Sony Ericsson, 2011 ilk çeyrek finansal raporunu yayınladı: 11 milyon Euro net gelir

Cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Sony Ericsson, 2011 yılı ilk çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesinde paylaştı.

Yayınlanan rapora göre 2011 yılının ilk çeyreğinde, 8.1 milyon adet cep telefonu teknoloji meraklılarıyla buluşturuldu ve böylece 1,145 milyar Euro'luk satış (2010 4. çeyrek: 1,528 milyar Euro) yapıldı. Satılan telefonların ortalama satış fiyatı 141 Euro (2010 4. çeyrek: 136 Euro), kâr marjı %33 (2010 4. çeyrek: %30) olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte faaliyet gelirinin 19 milyon Euro, net gelirin ise 11 milyon Euro olduğu görülüyor. 2010 yılının ilk çeyreğinde net gelir 21 milyon Euro, son çeyreğinde ise 8 milyon Euro civarındaydı.

Xperia Arc, Xperia Play, Xperia Neo ve Xperia Pro gibi modellerin firmanın bu yılki satışlarını ne kadar ileriye taşıyacağı merak konusu.

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q1financialpressrelease2011-20110419