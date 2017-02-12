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ABD, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerden sosyal medya şifrelerini isteyebilir

ABD’de göçmen yasağı kararnamesi tartışmaları hala sürerken İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri John Kelly, göçmen ve mültecilerden sosyal medya hesaplarının şifrelerinin alınmasını önerdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerden sosyal medya şifrelerini isteyebilir
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ABD’de Başkan Donald Trump’ın 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından pek çok önemli isim karara tepkisini göstermiş, ülkenin önde gelen teknoloji liderleri göçmenlerin ülke ekonomisi için olan önemine dikkat çekip mahkemeye açıklama yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını hala korurken İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri John Kelly ülkeye girmek isteyen göçmen ve mültecilerin sosyal medya hesaplarına ait şifrelerini yetkili makamlarla paylaşmasını önerdi.

John Kelly, göçmen ve mültecilerin ABD’ye girmek istiyorlarsa iş birliği yapmaları gerektiğini vurgularken ancak bu şekilde yol alınabileceğini belirtti. Aslında bu konu daha önce de gündeme gelmişti ancak her ne kadar yasal bir destek şu an için olmasa da ülke yönetiminde söz sahibi bir kişinin ağzından duyulması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD aralık ayında yeni bir düzenleme ile ülkeye giriş yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarının paylaşmaları gerektiğini duyurmuştu ancak sadece hesap bilgisi paylaşılırken şifre paylaşımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştı.

Uygulansa Bile İşlevsiz Olabilir

John Kelly’nin açıklamasına karşı eleştiriler ise ağırlıklı olarak bu düşüncenin hayata geçmesiyle birlikte göçmen ve mültecilerin mahremiyetine saldırı olacağı yönünde. Ayrıca sahte bir sosyal medya hesabı oluşturmanın hiç de zor olmadığı veya şifre bir defa paylaşıldıktan sonra kişilerin ülkeye giriş yapıp hemen şifrelerini değiştirerek bu uygulamanın işlevsiz hale geleceğini düşünenler de var.

Şimdilik bütün bu ihtimaller sadece John Kelly’nin ifadesine dayandırılan şeyler olsa da kısa bir süre önce Trump’ın onayıyla göreve başlayan Kelly’nin bu düşüncenin hayata geçirilmesi ile ilgili neler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.


