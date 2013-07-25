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Sony, Android 4.3 güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Android 4.3 güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı

Google'ın Android 4.3 lansmanının ardından üreticilerden de birbiri ardında açıklamalar geliyor. Google artık lansmandan uzun bir süre önce test sürümlerini ortaklarına gönderdiği için, üretici firmalar daha çabuk reaksiyon gösterebiliyor.

Sony, yaptığı açıklamada hangi cihazların ilk elden Android 4.3 güncellemesi alacağını listeledi. Bu cihazlar; Xperia Z, Xperia Z Ultra, Xperia SP, Xperia ZR ve Xperia ZL şeklinde bu yılın cihazları olarak dikkat çekerken, gözde tablet modeli Xperia Tablet Z de güncellemeden faydalanacak.

Japon üretici cihazları için kesin bir takvim vermekten kaçınıyor. Ancak Xperia ZR ve Xperia Tablet Z için Android 4.2.2 güncellemesinin Ağustos başlarında yayınlanması planlandığı düşünüldüğünde, Android 4.3 güncellemesinin bizi biraz daha bekleteceği ortada.

Sony ayrıca AOSP kapsamına aldığı Xperia Tablet Z'ye Android 4.3 sürümünü port etti ve videosunu da YouTube üzerinde yayınladı. 
;

http://developer.sonymobile.com/2013/07/25/android-open-source-project-aosp-4-3-now-running-on-xperia-tablet-z/ Yorum Yaz
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homeedition88 6 yıl en beğenilen
Forum da fanatiklikten, radikal fanatiklige yukselen arkadaslar goruyorum. Kisa zaman icinde bu ulu markalarin sorumluluklarini en iyi sekilde savunacak, mudafa edeceklerinden suphemiz yok.
Sony'siyle, apple'yila, microsoftu, android'yle gogsumuzu siper edip canla basla kendi markamiz haricindekileri puskurtecegiz. Yetmezse birbirimizle kavga edecek, saygiyi bozacak sekilde didisecegiz.
Yeter ki askimiz markamiz para kazansin. Tum dunyada sadece o kalsin.
Haydi arkadaslar cephelere :)
Forum da fanatiklikten, radikal fanatiklige yukselen arkadaslar goruyorum. Kisa zaman icinde bu ulu markalarin sorumluluklarini en iyi sekilde savunacak, mudafa...
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Dentrassi 6 yıl yukuberk
yukuberk
Sony ne diyosa o. Eğer vermeseydi de vardır bi bildiği ama verir de vermese de olur Sony kullanıcısını düşünür her zaman onlar için çalışır. Diğerleri gibi hata dolu güncellemeyle saç baş yoldurmaz. Çok önemli bi güncelleme değil ama GÜNCELLEME GÜNCELLEME diye bağıran arkadaşları susturur artık.

Arkadaş, nedir senin derdin gel konuşalım bu böyle olmaz, sonyden izin alıp çocukluğuna inelim !
yukuberkSony ne diyosa o. Eğer vermeseydi de vardır bi bildiği ama verir de vermese de olur Sony kullanıcısını düşünür her zaman onlar için ç...
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xxxone 6 yıl
Bizim nexus4 ler güncellendi bile . :)
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Espa 6 yıl
Geçen seke çıkanlara yok bir şey
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SEO-Uzmanı 6 yıl
en.wikipedia.org/...
Xperia X10
Xperia X10 mini pro
Xperia X10 mini
Xperia X8
Xperia arc
Xperia neo
Xperia Play
Xperia acro
Xperia mini pro
Xperia mini
Xperia ray
Xperia arc S
Xperia neo V
Xperia active
Xperia pro
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SS10 6 yıl
Millet LG'ye laf ediyor ama asıl güncelleme sakınan firma Sony'dir. Sony fanları gelsin eksilesin şimdi babalarının firmalarını
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wolf silver 6 yıl
Sony xperıa ıon ve xperıa S ???
Sony den bu beklenır. Bır yazılım ver bıttı at köşeye..
Sony biraz galaxy s2 den ders alsın..
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dış kapının iç mandalı 6 yıl
çok sağlam hazırlanıyordum xperia l almak için.
ilan bile açmıştım,pazarlık bile yapıyordum da.
olacağı sp dir artık,xl almam,aldırmam.
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muhtintin 6 yıl wolf silver
wolf silver

Sony xperıa ıon ve xperıa S ???



