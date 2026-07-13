Netflix Mourinho belgeselini gelecek ay yayınlayacak

Mourinho belgeselinden ilk fragman
Mourinho adını taşıyan belgesel 3 bölüm halinde yayınlanacak ve 11 Ağustos tarihinde Netflix platformunda erişime açılacak. Belgesel futbol dünyasında iz bırakan Mourinho’nun yaşamına ve kariyerine odaklanıyor.
Hazırlanması yaklaşık 2 yıl süren Mourinho belgeselinin ilk iddiaları 2024 sonlarında başlamıştı. 20 yıllık bir süreci anlatan belgeselde Drogba, Casillas, Alex Ferguson, John Terry, Eden Hazard, Luis Figo gibi ünlü isimler de yer alıyor.
En çok merak edilen kısım ise belgeselin çekildiği dönemde başında olduğu Fenerbahçe ile ilgili bölümlerin olup olmadığı. Açıklamalarda Inter, Porto, Real Madrid takımlarının da hikâyesinin olacağı belirtilmiş.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: