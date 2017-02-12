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SoftBank'ın insansı robotu ABD’de ilk işine başladı

Japon teknoloji devi SoftBank'ın yan kolu olan SoftBank Robotics'in 2014’te tanıttığı insansı robot ‘’Pepper’’, havalimanındaki insanlara yeme-içme önerilerinde bulunacak ve yol tarifi yapacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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SoftBank'ın insansı robotu ABD’de ilk işine başladı
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Japon teknoloji şirketi SoftBank’ın geliştirdiği Pepper isimli robot, Uzakdoğu ve Avrupa’nın ardından ABD topraklarında da işbaşı yaptı. Akıcı şekilde konuşabilen, gözleriyle takip edebilen, kendisiyle konuşan kişilerle tokalaşan bu robot artık Oakland Havalimanı'nda yolculara yeme-içme önerilerinde bulunacak, yol tarifi yapacak ve her türlü sorularını yanıtlamaya çalışacak.


Pepper, aslında Pyramid Ale isimli içecek servisi yapan restoranın bir çalışanı konumunda. Restoran çalışanları Pepper’i yolcuların da görebileceği bir noktaya götürüyor ve Pepper göğüs bölümündeki ekranla hem restoranın tanıtımını yapıyor hem de kendisine sorulan, havalimanıyla ilgili, soruları yanıtlıyor.

Pepper’ı benzeri robotlardan farklı kılan noktası ise havalimanı gibi yoğunluğun fazla olduğu bir alanda çok fazla insanla iletişime geçmesine rağmen hepsinin sorularını akıcı bir şekilde yanıtlıyor olması. Pepper 3 saat içinde 20 kişiyi dikkatle dinlerken kendisiyle konuşanların büyük bir çoğunluğu Pepper’la tokalaşarak ve selfie çekerek hayranlığını ifade etti.

Tam Anlamıyla İnsansı

SoftBank Robotics’in Başkan Yardımcısı Steve Carlin’in de dediği gibi robotun en çarpıcı özelliklerinden birisi de tasarımı. Robot ne çocukların korkacağı kadar uzun ne de kendisiyle konuşanın boynunu ağrıtacak kadar kısa. Etrafındaki insanları takip eden iki büyük göz, aynı zamanda mikrofon olan ağız, belirgin hatlarla çizilmiş burun ve kollarıyla Pepper gerçekten ‘’insansı robot’’ kavramının hakkını veriyor.

SoftBank Robotics şimdilik Pepper’ın  bireysel kullanıcılara satışını gerçekleştirmiyor. Şirket, sadece perakende zincirlerine ve konuk karşılama şirketlerine Pepper’ı paket halinde satıyor. Her biri 3 yıl garantiye sahip 4 robottan oluşan paketin başlangıç fiyatı ise 100.000$.

Aşağıdaki video ile Pepper'i daha yakından inceleyebilirsiniz:
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-10/softbank-s-robot-pepper-flogs-beer-and-burgers-at-airport-iyz2t9hb Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
wowowo haram şeytan icadı
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matmuhendisi 2 yıl Xeblion
Xeblion
wowowo haram şeytan icadı

Ne alaka lan değişik
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kadirirdem 2 yıl
Ultron'un gelişme aşamasında ki hali :)
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
SSK'sı varmıymış ?
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.kök 2 yıl
Ben bu insansı robotları anlamıyorum. Bir robotu neden insana benzemeli ki? Veya neden eklemlerini sınırlıyoruz? Çok anlamsız geliyor bana.
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Kerim5100 2 yıl
Skynet is coming...
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ratch 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Skynet is coming...

Robotlar ve yapay zekayla ilgili her konuda bu mesaj illa atılıyor
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DubSteq 2 yıl

Bu futbol oynayan robot değilmiydi? Yoksa onalr bundan küçük müydü?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
çok yakında
"bobamı işsiz bıraktın" diyen, çocuğun robota tekme atarken
çekilen foto resmi yakında haberlerde yer alır !
nereye gidiyoruz hacı !?
1800 lerde makine devrimi sadece çekiç vuranları işsiz bırakmıştı !
matbaa ise el yazısı kitap çoğaltanları işsiz bırakmıştı !
büyük bir din savaşı çıkarmak için
insanları önce iş sizleştireceksin
sonra savaşı kazanınca kazanacaklarına inandıracaksın
yoksa savaşa katılacak bir gönüllü bulamazsınız !
neden bir teknoloji-etiği-ve-ahlak komisyonu kurulmuyor
ama diğer yandan bir çok standart için kurulmamış teknoloji komisyonu yok yok yani !
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Markus Schulz 2 yıl SEO-Uzmanı
Mesela a kisi var bir de b kisisi var.A kisisi daha az maliyete b den daha kaliteli is yapabiliyor.Isveren de a kisisini seciyor.B kisisinin cocugu gelip aya tekme atiyor mu? Hayir.Robot daha iyi, hatasiz, kalifiye is yapiyorsa onu kullanacak tabii ki adamlar.Bu devirde kimse kimseyi beslemek zorunda degil.Tabii bu is mantigi insani degerlere gore degil.
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sniper23 2 yıl
Garsonlar işlerine elveda diyebilirler.
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
wowowo haram şeytan icadı
1 Yanıt Yanıtla +10
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matmuhendisi 2 yıl Xeblion
Xeblion
wowowo haram şeytan icadı

Ne alaka lan değişik
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