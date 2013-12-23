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Sony 4 modeline daha Android 4.3 güncellemesi dağıtmaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
971
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony 4 modeline daha Android 4.3 güncellemesi dağıtmaya başladı

Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra akıllı telefonlarına geçen hafta Android 4.3 güncellemesini dağıtmaya başlayan Sony, bu hafta da 4 modeline güncelleme vermeye başladı.

Firma bu yılın Xperia modelleri için yıl sonuna kadar Android 4.3 güncellemesine başlama sözü vermişti. Sözünü tutan Sony, üst seviye modelleri için de 4.4 KitKat güncellemesini gelecek yılın ilk aylarında kullanıcılara sunacak.

Bu hafta Android 4.3 güncellemesi almaya başlayan 4 yeni model Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z oldu. Modellerin güncellemeleri ülke ve operatöre göre verilecek. Bu bakımdan önümüzdeki bir iki haftaya güncellemenin yayılması bekleniyor.

Android 4.3 güncellemesi ile Bluetooth Smart teknolojisine yerleşik destek, sınırlı kullanım profilleri oluşturabilme, OpenGL 3.0 desteği, surround ses gibi Google tarafındaki yeniliklerin yanısıra Smart Social Camera, Sony odaklı uygulamaların güncellenmesi gibi Sony imzalı yenilikler de yer alıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-launches-Android-4.3-updates-for-Xperia-Z-ZL-ZR-and-Xperia-Tablet-Z_id50654 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Götterfunken 5 yıl
4.4 cikti sony daha yeni 4.3
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gently weeps 5 yıl Götterfunken
Craie
4.4 cikti sony daha yeni 4.3


4.4 nexus hariç habgi cihazlarda var aydınlat bizi şampiyon
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Kotyora 5 yıl
ion ada bekliyoruz hala 4.1.2 deyiz
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gursoy3387 5 yıl
Halen gelen gıden yok.
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aragorn22 5 yıl
Haber sadece mobil sitede var
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-RAUL 5 yıl
Arkadaşlar 4.3'ün ne gibi özellikleri var çok takip edemiyorum 4.2'den ayıran özelliği var mı? Xperia L telefonum.
L'ye ne zaman gelir bu arada?
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Srcn81 5 yıl
Haftaya Sp'ye gelir inşallah.
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himmet_dal 5 yıl
sonyi görün samsungun kıymetini anlayın s3 4.3 ü aldı 5.0ı onaylandı millet 4.4 e geçiyo ocakta 4 ay önceki 9 ay önce çıkan AMİRAL telefonu xpria zye daha hala güncelleme vermedi ve5.0ı alacağının garantisi yok sony lg 2 olma yolunda gidiyor para
sonynin telefonlardaki açılımı=para para güncelleme yooook
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DH Misafiri 5 yıl
Hani Xperi T ? Sony üzme bizi
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atp96 5 yıl
xperia L üvey evlatmı ????
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alprnx 5 yıl
Xperia L ye gelirmi acaba 4.3
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TAGRNT 5 yıl
Xperia z için bekliyoruz bakalım:)
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Illustrious. 5 yıl
Z'ye gelecek yenilikler falan her şey bir yana Z1 ve Ultrada ki temalar yani arayüz komple Z'ye gelecek, ve bazı önemli özellikleri de elbette en çokta ona seviniyorum, yakışacak




• Android 4.3 sürümüyle gelen akıcılığı arttırılmış arayüz ve OpenGL ES 3.0 desteği

• Xperia Z1 ile gelen Sony Smart Social Camera uygulamasının güncellemeyi alan modellere de getirilmesi

• Mesajlar, MyXperia, Walkman gibi cihazla beraber gelen pek çok Sony uygulamalarında güncelleme

• Xperia Temalar adlı indirilebilir içerikler barındıran yeni tema değiştirme uygulaması

• En son Android güvenlik düzeltmelerinin Xperia in Business'a adapte edilişi

• STAMINA modunda arayüz yenilemesi ve yapılan iyileştirmelerle daha yüksek güç tasarrufu

• Xperia Tablet Z'ye gelen "Kısıtlı profiller" sayesinde daha güvenli profiller oluşturma
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