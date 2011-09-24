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Sony DC Universe Online ücretsiz yayına başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
1
31
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Süper kahraman dendiğinde akla gelen Superman ve Batman gibi karakterlerin yaratıcısı DC Universe ve Sony Entertainment geçtiğimiz aylarda çevrimiçi devasa rol yapma oyunu DC Universe Online'ı yayınlamıştı.

DCUO istediğiniz süper kahraman veya kötüleri seçerek size verilen görevleri tek başına veya arkadaşlarınızla birlikte yerine getirebildiğiniz ve grup olarak zindanlarda güçlü bosslara karşı mücadele verdiğiniz çevrimiçi çoklu oyunculu devasa rol yapma oyunu (MMORPG).

Ücretsiz indirilebilen oyun ilk aydan sonra belli bir abonelik ücreti karşılığında oynanabiliyordu. Serinin tutkunlarının kaçırmayacağı düşünülen yapım beklenen ilgiyi görmeyince Sony ödeme planında değişikliğe gitti.

Abonelik yerine oyun içi ödeme sistemini tercih eden Sony oyuncular üç tercih sunacak. Birincisi tamamen ücretsiz sınırlı erişime sahip model. Bu model oyuncuları üst modellere geçiş yapmaya teşvik edecek. İkinci model daha az sınırlı tek seferde 5$ ödenen model. Üçüncü model Legendary ve tam erişime sahip aylık 15$ abonelik ücreti var.

Sony DCUO için 50 milyon dolar yatırım yaptı ve oyun 5 yılda geliştirildi. O bakımdan yapımın boşa gitmesini kesinlikle istemiyor. Facebook üzerindeki sosyal oyunların ödeme sistemi Sony için de ilham kaynağı oldu.

Sony'nin oyunun geliştirilmesine yardımcı olan bölümünün başkanı John Smedley oyuncu çevresinin taleplerini dinlediklerini ve DCUO için en uygun sistemin ücretsiz oynanış olduğunu belirtti.

Oyun içi ödeme sistemleri son dönemin en çok yükselen trendi. MMORPG pazarının lideri Blizzard'ın yeni Diablo 3 oyunu için oyun içi gerçek parayla yapılan açık artırma sistemini duyurması bu trendi farklı bir boyuta taşıyacak.

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DH Misafiri 6 yıl
kardes benım kı dızüstü ama yukledım cok guzel bı oyun hem bedava oldu cok iyi bir oyun benım en fazla 1 saate ındı
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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaşlar bu oyun dizüstü bilgisayara yükleniyo mu ? ltfff söyleyinn plss
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ÖlüBirYaşam 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya arkadaşlar bu oyun dizüstü bilgisayara yükleniyo mu ? ltfff söyleyinn plss


bahsettigin laptopsa ve saglam bi laptopsa inerde oynanırda ama ne kadar zevk alırsın orasını bilemem
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DH Misafiri 7 yıl
YHA BNİM EKRAN KARTI DOLU HERHALDE EKRAN KARTI DOLU OLDUĞUNDAN YÜKLENEMİYOR DİYOR EKRAN KARTINI NASIL BOŞALTAİBLİR LÜTFEN YARDIM PLS
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DH Misafiri 7 yıl
ben başlamayı düşünüyorumda ama pc kaldırmassa napıcaz =(
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HarveyQuinn 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben başlamayı düşünüyorumda ama pc kaldırmassa napıcaz =(


2gb ram 256 ekran kartı ile full grafikde oynuyordum grafik optimizasyonu var en kötü bilgisayar bile rahatca çalıştırabiliyor.
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Royer 8 yıl
Oyunu çok sevdim ancak hiçbir fikrim yok PSN ' e F2P olarak gelecekmi ?
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GodPan 8 yıl
Bu fırsatla bende denemiş olayım.
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Nepheth 8 yıl
Gelicek.
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Nepheth 8 yıl
F2p olması kesinlikle çok iyi oldu.Çünkü özellikle pc serverları inanılmaz boş durumdaydı.Ki bu oyun pvp oyunu.Bunu göz önünde bulundurursak o kadar az populasyonla pvpnin zevki kesinlikle çıkmıyordu.Bi ara Soe'nin "Welcome Back" programı çerçevesinde eski oyuncular geri döndü filan canlandı oyun biraz ama 45 gün sonunda yine kimse kalmadı gibi birşey.
Bende birşey ekleyeyim madem.Önceden oyunu satın alıp oynayanlar ömür boyu premium üyeliğe ve birçok hediyeye sahip olucaklar.Oyunun p2p döneminde ömür boyu üyelik alanlar ise ömür boyu legendary üyelik sahibi olucaklar.Kısıtlamalar ise öyle abartılıcak cinsten değil.Chat olayına takılmasın görenler çünkü oyunda yazılı chat zaten olanaksız birşey.Konsollara yönelik tasarlandığı için oyunun chat sistemi berbat.Sadece party ararken kullanıcaksınız bu sistemi ki o kısıtlamada pek etki yapmıyor o zaman.Party içindeyken ise genellikle voice chat kullanılıyor oyunda.
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