Sonos ve Bose hoparlörleri hacklendi, gece yarısı ürkütücü sesler çalındı

Bir yazılım yüklenen ve internete bağlanabilme özelliğine sahip her cihaz aslında kötü niyetli hackerların da hedefine girmiş oluyor. Tür ayırt etmeksizin hacklerlar erişebildikleri her cihaza sızıyor.

Sızmak çok kolay

Son olay internete bağlı hoparlör tarafında yaşandı. Akıllı olmayan ancak WiFi ağı üzerinden Spotify, Pandora gibi platformlardan ses aktarımı yapabilen Sonos ve Bose marka bazı hoparlör ürünlerinin hacklendiği belirtiliyor.

Trend Micro tarafından yapılan analize göre bazı hoparlör modellerinde yer alan bir açık, hackerların NMap ve Shodan gibi internet tarama yazılımlarını kullanarak kolay bir şekilde sızmalarına imkan veriyor. Yönetici yetkisi gerektirmediği için de ağ üzerindeki platformlardan veya harici linklere gömülmüş dosyalardan ses çalabilmek mümkün oluyor.

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Söz konusu hoparlörlere sahip olan bazı kullanıcılar gece ansızın cam kırılması, kapı gıcırdaması veya bebek ağlaması şeklinde ürpertici sesler duyduklarını belirtiyor.

Diğer taraftan hackerların hoparlör üzerinden Amazon Echo veya Google Home gibi ürünlere ulaşarak akıllı ev aletlerini kontrol edebildikleri hatta kullanıcının müzik alışkanlıklarını analiz ederek buna göre yemleme mailleri göndermeleri bile ihtimal dahilinde.

Ortaya çıkan açıktan Sonos Play:1, Sonos One ve Bose SoundTouch modellerinin etkilendiği belirtiliyor. Etkilenen Sonos cihazlarının sayısı 2000-5000 arasında, Bose cihazlarının sayısı ise 400-500 arasında. Trend Micro üreticilere gerekli uyarıları yaptığını belirtiyor.