SoftBank'ın insansı robotu ABD’de ilk işine başladı

Tam Boyutta Gör

Japon teknoloji şirketi SoftBank’ın geliştirdiği Pepper isimli robot, Uzakdoğu ve Avrupa’nın ardından ABD topraklarında da işbaşı yaptı. Akıcı şekilde konuşabilen, gözleriyle takip edebilen, kendisiyle konuşan kişilerle tokalaşan bu robot artık Oakland Havalimanı'nda yolculara yeme-içme önerilerinde bulunacak, yol tarifi yapacak ve her türlü sorularını yanıtlamaya çalışacak.





Pepper, aslında Pyramid Ale isimli içecek servisi yapan restoranın bir çalışanı konumunda. Restoran çalışanları Pepper’i yolcuların da görebileceği bir noktaya götürüyor ve Pepper göğüs bölümündeki ekranla hem restoranın tanıtımını yapıyor hem de kendisine sorulan, havalimanıyla ilgili, soruları yanıtlıyor.

Pepper’ı benzeri robotlardan farklı kılan noktası ise havalimanı gibi yoğunluğun fazla olduğu bir alanda çok fazla insanla iletişime geçmesine rağmen hepsinin sorularını akıcı bir şekilde yanıtlıyor olması. Pepper 3 saat içinde 20 kişiyi dikkatle dinlerken kendisiyle konuşanların büyük bir çoğunluğu Pepper’la tokalaşarak ve selfie çekerek hayranlığını ifade etti.

Tam Anlamıyla İnsansı

SoftBank Robotics’in Başkan Yardımcısı Steve Carlin’in de dediği gibi robotun en çarpıcı özelliklerinden birisi de tasarımı. Robot ne çocukların korkacağı kadar uzun ne de kendisiyle konuşanın boynunu ağrıtacak kadar kısa. Etrafındaki insanları takip eden iki büyük göz, aynı zamanda mikrofon olan ağız, belirgin hatlarla çizilmiş burun ve kollarıyla Pepper gerçekten ‘’insansı robot’’ kavramının hakkını veriyor.

SoftBank Robotics şimdilik Pepper’ın bireysel kullanıcılara satışını gerçekleştirmiyor. Şirket, sadece perakende zincirlerine ve konuk karşılama şirketlerine Pepper’ı paket halinde satıyor. Her biri 3 yıl garantiye sahip 4 robottan oluşan paketin başlangıç fiyatı ise 100.000$.

Aşağıdaki video ile Pepper'i daha yakından inceleyebilirsiniz:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-10/softbank-s-robot-pepper-flogs-beer-and-burgers-at-airport-iyz2t9hb