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Sony DSC-QX10 ve DSC-QX100 hakkında duyuru öncesi yeni görseller ortaya çıktı

5 yıl
1,9b
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26
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin 4 tarihinde resmi olarak duyurması beklenen lens-kamera konsepti üzerine kurulu akıllı cep telefonu aparatları DSC-QX10 ve DSC-QX100 hakkında yeni görseller ortaya çıktı. Teknik özelliklerine daha önce burada değindiğimiz ve geçtiğimiz günlerde akıllı telefon anlamına gelen 'Smart Phone' ve firmanın fotoğraf makinelerini karşılayan 'Cyber-Shot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Smart Shot' adıyla piyasaya sunulacağını öğrendiğimiz modeller, sundukları teknolojiler ile akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesini oldukça farklı bir seviyeye çıkartacaklar. Fiyat konusu tam olarak netleşmeyen ürünlerden Sony Smart Shot QX10 200$, QX100 modelinin ise 450$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor. 
Üzerlerinde yer alan yazıların politik bazı mesajlar içermesi nedeniyle gizlendiği belirtilen fotoğrafları direk olarak aşağıda görebilir, yayınlanan tüm görsellere ise buradan ulaşabilirsiniz. Görsellerde en çok dikkat çeken nokta ise, Sony DSC-QX100 modelinin kılıf şeklinde telefonlara takılabiliyor olması. Bu sayede oldukça kullanışlı ve modüler bir yapı ortaya koyan Sony, ayrıca cihazları hem korumak hem de taşımak için özel kılıflar da hazırlamış durumda.
 
Sony DSC-QX10 ve DSC-QX100 hakkında duyuru öncesi yeni görseller ortaya çıktı
Sony DSC-QX10 ve DSC-QX100 hakkında duyuru öncesi yeni görseller ortaya çıktı

http://photorumors.com/2013/09/02/more-images-of-the-sony-dsc-qx10-and-dsc-qx100-lens-camera-modules-for-smart-phones/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
THESTER
Sony de Nokia ya özenmiş Carl Zeiss le işbirliği yapmış :)))

sony nokiadan 10 sene önceden beri carl zeiss lenslerini kullanıyor.gerçi nokia diye bir markada kalmadı.
THESTERSony de Nokia ya özenmiş Carl Zeiss le işbirliği yapmış :)))sony nokiadan 10 sene önceden beri carl zeiss lenslerini kullanıyo...
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DH Misafiri 5 yıl
wolf silver
Eskiden olsaydı yani telefonların kameraları 3 mp, 5 mp olsaydı bunlara para verilebilirdi. Ancak şu an 13 mp kamerali telefonlar standart oldu. Ayrıca bu tür şeylere para verileceğine gıdıp 200 dolar daha ekleyip nokıa lumia 1020 yada honamı almak daha mantıkli.. Hele hele nokıa 1020 gıbı en ıyı kamerali telefon varken bu lenslere bu para vermez. Tabi bilinçli kullanıcılar için diyelim. Yoksa illa ki bır kaç bin tane satacaktır..

megapikselin bir önemi yok , bu ürünler hali hazırda kompakt kamera almak isteyen kullanıcılara yönelik , adamın android ya da ioslu cep telefonu varsa 700 dolar verip honami ya da 1020 alacağına bu ürünleri alıp daha kaliteli fotoğraf çekebilir kaldı ki 10x zoom bir yana lumia ya da honami qx100 le karşılaştırılabilecek kadar iyi fotoğraf çekemezler.
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prof.exx 5 yıl
Video mükemmel olmuş
youtube.com/...
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nohackmove 5 yıl
İlk mesajda 3 fotoğrafta sansür mü var bana mı bulanık geliyor yoksa?
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ssbrutality 5 yıl
THESTER
Sony de Nokia ya özenmiş Carl Zeiss le işbirliği yapmış :)))

Reis Sadece Zeiss,Uyandırıyım Dedim. :)
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Cakir1461 5 yıl
Aldık diyelim bunların da ben flaş göremiyorum bu aletlerde onu da ayrı mi alacaz
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cryzboy43 5 yıl
wolf silver
Eskiden olsaydı yani telefonların kameraları 3 mp, 5 mp olsaydı bunlara para verilebilirdi. Ancak şu an 13 mp kamerali telefonlar standart oldu. Ayrıca bu tür şeylere para verileceğine gıdıp 200 dolar daha ekleyip nokıa lumia 1020 yada honamı almak daha mantıkli.. Hele hele nokıa 1020 gıbı en ıyı kamerali telefon varken bu lenslere bu para vermez. Tabi bilinçli kullanıcılar için diyelim. Yoksa illa ki bır kaç bin tane satacaktır..

iphone 4s ve 5 gıbı cıhazları olanlar dırek musterı bence yada s3 alanlar yada nexusu olanlar kısa tek eksıgı kamerası olan tum cıhaz sahıplerı bunu alabılır
bence en az 20 mılyon satar bu cıhazlar
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Krauser ll 5 yıl
o ne yeniyormu ?
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wolf silver 5 yıl
Eskiden olsaydı yani telefonların kameraları 3 mp, 5 mp olsaydı bunlara para verilebilirdi. Ancak şu an 13 mp kamerali telefonlar standart oldu. Ayrıca bu tür şeylere para verileceğine gıdıp 200 dolar daha ekleyip nokıa lumia 1020 yada honamı almak daha mantıkli.. Hele hele nokıa 1020 gıbı en ıyı kamerali telefon varken bu lenslere bu para vermez. Tabi bilinçli kullanıcılar için diyelim. Yoksa illa ki bır kaç bin tane satacaktır..
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blackzeros 5 yıl
bu arada resimlerde dikkatimi çekti kablosuz nfc ile bagalanacagidan cihazlar , ayırıp foto ve video cekebiliyosunuz , adam eliyle sensoru tutarken diger eliyle telefonu tutuyor resimde.sensoru herhangi bir yere yerlestirip yataginizdan cekim yapmak mumkun.
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DH Misafiri 5 yıl
Galaxy camera alana kadar bunu almak daha mantıklı ve ucuz.Hem sensörü daha büyük.
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
THESTER
Sony de Nokia ya özenmiş Carl Zeiss le işbirliği yapmış :)))

sony nokiadan 10 sene önceden beri carl zeiss lenslerini kullanıyor.gerçi nokia diye bir markada kalmadı.
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DH Misafiri 5 yıl
THESTER
Sony de Nokia ya özenmiş Carl Zeiss le işbirliği yapmış :)))

Bilmemek değil öğrenmemek ayıp!
İlk Sony Zeiss ortaklığı 1996...(http://lenses.zeiss.com/camera-lenses/en_de/camera_lenses/partner/sony.html)
İlk nokia,zeiss ortaklığı 2005... (http://lenses.zeiss.com/camera-lenses/en_de/camera_lenses/partner/nokia.html)
Ayrıca Sony'nin carl zeissta hisseleri var...
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JrMaster 5 yıl
THESTER
Sony de Nokia ya özenmiş Carl Zeiss le işbirliği yapmış :)))

ulan şu firmayı halen sensör üreticisi sananlar varya cahalet arınılmaz bir bela gibi ya
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