Sony, Android 4.3 güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı





Google'ın Android 4.3 lansmanının ardından üreticilerden de birbiri ardında açıklamalar geliyor. Google artık lansmandan uzun bir süre önce test sürümlerini ortaklarına gönderdiği için, üretici firmalar daha çabuk reaksiyon gösterebiliyor.





Sony, yaptığı açıklamada hangi cihazların ilk elden Android 4.3 güncellemesi alacağını listeledi. Bu cihazlar; Xperia Z, Xperia Z Ultra, Xperia SP, Xperia ZR ve Xperia ZL şeklinde bu yılın cihazları olarak dikkat çekerken, gözde tablet modeli Xperia Tablet Z de güncellemeden faydalanacak.





Japon üretici cihazları için kesin bir takvim vermekten kaçınıyor. Ancak Xperia ZR ve Xperia Tablet Z için Android 4.2.2 güncellemesinin Ağustos başlarında yayınlanması planlandığı düşünüldüğünde, Android 4.3 güncellemesinin bizi biraz daha bekleteceği ortada.





Sony ayrıca AOSP kapsamına aldığı Xperia Tablet Z'ye Android 4.3 sürümünü port etti ve videosunu da YouTube üzerinde yayınladı.

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http://developer.sonymobile.com/2013/07/25/android-open-source-project-aosp-4-3-now-running-on-xperia-tablet-z/