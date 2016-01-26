Snapchat'in yeni sohbet arayüzü ortaya çıktı

Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat, yakın süre içerisinde herkesin kullanımına sunulması beklenen yeni sohbet arayüzüyle karşımıza çıktı.





Snapchat, alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyor. Bu gönderilen içeriği sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde bir işleyişe sahip olan uygulama, özellikle gençler arasında sürekli olarak popülerliğini arttırıyor.

Snapchat'in "ChatV2" olarak adlandırılan sızdırılan yeni sohbet arayüzü ise sesli ve görüntülü sohbet sürecini çok daha kolay erişilebilir hale getiriyor. Yeni arayüzde bu görsel etkileşimler direkt olarak pencerenin alt tarafında simge olarak yer alıyor ve sohbet bölümü tasarımsal olarak Hangouts ile Facebook Messenger'a benzer bir yapı karşımıza çıkıyor. Çıkartmaları seçip yollamak da sohbet arayüzü bünyesinde gerçekleştirilebiliyor.

Aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Snapchat'in iOS ve Android sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://9to5google.com/2016/01/24/new-snapchat-screenshots/