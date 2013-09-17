Sony, BRAVIA Smart Stick TV aparatını duyurdu





Bir süredir Sony'nin Chromecast rakibi bir TV aparatı duyuracağına dair pek çok iddia gündeme gelmişti. Sony nihayet beklenen duyurusunu yaptı.





Sony NSZ-GU1 televizyon aparatı Chromecast rakibi olmaktan ziyade bir Google TV aparatı. Henüz ülkemizde mevcut olmayan Google TV konsepti, set üstü kutu şeklinde çeşitli multimedya uygulamaları ve canlı yayınları televizyonunuza getiriyor. Bunu bir nevi Apple TV rakibi olarak düşünebiliriz.

Smart Stick MHL teknolojisini temel alıyor ve HDMI üzerinden televizyonlara bağlanıyor. Kutu içerisinde kablosuz QWERTY klavyeli bir kumanda da mevcut.





Sistem gereği Play mağazası üzerinden uygulama indirip kurabilen aparat, Sony'nin kendi BRAVIA uygulamalarını da çalıştırabiliyor. PiP özelliği ile Google TV cihazını kullanırken aynı anda televizyon da izleyebiliyorsunuz. Aparat standart televizyonları da akıllı hale getiriyor.





NSZ-GU1 adlı Google TV aparatı 2013 ve sonrası Sony HDTV modelleri ile uyumlu. Gelecek hafta aparat resmi olarak lanse edilecek ve diğer detaylar da belli olacak.

https://blog.sony.com/2013/09/sonysmartstick/