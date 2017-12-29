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LG ThinQ akıllı hoparlör duyuruldu

LG’nin yapay zekâ destekli cihazlarını toplayacağı ThinQ markasının ilk ürünü akıllı hoparlör oldu. LG ThinQ Speaker yanında iki iddialı ses sistemi daha geliyor.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2018 fuarına sıkı bir şekilde hazırlanan LG, yapay zekâ konusundaki çalışmalarını gözler önüne serecek. Yapay zekâ tabanlı ev aletlerini LG ThinQ markası atlında toplayan firma ayrıca akıllı hoparlörlerini de bu markaya dahil edecek.

LG ThinQ neler sunuyor?

LG ThinQ markasının ilk üyesi ise akıllı hoparlör oldu. LG ThinQ Speaker hoparlörü Google Assistant tabanlı olması ile dikkat çekiyor. Ayrıca tasarım açısından da Google Home tarzında bir çizgi benimsemiş.

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Sesli komutları algılayan hoparlör hava durumundan müzik oynatımına, randevu kontrolünde konum aramaya kadar pek çok fonksiyonu yine sesli olarak kullanıcısına iletiyor. Meridian Audio ile ortaklık yapan LG, hoparlörde en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor.

LG ayrıca fuarda ilginç bir hoparlör daha tanıtacak. LG PK adındaki hoparlör ön kısmında iki aydınlatma noktasına yer veriyor ve eğlenceli aydınlatma efektleri sergileyebiliyor. 24-bit ses akışını destekleyen hoparlör DJ özelliğine de sahip. Yine bir 500 W SK10Y soundbar da CES 2018 fuarında ziyaretçilerini bekliyor. Bunların tümünde Meridian Audio desteği var.


https://newatlas.com/lg-thinq-speaker/52763/ Yorum Yaz
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INumber1OneI 1 yıl
akıllı hoparlorde sizlerin önerileri ne arkadaşlar
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burakdc 1 yıl
Bu hoperlorlerin amacı ne anlayamadım gıttı ufak boyutlu mono hoperlor seklınde tasarıma sahıp cihazlar cep telefonuna baglanıp bıze saat kac sırı dedıgımızde seksi bir kadın sesiyle saati, bugun hava nasıl siri dedigimiz dede yagmurlu veya acık diyorsa sacmaligin dik alası sıradan 50 tlye alınan blutooth hoperlorde bunu yapıyor. insanların neden butip urunlere rabet ettigini anlamıyorum. Tum tekno marketler ve web siteleri bu urunlerle dolu bana bedava verseler once bır dener sonra bir koseye atar unuturum gibi geliyor yada benim bilmedigim birseyler var.
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maximus8282 1 yıl
Apple bu adımları geçeli bayağı zaman oldu. Apple Siri'yi veya ios'u diğer markalara açsa çok iyi olurdu. Bütün markalar aynı şeyi yapmak için ayrı ayrı kaynak harcıyorlar.
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Saint Ralph 1 yıl
Önce akıllı telefon ekranı yapsın hepsi sorunlu.
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zwanzig 1 yıl
Akılı hoparlörler Türkçe'yi desteklemeyince bizim için akıllı olmasının bir anlamı olmuyor. Bildiğimiz hoparlörün pahalısı olacak :)
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