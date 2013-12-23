Sony 4 modeline daha Android 4.3 güncellemesi dağıtmaya başladı





Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra akıllı telefonlarına geçen hafta Android 4.3 güncellemesini dağıtmaya başlayan Sony, bu hafta da 4 modeline güncelleme vermeye başladı.





Firma bu yılın Xperia modelleri için yıl sonuna kadar Android 4.3 güncellemesine başlama sözü vermişti. Sözünü tutan Sony, üst seviye modelleri için de 4.4 KitKat güncellemesini gelecek yılın ilk aylarında kullanıcılara sunacak.





Bu hafta Android 4.3 güncellemesi almaya başlayan 4 yeni model Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z oldu. Modellerin güncellemeleri ülke ve operatöre göre verilecek. Bu bakımdan önümüzdeki bir iki haftaya güncellemenin yayılması bekleniyor.





Android 4.3 güncellemesi ile Bluetooth Smart teknolojisine yerleşik destek, sınırlı kullanım profilleri oluşturabilme, OpenGL 3.0 desteği, surround ses gibi Google tarafındaki yeniliklerin yanısıra Smart Social Camera, Sony odaklı uygulamaların güncellenmesi gibi Sony imzalı yenilikler de yer alıyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-launches-Android-4.3-updates-for-Xperia-Z-ZL-ZR-and-Xperia-Tablet-Z_id50654