içeriği sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde bir işleyişe sahip olan uygulama, Kasım ayında bu yana selfie modunda çalışan hareketli lens filtreleri sunuyor ve bunları 0.99$'dan satıyor.
Bu lenslerden günde yüzlerce sattığı ve ciddi anlamda gelir elde ettiği belirtilen şirket, buna rağmen lens filtre marketini önümüzdeki cuma günü kapatıyor. Satın alınan mevcut lenslerin kullanılmaya devam edileceği verilen bilgiler arasında yer alırken, Beats gibi şirketler için hazırlanan lenslerin ise ayrı olarak satılacağı söyleniyor.
Şirketin marketi kapatma nedeni olaraksa reklam sektörüne ağırlık vermek istediği belirtiliyor. Şirketin ayrıca bazı diğer eğlenceli projeler üzerinde çalıştığı, bu nedenle de belirli bir alanda sabit kalmak istemediği tahmin ediliyor.

http://thenextweb.com/apps/2016/01/06/no-more-puke-for-pay-snapchat-is-shutting-down-its-selfie-lens-store-this-friday/ Yorum Yaz
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lili1903 3 yıl
Snapte herkesin değil birkaç kişinin snaplerinin siyah ekran şeklinde gözükmesinin çözümünü bilen var mı
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Silent Guardian 3 yıl
"Satın alınan lensleri kullanabileceksiniz" diyor.

Yani diyor ki:

"Biz kapatana kadar bütün lensleri ileride lazım olur diye satın alın, kapatılana kadar satış grafiğimiz iyice artsın; kapatma günü gelince bir bahane sunup kapatmaktan vazgeçeriz"
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Rygebin 3 yıl
Yav birşey diyim mi . Önceden de live stream kısmını kapattı. Hep proje yapacakmış hesapta, şu an uygulamayı batırmaya oyunuyorlar bence.
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Pflow0404 3 yıl
Resmen saçmalık
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
bindiğin dalı niye kesersinki?
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