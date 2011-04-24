Sony 7.1 kanal ses desteği sunan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

Sony yüksek ses kalitesi sunan kulaklık arayışındakiler için hazırladığı MDR-DS6500 isimli yeni modelini duyurdu. Virtualphones teknolojisi sayesinde 7.1 kanal çevresel ses desteği sunan kulaklık ayını zamanda kablosuz tasarıma sahip. Sony'nin yeni nesil televizyonlarında olduğu gibi monolitik tasarım anlayışının bir ürünü olan ve şık bir görünüm sergileyen kulaklık, 100 metreye kadar sorunsuzca çalışabiliyor. 12 Hz ile 22,000 Hz arası frekans hassasiyetine sahip olan MDR-DS6500, Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx, DTS ve DTS ES gibi yaygın olarak kullanılan popüler ses teknolojilerine de destek sunuyor.

Sürekli kullanımda 20 saat pil ömrü sunabilen Sony MDR-DS6500'ün şarj istasyonuyla birlikte Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.