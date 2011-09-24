Sony DC Universe Online ücretsiz yayına başlıyor

Süper kahraman dendiğinde akla gelen Superman ve Batman gibi karakterlerin yaratıcısı DC Universe ve Sony Entertainment geçtiğimiz aylarda çevrimiçi devasa rol yapma oyunu DC Universe Online'ı yayınlamıştı.





DCUO istediğiniz süper kahraman veya kötüleri seçerek size verilen görevleri tek başına veya arkadaşlarınızla birlikte yerine getirebildiğiniz ve grup olarak zindanlarda güçlü bosslara karşı mücadele verdiğiniz çevrimiçi çoklu oyunculu devasa rol yapma oyunu (MMORPG).





Ücretsiz indirilebilen oyun ilk aydan sonra belli bir abonelik ücreti karşılığında oynanabiliyordu. Serinin tutkunlarının kaçırmayacağı düşünülen yapım beklenen ilgiyi görmeyince Sony ödeme planında değişikliğe gitti.





Abonelik yerine oyun içi ödeme sistemini tercih eden Sony oyuncular üç tercih sunacak. Birincisi tamamen ücretsiz sınırlı erişime sahip model. Bu model oyuncuları üst modellere geçiş yapmaya teşvik edecek. İkinci model daha az sınırlı tek seferde 5$ ödenen model. Üçüncü model Legendary ve tam erişime sahip aylık 15$ abonelik ücreti var.





Sony DCUO için 50 milyon dolar yatırım yaptı ve oyun 5 yılda geliştirildi. O bakımdan yapımın boşa gitmesini kesinlikle istemiyor. Facebook üzerindeki sosyal oyunların ödeme sistemi Sony için de ilham kaynağı oldu.





Sony'nin oyunun geliştirilmesine yardımcı olan bölümünün başkanı John Smedley oyuncu çevresinin taleplerini dinlediklerini ve DCUO için en uygun sistemin ücretsiz oynanış olduğunu belirtti.





Oyun içi ödeme sistemleri son dönemin en çok yükselen trendi. MMORPG pazarının lideri Blizzard'ın yeni Diablo 3 oyunu için oyun içi gerçek parayla yapılan açık artırma sistemini duyurması bu trendi farklı bir boyuta taşıyacak.