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Sony, BRAVIA Smart Stick TV aparatını duyurdu

5 yıl
1,2b
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, BRAVIA Smart Stick TV aparatını duyurdu

Bir süredir Sony'nin Chromecast rakibi bir TV aparatı duyuracağına dair pek çok iddia gündeme gelmişti. Sony nihayet beklenen duyurusunu yaptı.

Sony NSZ-GU1 televizyon aparatı Chromecast rakibi olmaktan ziyade bir Google TV aparatı. Henüz ülkemizde mevcut olmayan Google TV konsepti, set üstü kutu şeklinde çeşitli multimedya uygulamaları ve canlı yayınları televizyonunuza getiriyor. Bunu bir nevi Apple TV rakibi olarak düşünebiliriz.
Smart Stick MHL teknolojisini temel alıyor ve HDMI üzerinden televizyonlara bağlanıyor. Kutu içerisinde kablosuz QWERTY klavyeli bir kumanda da mevcut. 

Sistem gereği Play mağazası üzerinden uygulama indirip kurabilen aparat, Sony'nin kendi BRAVIA uygulamalarını da çalıştırabiliyor. PiP özelliği ile Google TV cihazını kullanırken aynı anda televizyon da izleyebiliyorsunuz. Aparat standart televizyonları da akıllı hale getiriyor.

NSZ-GU1 adlı Google TV aparatı 2013 ve sonrası Sony HDTV modelleri ile uyumlu. Gelecek hafta aparat resmi olarak lanse edilecek ve diğer detaylar da belli olacak.  

https://blog.sony.com/2013/09/sonysmartstick/ Yorum Yaz
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1Kedi7Beni 5 yıl en beğenilen
Keşke ne işe yaradığını daha açıklayıcı şekilde anlatsaydınız
1 Yanıt Yanıtla +14
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bigbooss 5 yıl
Bu nedir şimdi millet haklı kimse net bir şey anlamadı
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fatih069 5 yıl
bu tasarımda telefon yapsınlar kalın tasarım zaten 4"de 5000 mah batarya koyarlar sd800 koyarlar 3 gb ram koyarlar 64 gb hafıza koyarlar full hd ekran olsun 720 pde olabilir telefon uçsun kimse tutamasın
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu bizim TV den daha pahalıya gelir !
100 TL yi geçmediği zaman mesaj atın !
beni boş sony fantezileri için rahatsız etmeyin emi :D
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crossmatch 5 yıl
Bildiğin tablet tv olacak yani
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seven44 5 yıl
Doktor bu ne
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suvari25 5 yıl
Güzel bir şey herhalde


En azından ürünün satış fiyatını yazsaydınız.
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filteke 5 yıl
hiçbir şey anlamadımi ne yapacak bu cihaz
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1Kedi7Beni 5 yıl en beğenilen
Keşke ne işe yaradığını daha açıklayıcı şekilde anlatsaydınız
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DH | equ* 5 yıl
Az daha kassan açıklamayı komple ingilizce yazıcakmışsın sayın editörüm.
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