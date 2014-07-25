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Sony, Avrupa için yeni bir Walkman modeli duyurdu

4 yıl
874
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58
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Avrupa için yeni bir Walkman modeli duyurdu

Bu aralar Xperia Z3 ve Z3X sızıntıları ile gündemi oldukça meşgul eden Sony, Walkman müzik çalar ailesine Avrupa için sessiz sedasız yeni bir model daha ekledi.

Walkman ZX1 modelinin öne çıkan özelliği ise PonoPlayer gibi yüksek kalitede müzik dosyalarını oynatabilmesi. Cihaz kayıpsız olarak FLAC (192kHz/24bit) ve ALAC dosyalarını oynatabilirken, S-Master HX dijital amplifikatör ile yüksek frekansta sesler orijinal kaynağındaki gibi yeniden üretilebiliyor. Ayrıca DSEE HX teknolijisi ile sıkıştırılmış dosyalarınız kayıpsıza yakın bir kaliteye yükseltilebiliyor. 

Cihazın 4 inçlik ekranında 854x480 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Daha canlı renkler için ekran Triluminous teknolojisi ile desteklenmiş. 128GB depolama kapasitesi bulunan cihaz 128Kbps formatında 32 saat MP3 dinlemenizi sağlıyor. 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci barındıran cihazda Android 4.1 işletim sistemi mevcut.

Walkman ZX1 bir süredir Japonya'da satışta ve büyük ilgi görüyor. Avrupa'ya yaklaşık 700$ fiyat etiketi ile gelecek. Benzer teknolojilere sahip Kickstarter projesi PonoPlayer ise 400$ fiyat etiketine sahipti.  

http://www.sony.co.uk/electronics/walkman/nwz-zx1 Yorum Yaz
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gently weeps 4 yıl en beğenilen
İpod bu ses kalitesinin yarısını versin de öyle konuşun
Yanıtla +29
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travers 4 yıl
Hayırdır ekrem71 neden mesajlarım silinip duruyor? Walkman'in geçen yıl çıktığını söylemek yasak mı kardeşim?

Düzenleme : İmla.
2 Yanıt Yanıtla +23
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Xtrud 4 yıl Pndr
Pndr
apple cı değilim ama ıpod touch dururken bunu almak aptallık

İmax sinema pahalı diye dvdsi çıkınca evde izlerim demek gibi
Pndrapple cı değilim ama ıpod touch dururken bunu almak aptallıkİmax sinema pahalı diye dvdsi çıkınca evde izlerim demek gibi ...
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Yanıtla +16
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1 Avatar
ulasates 4 yıl
Bunun yerine touch5 diyenler tamamen haksızsınız. Müzik odaklı bir cihazın kalitesiyle multimedya cihazı karsılastırılamaz ki bunun ses kalitesi ıpodları katlaya katlaya hal olur.
Not:touch5 + urbeats kullanıcısıyım.
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Sta1ker 4 yıl
konu görgüsüzlerle dolmuş. millet malvarlığını yazıyor utanmadan. yazık gerçekten.

müzik dinlemeyi seven biri olarak gerçekten çok beğendim. ama benim gibi sıradan dinleyiciler için fazla.
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Darkchild 4 yıl
Telefonların ses kalitesi hala bu aletlerin ses kalitesine yetişemedi... fiyatı fena.. sırf bu sebeple alınmaz... Sony A-864 ümle çok mutluyum valla..
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haberelectro 4 yıl
Hifi dunyasiyla yakindan ilgilenenler bi cihazi cok iyi bilir. Amfisi bile ozel bu cihazin. piyasadaki en iyi playerlardan biri. Gidip ipodla felsn kiyaslamayin. Amator isi degil zaten fiyatindan da anlarsiniz. Millet 1000 dolarlik kulakliklarla kullaniyor bu aleti.
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Inque 4 yıl
Bu devirde kimse mp3 player artik almaz.
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Captain_Ivy 4 yıl
700 mü dolar
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positiveboy 4 yıl
1. fiyatı çok
2. android sürümü çok düşük
3.her zaman ki gibi ekrana göre çerçeveler çok büyük
4.pil süresi biraz daha fazla olabilirdi
yine de ipod tan daha alınası parası olan düşünsün
Aynı teknolojiler en geç Z4 te telefonlarada eklensin
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xPeke. 4 yıl
Sağlam olacak gibi bakalım :D Walkman bizim için efsanedir
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Sunstorms 4 yıl
Acaba burada yorum yapan kaç kişi gerçekten kaliteli bir dap kullandı kaç kişi o kötülediği ipod u kullandı merak ediyorum. Elimden başta ibasso dx100, fiio x3, sony a864, cowon s9 gibi bir çok dap geçti kulaklık olaraksa ie800, ie60, se425, cx400 kullandım şimdi tüm bu ekipmanı kullanmış ve şuan retina ipad ile müzik dinleyen biri olarak aradaki kalite farkının 10 da 1 den fazla olmadığını ve burada konuşanlarında büyük çoğunluğunun misal dx100 ile 24bit/192khz ses işleyebilen ipad retina arasındaki o farkı bile anlayamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Sözün özü yorum yaparken makul olmak gerek abartıp suyunu çıkartmamak gerek
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okan_cehapelioglu 4 yıl
adamlar ne çıksa apple ürünleriyle karşılaştırıyor
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Asla alamayacağı ürünü ölümüne savunanlar komedi yav. Şimdi bazıları hırs yapar alır sonra onu 50 tl lik kulaklıkla dener.
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java 4 yıl
Ses kalitesinden bahsedenler o ses kalitesini alabilmek için sahip olmaları gereken kulaklık ile beraber toplam maliyeti düşünmüyor herhalde... Tamam cihaza lafım yok ama gezegenin %99 u için alınmaz/alınamaz bir alet...
O parayı vereceğimde ben AK100 II alırdım... Daha şık...
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Mr.Loney 4 yıl java
java
Ses kalitesinden bahsedenler o ses kalitesini alabilmek için sahip olmaları gereken kulaklık ile beraber toplam maliyeti düşünmüyor herhalde... Tamam cihaza lafım yok ama gezegenin %99 u için alınmaz/alınamaz bir alet...
O parayı vereceğimde ben AK100 II alırdım... Daha şık...

Sony % 99'a hitap etmiyor zaten
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