ABD, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerden sosyal medya şifrelerini isteyebilir

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ABD’de Başkan Donald Trump’ın 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından pek çok önemli isim karara tepkisini göstermiş, ülkenin önde gelen teknoloji liderleri göçmenlerin ülke ekonomisi için olan önemine dikkat çekip mahkemeye açıklama yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını hala korurken İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri John Kelly ülkeye girmek isteyen göçmen ve mültecilerin sosyal medya hesaplarına ait şifrelerini yetkili makamlarla paylaşmasını önerdi.

John Kelly, göçmen ve mültecilerin ABD’ye girmek istiyorlarsa iş birliği yapmaları gerektiğini vurgularken ancak bu şekilde yol alınabileceğini belirtti. Aslında bu konu daha önce de gündeme gelmişti ancak her ne kadar yasal bir destek şu an için olmasa da ülke yönetiminde söz sahibi bir kişinin ağzından duyulması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD aralık ayında yeni bir düzenleme ile ülkeye giriş yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarının paylaşmaları gerektiğini duyurmuştu ancak sadece hesap bilgisi paylaşılırken şifre paylaşımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştı.

Uygulansa Bile İşlevsiz Olabilir

John Kelly’nin açıklamasına karşı eleştiriler ise ağırlıklı olarak bu düşüncenin hayata geçmesiyle birlikte göçmen ve mültecilerin mahremiyetine saldırı olacağı yönünde. Ayrıca sahte bir sosyal medya hesabı oluşturmanın hiç de zor olmadığı veya şifre bir defa paylaşıldıktan sonra kişilerin ülkeye giriş yapıp hemen şifrelerini değiştirerek bu uygulamanın işlevsiz hale geleceğini düşünenler de var.

Şimdilik bütün bu ihtimaller sadece John Kelly’nin ifadesine dayandırılan şeyler olsa da kısa bir süre önce Trump’ın onayıyla göreve başlayan Kelly’nin bu düşüncenin hayata geçirilmesi ile ilgili neler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

https://futurism.com/4-homeland-security-secretary-wants-social-media-passwords-as-entry-requirement/