https://futurism.com/4-homeland-security-secretary-wants-social-media-passwords-as-entry-requirement/ Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Amerika'nın kapıları
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Outlaw-E 2 yıl
Bizim gibi önüne geleni almıyorlar, doğru uygulama.
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Kefelon 2 yıl
Bu olay yapılırsa öyle gümrükte oturup bize şifreni verle yapılmaz. Bir kağıt imzalatırlar sana, sosyal medya hesaplarımın ABD hükümeti tarafından kontrol edilmesine izin veriyorum şeklinde. Tüm sosyal medya şirketleri Amerika'da zaten, imzanızla hesapları kontrol için yetki almış olurlar, şirketlerde zorunlu olarak erişim izni verir...
Bu olay yapılırsa öyle gümrükte oturup bize şifreni verle yapılmaz. Bir kağıt imzalatırlar sana, sosyal medya hesaplarımın ABD hükümeti tarafından kontrol edilm...
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H.B.V 2 yıl
İşe girerken burda da istiyorlar artık
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tobepeople 2 yıl
Açıkçası Amerika kazancının %90'ını yabancılara borçlu. Ülkesindeki 100 okulun 50 tanesi dünya nın ilk 100'ü oluyor. Buradan mezun olanları Amerika kapıyor ve ülkesinde istihdam sağlıyor, bu sayede kendi koyun halkı hala koyun olarak kalmasına rağmen hep dünya ekonomisini yönetiyorlar. Başlar he zaman zeki insanlardan oluşuyor. Çünkü bu insanlar ,dünyanın geleceği olan bu adamlara kapıları kapatırlar mı? İmkansız ancak şuan yapılan uygulama da yanlış değil. Biz önüne geleni alıyoruz da ne oluyor? ;birisi yıl başında katliam yapıyor bu mültecilerin , diğer mülteci kadınlara tecavüz ediyor ,özetle ülkelerindeki katil,tecavüzcü kaçakçı, bağımlı kim varsa yolladılar. Üzerine bu adamlara maaş bağlıyoruz bunun yerine önce kendi halkını güçlendir bir ev bir toprak sahibi olmayan milyonlar var ama kendi gazilerimiz bile onların aldıklarının yarısını kazanıyor. Üzerine bu adamlara kira yardımı , sınavsız giriş hakkı ve kamuya girecekler yakında da oh ne ala memleket. Biz niye eğitimli doktorları , bilim adamlarını vs almıyoruz? Biz de sadece zeki olanları alalım. Ve ülkeye misal 5 yıl iş yeri açıp vergi vermesini isteyelim ,istihdam sağlarsa vatandaşlık verelim. Bir bakın diğer ülkeelrin vatandaşlık şartlarına en dandik ülkenin bile istediklerine bakın bir de bize bakın!
Neye bu kadar büyütmenin anlamı yok ülke de eksik olan bir şey var bu da ülkemizde Elon Musk gibi adamların olmayışı.Var aslında böyleleri biliyorum ancak bu adamların da paraları yok. Trump gibileri tonla milletvekillerinin çoğu Trump gibi zaten konuşmayı bilmez cebinden para saçar...kime faydası var ki 15000 lira alıp 2 yıl da emekli olabilme hakkı oh ne ala memleket biz de 20 yıl kıçımızı yırtıp yemeden içmeden gezmeden bir ev alabilirsek ne ala memleket. Gerçi şu da var kazanıyoruz biriktiriyoruz sonra zaten kazanırken çektiğimiz eziyet yüzünden, bu kez o parayı sağlığımıza harcıyoruz, elde var sıfır! -Geçenlerde yaşlı çiftler intihar etmişti mesela ne yapsınlar ele ayağa düşüp tüm kazandıklarını geri mi verselerdi yoksa ölseler miydi siz söyleyin. Haklılar şahsen ülkede hiçbir gelişim göremiyorum olan gelişimi de bu sonradan gelen mülteci ordusu 10 milyon aldı götürdü ve buna devam ediyor. Neyse ki ülke yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir kaç yüz yıl daha yeter ya sonra...
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John WICK 2 yıl
Sosyal medya uygulamaları Amerika merkezli görünürde demokratik arkaplanda her haltı yiyor abd hükümeti laf olsun diye konuşuyor bunlar snowden filmini ve belgeselini izleyin eski ABD ajanı Edward Snowden anlatıyor herşeyi.
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S_O_S 2 yıl
Sanki hesaplardan her yaptığımızı izlemiyorlar.
haberim yokmuş gibi çek panpa
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TheStarBox 2 yıl
Yaaa slk misinnn .ss Amerika özgürlùkler ülkesi tabikide .s.s
Dunyada ozgurlukler kisitlanmasi siralamasinda amerika nin neden ustvsirada olmadigi belli.Adamlar izin vermiyor o listeye koyulmaya.
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lawbreaker 2 yıl
Kullanmıyorsa ne olacak veya yedek bir hesap açıp alemin kralı trump reyiz içerikli şeyler paylaşıp işte hesabım bu dese falan ?
,ilevsiz bir uygulama bence
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axesis 2 yıl
Bence bizde daha fazlası olmalı malum etrfımız kaynıyor gelen adamın donuna kadar sorgulanmalı almadan önce
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Reid Rider 2 yıl
Avrupa ve Avustralya hariç tüm kıtalara uygulanmalı dediğim karar


Yürü be Trump reyiz
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Thomassee 2 yıl
En dogrusu bu.
Adam facebook da tamamen anti Amerikan sonra da oraya gidiyor

Gumrukte ne isin var diye sorarlar adama

Trump saka gibi, adam tamamen dogru politikalar uyguluyor.
Keske biz de almasak bunlari.
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Guest-1DFD8C17B 2 yıl Thomassee
Thomassee
En dogrusu bu.
Adam facebook da tamamen anti Amerikan sonra da oraya gidiyor

Gumrukte ne isin var diye sorarlar adama

Trump saka gibi, adam tamamen dogru politikalar uyguluyor.
Keske biz de almasak bunlari.

Asıl komedi o zaten. Adam sabah akşam Amerika'yı kötülüyor. Kullandığı telefon iPhone, yazdığı sosyal medya Facebook-Twitter

Trump'ın doğruları yapmasını da geçtim seçimlerden önce ne dediyse onu yapıyor. Hiç yalan söylemedi. Kesinlikle çok başarılı bir başkan.
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GetSomeRest 2 yıl
Snowden filminde gösteriyor cia ve nsa istedikleri kişinin hesabını rahatlıkla görebiliyor.
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