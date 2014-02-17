Şok iddia: Apple, elektrikli araç üreticisi Tesla ile ilgileniyor

Bugüne kadar satın alımlarda daha çok küçük ölçekli firmaları tercih eden Apple’ın teknoloji dünyasında bugüne kadar rastlanmamış satın alım için harekete geçtiği iddia edildi.Cari nakit varlığı ile dünyanın en zengin şirketlerinin başında gelen Apple,The San Francisco Chronicle’ın detaylı haberine göre, özellikle ABD’de son yıllarda isminden sıkça bahsettiren elektrikli araç üreticisi Tesla ile görüşmeler yapmaya başladı.
Apple ile Tesla arasındaki yakınlaşmayı masaya yatıran habere göre geçtiğimiz ekim ayında Almanya’nın önde gelen yatırım bankalarından birinin analisti olan Adnan Ahmet, Tim Cook ve Apple’ın yönetim kurulu üyesi Al Gore’a açık mektup göndererek Apple’ın Tesla’yı satın alması gerektiğini ifade etti.
Ancak bundan da ilginci ise mektuptan daha önce Apple ile Tesla arasında üst düzey bir toplantı yapılmasıydı. İddiaya göre Apple’ın satın alımlardan sorumlu üst düzey yöneticisi Adrian Perica, Adnan Ahmet’in mektubundan 6 ay önce Tesla’nın icra kurulu başkanı Elon Musk ile Apple’ın Tesla’ya olan ilgisini ifade etmek için buluştu. Yapılan toplantıda Apple’ın icra kurulu başkanı Tim Cook’un da yer aldığı belirtildi.
ABD’nin son yıllarda ivme kazanan birkaç firmasından biri olan Tesla’nın, sadece tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren firma tarafından satın alınması çok mantıklı görünmemekle birlikte Tesla’nın şu anda sahip olduğu teknolojileri ve gücünü göz önüne aldığımızda Apple’ın Tesla ile yakınlaşması daha mesnetli bir hal alıyor.
Tesla, pil üretimi için GigaFabrika kuracak
Bilindiği üzere elektrikli araçlar için en önemli bileşenlerden biri bataryalar. Tesla da elektrikli araç furyasının öncülerinden olduğu için batarya teknolojileri ve üretimi üzerine son yıllarda ciddi yatırım yapmaya başladı.
Firmanın icra kurulu başkanı Elon Musk, yakın zamanda CNBC’ye verdiği röportajda ABD’de, dünyanın en büyük pil üretim tesisini kurmak için harekete geçtiklerini söyleyerek, bu alandaki yatırımlarının ilk meyvesini vereceğini söylemişti.
Akıllı cihazların şu andaki en büyük sıkıntısının piller olduğunu düşündüğümüzde, Tesla’nın bu alandaki yatırımları Apple’ın da dikkatini çekmiş olabilir. Dolayısıyla Apple’ın Tesla’ya olan ilgisi direkt satın alım anlamına gelmesinden ziyade, her iki firma için kritik olan bir alanda yatırım ortaklığı kurulması olarak değerlendirme daha mantıklı gözüküyor.
Tim Cook, yakın zamanda The Wall Street Journal’a verdiği röportajda bugüne kadar küçük ve orta ölçekli şirketleri satın almalarının ilerleyen dönemlerde büyük ölçekli şirket satın almayacakları anlamına gelmediğini belirterek büyük ölçekli firmaları her zaman yakından takip ettiklerini ve Apple açısından yararlı olması halinde satın alabileceklerini söylemişti.
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Amerika'da ülkeyi bununla boydan boya gecen bir baba-kız var ,internetten bloglarını veya röportajlarını okumanızı tavsiye ederim. Bu arada Tesla bir Silicon Valley firması. Yani ürünleri Apple-Google tarzı detaylar içeriyor şu anda bile. Sonuçta Apple'ın böyle bir hamlede bulunması bence cok önemli ve hatta gerekli diye düşünüyorum.
Asıl bakılması gereken aracın yakıt maliyeti ve bakım maliyetleri. ABD'de benzin ucuz,3.5$ civarı gallonu yani litresi 1$a yakın,aşağı yukarı 2TL. bu fiyatlar ile bile karşılaştırdığınızda yılda 50.000km yol yapıyorsanız,ortalama bir araçta 5000$ civarı benzin masrafınız oluyorken Tesla'da 934$ civarı elektrik tüketiminiz oluyor. Bizde benzin fiyatı bunun 2.5 katı olduğuna ve elektrik fiyatları da birbirine yakın olduğuna göre mevcut fiyatlarla bizde yılda 10000$ dan fazla tasarruf yaparsınız mevcut rakamlarla.
Bir diğer önemli hususda bu aracın benzinli veya dize motoru olmadığı için yağ değişimi gibi düzenli motor bakımları olmaması ve bakım maliyetinin şu anda benzinli arabalardan daha düşük olması. Örneğin şu anda 1900$'a Tesla'dan 4 yıl- 90.000km boyunca tüm bakımları önceden satın alabiliyorsunuz. Yani araca sahip olma maliyeti ilk ödediğiniz maliyetten sonra oldukça düşüyor. Tabi burada kıyaslamayı yaparken Tesla S ile Corsa Dizeli kıyaslayamayız, orta-büyük sınıftaki lüks arabalarla kıyaslamak daha doğru olacaktır. tabi bütün bu verdiğim rakamlar ABD gibi elektrikli araca destek veren ülkelerde geçerli,eğer herhangi bir destek olmayan ülkede bu rakamları çıkartırsanız çok farklı rakamlar çıkabilir,o yüzden bizim ülkemizde bu aracı görebilmemiz için çok ciddi hükmet teşvikleri gerekir. Öbür türlü internetten bakar dururuz arabanın güzelliğine uzun süre :)
O değilde asıl mesele bu adamlar alırsa şimdi Tesla Model S, Tesla Model 2, Tesla Model 2s, Tesla Model 3, Tesla Model 3s diye her sene yeni bi model çıkarır.