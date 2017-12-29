LG ThinQ akıllı hoparlör duyuruldu

CES 2018 fuarına sıkı bir şekilde hazırlanan LG, yapay zekâ konusundaki çalışmalarını gözler önüne serecek. Yapay zekâ tabanlı ev aletlerini LG ThinQ markası atlında toplayan firma ayrıca akıllı hoparlörlerini de bu markaya dahil edecek.

LG ThinQ neler sunuyor?

LG ThinQ markasının ilk üyesi ise akıllı hoparlör oldu. LG ThinQ Speaker hoparlörü Google Assistant tabanlı olması ile dikkat çekiyor. Ayrıca tasarım açısından da Google Home tarzında bir çizgi benimsemiş.

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Sesli komutları algılayan hoparlör hava durumundan müzik oynatımına, randevu kontrolünde konum aramaya kadar pek çok fonksiyonu yine sesli olarak kullanıcısına iletiyor. Meridian Audio ile ortaklık yapan LG, hoparlörde en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor.

LG ayrıca fuarda ilginç bir hoparlör daha tanıtacak. LG PK adındaki hoparlör ön kısmında iki aydınlatma noktasına yer veriyor ve eğlenceli aydınlatma efektleri sergileyebiliyor. 24-bit ses akışını destekleyen hoparlör DJ özelliğine de sahip. Yine bir 500 W SK10Y soundbar da CES 2018 fuarında ziyaretçilerini bekliyor. Bunların tümünde Meridian Audio desteği var.