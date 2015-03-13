Sonar tabanlı eBumper4 sistemiyle insansız hava araçlarını uçurmak kolaylaşıyor

Son dönemde fiyatlarının düşmesiyle alınabilir seviyeye gelen insansız hava araçları, dört pervaneye sahip olmalarına rağmen uçurması zor cihazlar arasında yer alıyor. Ormanlık bölgelerde ya da kalabalık şehirlerde özellikle de uzak mesafelerde cihazlara hakim olması zorlaşıyor ve birçok ciddi kaza meydana gelebiliyor. Bu sorunu çözmek için Panoptes firması tarafından hazırlanan eBumper4 ise, sonar tabanlı sistemiyle ciddi bir güvenlik vaat ediyor.

Seri üretimime geçebilmek adına popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başlayan eBumper4, DJI Phantom 2 ile 3DRobotics firmasının Iris+ isimli insansız hava araçları üzerine yaklaşık 10 dakika içerisinde montaj edilebiliyor. Bu noktadan sonra üzerinde yer alan dört adet sensörüyle sonar tabanlı tarama yapan koruma cihazı, çevrede bulunan ağaç ya da duvar gibi objeleri algılıyor ve insansız hava aracını seri bir şekilde durdurarak kazaların önüne geçiyor. Bu sayede özellikle görüşün ciddi seviyede düştüğü uzak mesafeli uçuşlarda fayda sağlayan eBumper4, hassas modda 137 cm'lik, performans modunda ise 305 cm'lik görünmez koruma duvarları da oluşturabiliyor. Bu sayede örneğin bir ağacın çevresinde çarpma korkusu olmadan uçurulabilen araç, otomatik kalkış destek sistemiyle de kullanıcısına yardımcı olabiliyor. Şimdilik düşük hızlarda çalışma gösteren ancak yüksek hızlar için de geliştirmeleri aktif olarak devam eden eBumper4, 82 gramlık ağırlığıyla da bağlandığı insansız hava araçlarına çok büyük yük bindirmiyor.

Kickstarter üzerinde konan 80,000$ hedefin bitimine 29 gün kana 11,289$'lık kısmını toplamayı başaran eBumper4, yapılacak en az 359$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/991146575/panoptes-ebumper4-low-speed-obstacle-avoidance-for