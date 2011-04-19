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Sony Ericsson, 2011 ilk çeyrek finansal raporunu yayınladı: 11 milyon Euro net gelir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Sony Ericsson, 2011 yılı ilk çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesinde paylaştı.

Yayınlanan rapora göre 2011 yılının ilk çeyreğinde, 8.1 milyon adet cep telefonu teknoloji meraklılarıyla buluşturuldu ve böylece 1,145 milyar Euro'luk satış (2010 4. çeyrek: 1,528 milyar Euro) yapıldı. Satılan telefonların ortalama satış fiyatı 141 Euro (2010 4. çeyrek: 136 Euro), kâr marjı %33 (2010 4. çeyrek: %30) olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte faaliyet gelirinin 19 milyon Euro, net gelirin ise 11 milyon Euro olduğu görülüyor. 2010 yılının ilk çeyreğinde net gelir 21 milyon Euro, son çeyreğinde ise 8 milyon Euro civarındaydı.

Xperia Arc, Xperia Play, Xperia Neo ve Xperia Pro gibi modellerin firmanın bu yılki satışlarını ne kadar ileriye taşıyacağı merak konusu.


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q1financialpressrelease2011-20110419 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gokhan-bursa 8 yıl
İyide arkadaş adamlar eskısı gıbı türkıyeye önem vermıyorkı.Gıdıyorum teknoloji marketlere bı tane sony erıcsson modelı yok hepsı samsung ve nokia.Halbukı erıssson eskıden bır numaraydı benım gözumde nokıanın tek rakıbıydı sımdı ise silindi gitti piyasadan.Diğer arkadasların da dedıgı gıbı erıcsson model cıkarmıyor cıkardıgı modellerde teknolojının gerısınde kalıyor.Özellıkle ulkemızde dogru duzgun modelı yok bir sony erıcsson sever olarak benı nokia kullanmak zorunda bırakıyor.Böyle devam ederlerse telefon pıyasasında dunyadan yavas yavas sılıncekler özellıkle androıd gıbı bı ısletım sıstemı varken bu ısletım sıstemının nımetlerınden faydalanmıyorlar.Ama xperia arc ıle bıraz olsun toparlanırlar diye dusunuyorum ülkemıze gelsın alıcam kısmetse.Kalitesine zaten kımse laf edemez özellıkle telefonlarında kamera performansı muthıs ama model sıkıntısı var
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Clive 8 yıl
valla ya ne bu fakirleşmiş iyice bunlar
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fuckulteli 8 yıl
Milli Piyango yılbaşı çekilişnde büyük ikramiye kazanan biri SE'nin ilk çeyrek net gelirinden fazla para kaldırıyor.
Bu ne lan :D 11 milyon euro net gelir..
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umutarslan.com 8 yıl
bu gelirler bizi değil daha çok hisse senedi alan borsayla uğraşanları ilgilendirmeli.Bize ne adamın gelirinden :D ürün güzel değil ama çok gelir elde etmiş olsa bile ürünü iyi yapmayacak.
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rpm7200 8 yıl
İlk çeyrek dilimde bu kadar kar etmişse yeni çıkan modellerin buna hiç faydası olacağını tahmin etmiyorum arc neo ve play gibi cihazlarla kar oranının 10 katlanacağını söylemek kahinlik olmasa gerek.SONY GERİ DÖNDÜ KORKMAYIN
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janparey 8 yıl
Androidli walkman telefonlar isterük....
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irfanmandirali 8 yıl
s.e.nun androide gecme zamanlamasi mükemmel oldu akilli telefonlarin zirvesini paylasan iki islemciden birini secmesi gercekten kar paylarini daha da yükseltecektir.
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selahattın ısık 8 yıl
Reklama ihtiyaçları var..
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BuZ-MaViSi 8 yıl
isterse uçan telefon üretsinler pazarlama olmadıktan sonra bu oranlarda gezerler.
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sweatcan 8 yıl
S.E. İyi yola girdi tek yapması gereken ağırda olsa çıkışını sürdürmesi.
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anlakpnr 8 yıl
Bu Xperia modelleri iyi satar
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Bob Kelso 8 yıl
Bu ne ya, ostimdeki şirketler bile bu kadar kar elde edebiliyor. Yazık, bitmiş bunlar.
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yunuss.10 8 yıl

cro

Bu ne ya, ostimdeki şirketler bile bu kadar kar elde edebiliyor. Yazık, bitmiş bunlar.



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olağan_şüpheli 8 yıl

cro

Bu ne ya, ostimdeki şirketler bile bu kadar kar elde edebiliyor. Yazık, bitmiş bunlar.

harbiden... başlığı milyar dolar diye okudum..dedim SE düzeltmiş kendini...
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Grkm 8 yıl

cro

Bu ne ya, ostimdeki şirketler bile bu kadar kar elde edebiliyor. Yazık, bitmiş bunlar.




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