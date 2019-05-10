Sonunda kolay tamir edilebilir bir telefon: Google Pixel 3a

Google Pixel 3a 10 üzerinden 6 alarak modern akıllı telefonların çoğunu geçti. iFixit tarafından yayınlanan incelemesinde sevindirici sonuçlar ortaya çıktı. Cihazalarak modern akıllı telefonların çoğunu geçti.

Google tarafından tanıtılan orta seviye Pixel 3a ve 3a XL modelleri, amiral gemisi olanlara kıyasla daha alt kaliteli malzemelerden imal edilmiş ve daha zayıf komponentlerle karşımıza gelmişti. Bu cihazlar bahsettiğimiz özelliklerde kendisinden çok daha pahalı amiral gemilerine kıyasla geride kalsa da tamir edilebilirlik söz konusu olduğunda görünüşe göre onlardan çok daha iyi.

Bataryası çekilerek çıkan türde bant yapıştırıcıyla yerine sabitlenmiş Pixel 3a, kolay pil yenileme imkanı sunuyor. Cihazın gövdesindeki tüm vidalar T3 Torx tipinde ve bu kolayca bulunan tiplerden bir tanesi. Cihaz içerisindeki parçaların modüler oluşu da arıza durumlarında kolay ve ucuz tamir imkanı sağlıyor.

Cihazın sıcak hava tabancası kullanmadan ekranının sökülebilir oluşu ise modern telefonlarda hiç mi hiç alışkın olmadığımız bir diğer durum.

Sektörün bilinen markalarından parçalar

Komponentlerin markaları ise tam olarak beklenen firmalardan geliyor: Ekran Samsung, flash depolama ve RAM modülleri Micron tarafından üretilmiş. Pixel cihazları diğerlerinden ayıran bir özellik diyebileceğimiz Pixel Visual Core çipi bu modellerde bulunmuyor, bu özellik firmaya göre üst seviye Pixel modellerine özel. Bir diğer Pixel özelliği olan Titan M güvenlik çipi ise bu modelde de yer alıyor.

Cihazı diğer arkadaşlarından ayıran bir diğer güzellik ise kulaklık jakı. Google Pixel 3a’nın bu “eski teknolojiye” sahip olması çok sayıda kullanıcıyı kendisine çekecektir.

Google umarız yakın zamanda bu ve diğer Pixel modellerini ülkemizde de satışa sunmaya karar verir.

https://www.ifixit.com/Teardown/Google+Pixel+3a+Teardown/123256