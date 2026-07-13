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    Netflix Mourinho belgeselini gelecek ay yayınlayacak

    Dünyanın en çok tazminat kazanan teknik direktörü Mourinho’nun belgeseli Netflix platformunda yayınlanacak. Belgeselde Fenerbahçe de olacak mı merak konusu.     

    Mourinho Tam Boyutta Gör
    Son dönemde içerik platformlarının ülkemizde çalışmış ya da isim yapmış ünlü teknik direktörlerin belgesellerini yaptıklarını görüyoruz. Arda Turan ve Fatih Terim belgesellerinin ardından şimdi de bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Mourinho belgeseli geliyor.

    Mourinho belgeselinden ilk fragman

    Mourinho adını taşıyan belgesel 3 bölüm halinde yayınlanacak ve 11 Ağustos tarihinde Netflix platformunda erişime açılacak. Belgesel futbol dünyasında iz bırakan Mourinho’nun yaşamına ve kariyerine odaklanıyor.

    Hazırlanması yaklaşık 2 yıl süren Mourinho belgeselinin ilk iddiaları 2024 sonlarında başlamıştı. 20 yıllık bir süreci anlatan belgeselde Drogba, Casillas, Alex Ferguson, John Terry, Eden Hazard, Luis Figo gibi ünlü isimler de yer alıyor.

    En çok merak edilen kısım ise belgeselin çekildiği dönemde başında olduğu Fenerbahçe ile ilgili bölümlerin olup olmadığı. Açıklamalarda Inter, Porto, Real Madrid takımlarının da hikâyesinin olacağı belirtilmiş.

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