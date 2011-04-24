Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony 7.1 kanal ses desteği sunan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

8 yıl
19,4b
1
24
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony yüksek ses kalitesi sunan kulaklık arayışındakiler için hazırladığı MDR-DS6500 isimli yeni modelini duyurdu. Virtualphones teknolojisi sayesinde 7.1 kanal çevresel ses desteği sunan kulaklık ayını zamanda kablosuz tasarıma sahip. Sony'nin yeni nesil televizyonlarında olduğu gibi monolitik tasarım anlayışının bir ürünü olan ve şık bir görünüm sergileyen kulaklık, 100 metreye kadar sorunsuzca çalışabiliyor. 12 Hz ile 22,000 Hz arası frekans hassasiyetine sahip olan MDR-DS6500, Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx, DTS ve DTS ES gibi yaygın olarak kullanılan popüler ses teknolojilerine de destek sunuyor.

Sürekli kullanımda 20 saat pil ömrü sunabilen Sony MDR-DS6500'ün şarj istasyonuyla birlikte Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
Kulaklık iyiymiş roccat kave imi satıp bole bişimi alsam acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertugrulkirac 7 yıl
abi bıktık zaten kabloyla uğraşmaktan ayrıca üründe güzel dutuyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 7 yıl ertugrulkirac
ertugrulkirac

abi bıktık zaten kabloyla uğraşmaktan ayrıca üründe güzel dutuyor



Kablolu kulaklık her bakımdan daha iyi

Bu kulaklıktaki radyasyon kaç sievert ayrıca dozimetrede veriyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 7 yıl
bunlar çerçekten 7+1 sesi nasıl veriyor anlamadım gitti 5+1 ses sistemleri gibi laptopa bağlamak için harici bir ses kartımı lazım yoksa içinde ses kartı olupta,usb den mi bağlanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Yurtdisi fiyati 299 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kronik 8 yıl
film için(dts, dd, dd prologic destekli) kablolu bir 7+1 kulaklık bulamadım gitti, bunun kablolusu olsa hemen alırım. sharkoona 350 lira verecegime buna 450 veririrm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Yurtdisi fiyati 299 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Yurtdisi fiyati 299 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 8 yıl

Ürünü takip edeceğim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Max_ 8 yıl
Bence bayağı pahalı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
gacın gacın redyazyon geliyiii!!
önce cebinizdeki cep telefonunu çöpe atın ondan sonra bunlara laf etmeye hakkınız olsun. şuan yaptığınız boş konuşmaktan ileri gitmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 8 yıl
Güzel ürünmüş umarım fazla pahalı olmaz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
incelemesini görmeden almamak gerekir. çünkü fiyatlar bu gibi cihazlar için yüksektir ve alternatif , kalitesi bilindik markalarla (logitech gibi) kıyaslama yapıp doğru seçim yapmak verdiğimiz paranın en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli diye düşünüyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19447 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, sony ve Kulaklık
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Exper EasyPAD video inceleme 8 yıl Nokia C7 video inceleme "İnce ve Şık" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim