Snapchat'in iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

iOS ve Android platformlarında resmi, Windows Phone'da ise 6snap ile resmi olmadan yer alan ve kullanıcıların kendi aralarında çektikleri fotoğraflar üzerinden sohbet edebilmelerine imkan sağlayan Snapchat uygulaması, iOS tarafında yeni özelliklerle 6.1.0 sürümüne güncellendi.





Yeni sürümüyle fotoğraf ve videoların tekrar izlenebilmesi özelliğine kavuşan ve Smart filtre altında fotoğrafların üzerine hava durumu, zaman ve yolculuk zamanı gibi bilgileri ekleyebilen Snapchat, ayrıca görsel filtreler, ön flaş desteği ve özel yazı seçenekleriyle de eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Snapchat uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/us/app/snapchat/id447188370?mt=8