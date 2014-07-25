Sony, Avrupa için yeni bir Walkman modeli duyurdu





Bu aralar Xperia Z3 ve Z3X sızıntıları ile gündemi oldukça meşgul eden Sony, Walkman müzik çalar ailesine Avrupa için sessiz sedasız yeni bir model daha ekledi.





Walkman ZX1 modelinin öne çıkan özelliği ise PonoPlayer gibi yüksek kalitede müzik dosyalarını oynatabilmesi. Cihaz kayıpsız olarak FLAC (192kHz/24bit) ve ALAC dosyalarını oynatabilirken, S-Master HX dijital amplifikatör ile yüksek frekansta sesler orijinal kaynağındaki gibi yeniden üretilebiliyor. Ayrıca DSEE HX teknolijisi ile sıkıştırılmış dosyalarınız kayıpsıza yakın bir kaliteye yükseltilebiliyor.





Cihazın 4 inçlik ekranında 854x480 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Daha canlı renkler için ekran Triluminous teknolojisi ile desteklenmiş. 128GB depolama kapasitesi bulunan cihaz 128Kbps formatında 32 saat MP3 dinlemenizi sağlıyor. 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci barındıran cihazda Android 4.1 işletim sistemi mevcut.





Walkman ZX1 bir süredir Japonya'da satışta ve büyük ilgi görüyor. Avrupa'ya yaklaşık 700$ fiyat etiketi ile gelecek. Benzer teknolojilere sahip Kickstarter projesi PonoPlayer ise 400$ fiyat etiketine sahipti.

http://www.sony.co.uk/electronics/walkman/nwz-zx1