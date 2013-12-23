Sony 4 modeline daha Android 4.3 güncellemesi dağıtmaya başladı

Haber Editörü
Xperia Z1 ve Xperia Z Ultra akıllı telefonlarına geçen hafta Android 4.3 güncellemesini dağıtmaya başlayan Sony, bu hafta da 4 modeline güncelleme vermeye başladı.
Firma bu yılın Xperia modelleri için yıl sonuna kadar Android 4.3 güncellemesine başlama sözü vermişti. Sözünü tutan Sony, üst seviye modelleri için de 4.4 KitKat güncellemesini gelecek yılın ilk aylarında kullanıcılara sunacak.
Bu hafta Android 4.3 güncellemesi almaya başlayan 4 yeni model Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z oldu. Modellerin güncellemeleri ülke ve operatöre göre verilecek. Bu bakımdan önümüzdeki bir iki haftaya güncellemenin yayılması bekleniyor.
Android 4.3 güncellemesi ile Bluetooth Smart teknolojisine yerleşik destek, sınırlı kullanım profilleri oluşturabilme, OpenGL 3.0 desteği, surround ses gibi Google tarafındaki yeniliklerin yanısıra Smart Social Camera, Sony odaklı uygulamaların güncellenmesi gibi Sony imzalı yenilikler de yer alıyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-launches-Android-4.3-updates-for-Xperia-Z-ZL-ZR-and-Xperia-Tablet-Z_id50654 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4.4 nexus hariç habgi cihazlarda var aydınlat bizi şampiyon
L'ye ne zaman gelir bu arada?
sonynin telefonlardaki açılımı=para para güncelleme yooook
• Android 4.3 sürümüyle gelen akıcılığı arttırılmış arayüz ve OpenGL ES 3.0 desteği
• Xperia Z1 ile gelen Sony Smart Social Camera uygulamasının güncellemeyi alan modellere de getirilmesi
• Mesajlar, MyXperia, Walkman gibi cihazla beraber gelen pek çok Sony uygulamalarında güncelleme
• Xperia Temalar adlı indirilebilir içerikler barındıran yeni tema değiştirme uygulaması
• En son Android güvenlik düzeltmelerinin Xperia in Business'a adapte edilişi
• STAMINA modunda arayüz yenilemesi ve yapılan iyileştirmelerle daha yüksek güç tasarrufu
• Xperia Tablet Z'ye gelen "Kısıtlı profiller" sayesinde daha güvenli profiller oluşturma