ABD, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerden sosyal medya şifrelerini isteyebilir

John Kelly, göçmen ve mültecilerin ABD’ye girmek istiyorlarsa iş birliği yapmaları gerektiğini vurgularken ancak bu şekilde yol alınabileceğini belirtti. Aslında bu konu daha önce de gündeme gelmişti ancak her ne kadar yasal bir destek şu an için olmasa da ülke yönetiminde söz sahibi bir kişinin ağzından duyulması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
ABD aralık ayında yeni bir düzenleme ile ülkeye giriş yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarının paylaşmaları gerektiğini duyurmuştu ancak sadece hesap bilgisi paylaşılırken şifre paylaşımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştı.
Uygulansa Bile İşlevsiz Olabilir
John Kelly’nin açıklamasına karşı eleştiriler ise ağırlıklı olarak bu düşüncenin hayata geçmesiyle birlikte göçmen ve mültecilerin mahremiyetine saldırı olacağı yönünde. Ayrıca sahte bir sosyal medya hesabı oluşturmanın hiç de zor olmadığı veya şifre bir defa paylaşıldıktan sonra kişilerin ülkeye giriş yapıp hemen şifrelerini değiştirerek bu uygulamanın işlevsiz hale geleceğini düşünenler de var.
Şimdilik bütün bu ihtimaller sadece John Kelly’nin ifadesine dayandırılan şeyler olsa da kısa bir süre önce Trump’ın onayıyla göreve başlayan Kelly’nin bu düşüncenin hayata geçirilmesi ile ilgili neler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
https://futurism.com/4-homeland-security-secretary-wants-social-media-passwords-as-entry-requirement/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neye bu kadar büyütmenin anlamı yok ülke de eksik olan bir şey var bu da ülkemizde Elon Musk gibi adamların olmayışı.Var aslında böyleleri biliyorum ancak bu adamların da paraları yok. Trump gibileri tonla milletvekillerinin çoğu Trump gibi zaten konuşmayı bilmez cebinden para saçar...kime faydası var ki 15000 lira alıp 2 yıl da emekli olabilme hakkı oh ne ala memleket biz de 20 yıl kıçımızı yırtıp yemeden içmeden gezmeden bir ev alabilirsek ne ala memleket. Gerçi şu da var kazanıyoruz biriktiriyoruz sonra zaten kazanırken çektiğimiz eziyet yüzünden, bu kez o parayı sağlığımıza harcıyoruz, elde var sıfır! -Geçenlerde yaşlı çiftler intihar etmişti mesela ne yapsınlar ele ayağa düşüp tüm kazandıklarını geri mi verselerdi yoksa ölseler miydi siz söyleyin. Haklılar şahsen ülkede hiçbir gelişim göremiyorum olan gelişimi de bu sonradan gelen mülteci ordusu 10 milyon aldı götürdü ve buna devam ediyor. Neyse ki ülke yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir kaç yüz yıl daha yeter ya sonra...
haberim yokmuş gibi çek panpa
Dunyada ozgurlukler kisitlanmasi siralamasinda amerika nin neden ustvsirada olmadigi belli.Adamlar izin vermiyor o listeye koyulmaya.
,ilevsiz bir uygulama bence
Yürü be Trump reyiz
Adam facebook da tamamen anti Amerikan sonra da oraya gidiyor
Gumrukte ne isin var diye sorarlar adama
Trump saka gibi, adam tamamen dogru politikalar uyguluyor.
Keske biz de almasak bunlari.
Asıl komedi o zaten. Adam sabah akşam Amerika'yı kötülüyor. Kullandığı telefon iPhone, yazdığı sosyal medya Facebook-Twitter
Trump'ın doğruları yapmasını da geçtim seçimlerden önce ne dediyse onu yapıyor. Hiç yalan söylemedi. Kesinlikle çok başarılı bir başkan.
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