Sony den bu beklenır. Bır yazılım ver bıttı at köşeye..



Sony biraz galaxy s2 den ders alsın..

daha sony ıona 4.1 gelmedi,cihazların çoğu güncelleme görmüyor herkes flastool
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W.Fichtner 6 yıl
sony farkı xperia z yi boş geçmemil
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-BraveHeart- 6 yıl
Sony işte ne yapacaksın 1 guncelleme verip atiyor telefonu ama samsung oylemi s2 ye bile dunyalarca guncelleme verdi KİM NE DERSE DESİN SAMSUNG
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SoldaTr 6 yıl
Oha yeni çıkan Xperia L 'ye güncelleme yok. Rezalet!
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NS_85 6 yıl SoldaTr
SoldaTr

Oha yeni çıkan Xperia L 'ye güncelleme yok. Rezalet!

Liste sadece bunlarla sınırlı değil, diğer telefonlar için değerlendirme yapılacakmış. Diğerleri için de açık kapı bırakılmış ama haberin bu kısmına burada değinilmemiş.
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homeedition88 6 yıl en beğenilen
Forum da fanatiklikten, radikal fanatiklige yukselen arkadaslar goruyorum. Kisa zaman icinde bu ulu markalarin sorumluluklarini en iyi sekilde savunacak, mudafa edeceklerinden suphemiz yok.
Sony'siyle, apple'yila, microsoftu, android'yle gogsumuzu siper edip canla basla kendi markamiz haricindekileri puskurtecegiz. Yetmezse birbirimizle kavga edecek, saygiyi bozacak sekilde didisecegiz.
Yeter ki askimiz markamiz para kazansin. Tum dunyada sadece o kalsin.
Haydi arkadaslar cephelere :)
Yanıtla +19
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yukuberk 6 yıl
Sony ne diyosa o. Eğer vermeseydi de vardır bi bildiği ama verir de vermese de olur Sony kullanıcısını düşünür her zaman onlar için çalışır. Diğerleri gibi hata dolu güncellemeyle saç baş yoldurmaz. Çok önemli bi güncelleme değil ama GÜNCELLEME GÜNCELLEME diye bağıran arkadaşları susturur artık.
3 Yanıt Yanıtla
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Dentrassi 6 yıl yukuberk
yukuberk
Sony ne diyosa o. Eğer vermeseydi de vardır bi bildiği ama verir de vermese de olur Sony kullanıcısını düşünür her zaman onlar için çalışır. Diğerleri gibi hata dolu güncellemeyle saç baş yoldurmaz. Çok önemli bi güncelleme değil ama GÜNCELLEME GÜNCELLEME diye bağıran arkadaşları susturur artık.

Arkadaş, nedir senin derdin gel konuşalım bu böyle olmaz, sonyden izin alıp çocukluğuna inelim !
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Chandler Bing 6 yıl yukuberk
yukuberk

Sony ne diyosa o. Eğer vermeseydi de vardır bi bildiği ama verir de vermese de olur Sony kullanıcısını düşünür her zaman onlar için çalışır. Diğerleri gibi hata dolu güncellemeyle saç baş yoldurmaz. Çok önemli bi güncelleme değil ama GÜNCELLEME GÜNCELLEME diye bağıran arkadaşları susturur artık.

sonyciyiz sonyci hüloooğğğ
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Elder Wand 6 yıl yukuberk
yukuberk

Sony ne diyosa o. Eğer vermeseydi de vardır bi bildiği ama verir de vermese de olur Sony kullanıcısını düşünür her zaman onlar için çalışır. Diğerleri gibi hata dolu güncellemeyle saç baş yoldurmaz. Çok önemli bi güncelleme değil ama GÜNCELLEME GÜNCELLEME diye bağıran arkadaşları susturur artık.

Adam katıksız fanboy
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unflattering 6 yıl
Tıpkı Sony den beklendiği gibi
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