Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sonunda kolay tamir edilebilir bir telefon: Google Pixel 3a

Google'ın yeni tanıttığı orta seviye akıllı telefonları Pixel 3a ve 3a XL, iFixit'in incelemesinden geçti. Cihazlar kolay tamir edilebilirlikleriyle ekipten 10 üzerinden 6 puan aldı.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
4,5b
1
13
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iFixit tarafından yayınlanan Google Pixel 3a incelemesinde sevindirici sonuçlar ortaya çıktı. Cihaz 10 üzerinden 6 alarak modern akıllı telefonların çoğunu geçti.
Google tarafından tanıtılan orta seviye Pixel 3a ve 3a XL modelleri, amiral gemisi olanlara kıyasla daha alt kaliteli malzemelerden imal edilmiş ve daha zayıf komponentlerle karşımıza gelmişti. Bu cihazlar bahsettiğimiz özelliklerde kendisinden çok daha pahalı amiral gemilerine kıyasla geride kalsa da tamir edilebilirlik söz konusu olduğunda görünüşe göre onlardan çok daha iyi.
Bataryası çekilerek çıkan türde bant yapıştırıcıyla yerine sabitlenmiş Pixel 3a, kolay pil yenileme imkanı sunuyor. Cihazın gövdesindeki tüm vidalar T3 Torx tipinde ve bu kolayca bulunan tiplerden bir tanesi. Cihaz içerisindeki parçaların modüler oluşu da arıza durumlarında kolay ve ucuz tamir imkanı sağlıyor.
Cihazın sıcak hava tabancası kullanmadan ekranının sökülebilir oluşu ise modern telefonlarda hiç mi hiç alışkın olmadığımız bir diğer durum.

Sektörün bilinen markalarından parçalar

Komponentlerin markaları ise tam olarak beklenen firmalardan geliyor: Ekran Samsung, flash depolama ve RAM modülleri Micron tarafından üretilmiş. Pixel cihazları diğerlerinden ayıran bir özellik diyebileceğimiz Pixel Visual Core çipi bu modellerde bulunmuyor, bu özellik firmaya göre üst seviye Pixel modellerine özel. Bir diğer Pixel özelliği olan Titan M güvenlik çipi ise bu modelde de yer alıyor.
Cihazı diğer arkadaşlarından ayıran bir diğer güzellik ise kulaklık jakı. Google Pixel 3a’nın bu “eski teknolojiye” sahip olması çok sayıda kullanıcıyı kendisine çekecektir.
Google umarız yakın zamanda bu ve diğer Pixel modellerini ülkemizde de satışa sunmaya karar verir.

https://www.ifixit.com/Teardown/Google+Pixel+3a+Teardown/123256 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheJudgé 4 hf.
Güzel Telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErTuFx 4 hf.
Berbat tasarimli telefon, insanlar artik orta seviye telefonlarda bile biraz premium hissiyati isterken su telefonu alip da kullanmazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 hf.
şu esnek kablo olayı beni hasta ediyor !
lego gibi geçirmeli yapın olsun bitsin ya !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 4 hf.
Tamir edilebilir hali 6 puansa vay sektörün vay çevrenin haline bozulduğu gibi çöp mantığıyla bakılıyor artık elektroniklere.
Bu arada habere 2 alakasız yorum gelmiş ben bunlara "vergi bekçisi" trolleri diyeceğim bundan sonra. Yurtdışı menşeili bir telefon alamayınca her konuda nasıl kötüye gidiyorsun bu nasıl bir kafa?! O kafayı yerli tasarım ve üretime calistirsak şimdiye fiyatını kendi belirlediğimiz bir telefon model ve markamız olurdu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozansirinn 1 ay
Ötv trt diğer vergiler hariç 2400 lira onlarında gelmesi sonucu 3 bin lirayı geçer yani uygun fiyatlı telefonları bile bize gelince üst seviye fiyatta oluyor en kısa zamanda bu durumun düzelmesi tek dileğim yoksa daha kötüye gideceğiz her konuda
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 4 hf. ozansirinn
Vergiler artık yaklaşık bir telefon parası olunca hesaplaması kolay oluyor. + %94 vergi var.
Üzerine 2200 TL vergiyi ekle. 2400 telefon ücreti + 2200 vergi = 4600 lira (%10trt+%18kdv+%50ötv) bunları birbirinin üzerine eklenince %94 oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4492 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google pixel 3a, google pixel 3a xl ve
8 etiket daha pixel 3a inceleme pixel 3a xl inceleme pixel 3a ifixit pixel 3a xl ifixit Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı 4 hf. Elon Musk: Bu yıl Amerikalılar ülkenin bir ucundan diğerine otopilot ile gidebilecek 4 hf. Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı 4 hf. Yavru köpeği kurtaran kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti 4 hf. 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemciler detaylanıyor 4 hf. LG, G8 ThinQ’nun pilini değiştirilmemek üzere sabitlemiş! 4 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var 4 hf. HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 4 hf. 2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor 4 hf. Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor 4 hf. Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası 4 hf. Cerrahlar beyin kanserini teşhis etmek için akrep zehri kullanacak 4 hf. Snapdragon 710'lu Realme X bu kez GeekBench'te ortaya çıktı 4 hf. Facebook istemeden de olsa terör örgütlerine alet oluyor 4 hf. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda arsenik soluyan canlılar keşfetti 4 hf. Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ilk görseliyle karşımızda 4 hf. OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru çok daha güçlü olacak 4 hf. Samsung Galaxy J7 Prime 2, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Aselsan'dan TSK'ya Sırt Uydu Haberleşme Sistemi geliyor 1 ay Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Sonunda kolay tamir edilebilir bir telefon: Google Pixel 3a Sonraki Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor 1 ay ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor! 1 ay WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor 1 ay Instagram aşılar hakkında yanlış bilgi etiketlerini engelleyecek 1 ay Amazon'un sesli asistanından silinen ses kayıtlarının, metin olarak saklandığı ortaya çıktı 1 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront 1 ay Delta Havayolları bu ay ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek 1 ay Android Q ile bellek şifreleme zorunlu oluyor 1 ay TR uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ’den BTK’ya geçiyor 1 ay Mi Fit uygulaması yenilendi 1 ay ANKA İHA, milli radarıyla göreve başladı 1 ay Türkiye’den Facebook’a 1,6 milyon lira ceza 1 ay İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralını GTA V ile öğretiyor 1 ay Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Mozilla, Tor’u Firefox içerisine entegre etmek istiyor 1 ay Erkeklerin Polo Tişört Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler 1 ay iPhone kılıf sızıntıları üç kameralı yapıyı tekrar doğruladı 1 ay Android Q ile navigasyon tuşları standart olacak 1 ay Google arama sonuçlarında artık oynatılabilir Podcast'leri listeliyor 1 ay Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim