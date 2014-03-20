Snapdragon işlemcileri Android Wear için kullanıma hazır





Google'ın akıllı telefonlara yönelik olarak lanse ettiği Android Wear platformunun üretici ortakları listesinde yer alan Qualcomm, platforma olan desteğini resmi olarak da teyit etti.





Android Wear işletim sistemini taşıyacak ilk örneklerin Samsung, HTC, LG, Motorola gibi devlerden gelmesi bekleniyor. Qualcomm hem bu üreticilerin bazıları ile hem de Google ile işbirliği içerisinde olduğunu ve bazı Android Wear modellerine Snapdragon işlemcilerinin güç vereceğini açıkladı.





Akıllı telefon ve tablet segmentlerinde sayısız cihaza güç veren Qualcomm'un akıllı saat pazarında da önemli adımlar atması bekleniyor. Firmanın akıllı saatlere yönelik yongasetlerinde ne tür optimizasyonlar yapacağını ilerleyen aylarda görebileceğiz.





Küçük boyutları nedeniyle sınırlı bir donanıma ev sahipliği yapan akıllı saatlerin şu anda en büyük dezavantajı kullanım süresi olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlara bağlanarak çeşitli bildirimleri ekranında gösteren, çağırlara ve mesajlara cevap verebilen ve ek olarak uygulamalar da çalıştırabilen tam fonksiyonlu akıllı saatler ancak bir hafta veya on gün kullanım süresi sunabiliyor.





Sadece bildirimleri ileten ve zamanı gösteren akıllı saat-fitness cihazı karışımı ürünler ise yerine göre 1 yıla kadar kullanım süresi sunabiliyor. Bu bakımdan Qualcomm'un enerji tüketimine yönelik yapacağı optimizasyonlar yeni ürünler için oldukça fazla önem taşıyor.





Android Wear ile çalışan ilk akıllı saatlerin yaz ayları itibariyle piyasada olması bekleniyor. Geçen yıl Toq adlı referans akıllı saatini tanıtan Qualcomm, sınırlı miktarda satışa da sunmuştu. Android Wear ile birlikte Qualcomm'un da yeni bir akıllı saat tanıtması sürpriz olmayacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/qualcomm-confirms-android-wear-smartwatches-will-utilize-snapdragon-processors.html