Sony DSC-QX10 ve DSC-QX100 hakkında duyuru öncesi yeni görseller ortaya çıktı

Haber Editörü
Sony'nin 4 tarihinde resmi olarak duyurması beklenen lens-kamera konsepti üzerine kurulu akıllı cep telefonu aparatları DSC-QX10 ve DSC-QX100 hakkında yeni görseller ortaya çıktı. Teknik özelliklerine daha önce burada değindiğimiz ve geçtiğimiz günlerde akıllı telefon anlamına gelen 'Smart Phone' ve firmanın fotoğraf makinelerini karşılayan 'Cyber-Shot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Smart Shot' adıyla piyasaya sunulacağını öğrendiğimiz modeller, sundukları teknolojiler ile akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesini oldukça farklı bir seviyeye çıkartacaklar. Fiyat konusu tam olarak netleşmeyen ürünlerden Sony Smart Shot QX10 200$, QX100 modelinin ise 450$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.
Üzerlerinde yer alan yazıların politik bazı mesajlar içermesi nedeniyle gizlendiği belirtilen fotoğrafları direk olarak aşağıda görebilir, yayınlanan tüm görsellere ise buradan ulaşabilirsiniz. Görsellerde en çok dikkat çeken nokta ise, Sony DSC-QX100 modelinin kılıf şeklinde telefonlara takılabiliyor olması. Bu sayede oldukça kullanışlı ve modüler bir yapı ortaya koyan Sony, ayrıca cihazları hem korumak hem de taşımak için özel kılıflar da hazırlamış durumda.
http://photorumors.com/2013/09/02/more-images-of-the-sony-dsc-qx10-and-dsc-qx100-lens-camera-modules-for-smart-phones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony nokiadan 10 sene önceden beri carl zeiss lenslerini kullanıyor.gerçi nokia diye bir markada kalmadı.