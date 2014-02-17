Şok iddia: Apple, elektrikli araç üreticisi Tesla ile ilgileniyor

Bugüne kadar satın alımlarda daha çok küçük ölçekli firmaları tercih eden Apple’ın teknoloji dünyasında bugüne kadar rastlanmamış satın alım için harekete geçtiği iddia edildi.Cari nakit varlığı ile dünyanın en zengin şirketlerinin başında gelen Apple,The San Francisco Chronicle’ın detaylı haberine göre, özellikle ABD’de son yıllarda isminden sıkça bahsettiren elektrikli araç üreticisi Tesla ile görüşmeler yapmaya başladı.

Apple ile Tesla arasındaki yakınlaşmayı masaya yatıran habere göre geçtiğimiz ekim ayında Almanya’nın önde gelen yatırım bankalarından birinin analisti olan Adnan Ahmet, Tim Cook ve Apple’ın yönetim kurulu üyesi Al Gore’a açık mektup göndererek Apple’ın Tesla’yı satın alması gerektiğini ifade etti.

Ancak bundan da ilginci ise mektuptan daha önce Apple ile Tesla arasında üst düzey bir toplantı yapılmasıydı. İddiaya göre Apple’ın satın alımlardan sorumlu üst düzey yöneticisi Adrian Perica, Adnan Ahmet’in mektubundan 6 ay önce Tesla’nın icra kurulu başkanı Elon Musk ile Apple’ın Tesla’ya olan ilgisini ifade etmek için buluştu. Yapılan toplantıda Apple’ın icra kurulu başkanı Tim Cook’un da yer aldığı belirtildi.

ABD’nin son yıllarda ivme kazanan birkaç firmasından biri olan Tesla’nın, sadece tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren firma tarafından satın alınması çok mantıklı görünmemekle birlikte Tesla’nın şu anda sahip olduğu teknolojileri ve gücünü göz önüne aldığımızda Apple’ın Tesla ile yakınlaşması daha mesnetli bir hal alıyor.

Tesla, pil üretimi için GigaFabrika kuracak

Bilindiği üzere elektrikli araçlar için en önemli bileşenlerden biri bataryalar. Tesla da elektrikli araç furyasının öncülerinden olduğu için batarya teknolojileri ve üretimi üzerine son yıllarda ciddi yatırım yapmaya başladı.

Firmanın icra kurulu başkanı Elon Musk, yakın zamanda CNBC’ye verdiği röportajda ABD’de, dünyanın en büyük pil üretim tesisini kurmak için harekete geçtiklerini söyleyerek, bu alandaki yatırımlarının ilk meyvesini vereceğini söylemişti.

Akıllı cihazların şu andaki en büyük sıkıntısının piller olduğunu düşündüğümüzde, Tesla’nın bu alandaki yatırımları Apple’ın da dikkatini çekmiş olabilir. Dolayısıyla Apple’ın Tesla’ya olan ilgisi direkt satın alım anlamına gelmesinden ziyade, her iki firma için kritik olan bir alanda yatırım ortaklığı kurulması olarak değerlendirme daha mantıklı gözüküyor.

Tim Cook, yakın zamanda The Wall Street Journal’a verdiği röportajda bugüne kadar küçük ve orta ölçekli şirketleri satın almalarının ilerleyen dönemlerde büyük ölçekli şirket satın almayacakları anlamına gelmediğini belirterek büyük ölçekli firmaları her zaman yakından takip ettiklerini ve Apple açısından yararlı olması halinde satın alabileceklerini söylemişti.