Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun varisi yeniden kameralar karşısında

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yeniden yükselişe geçen cep telefonu üreticileri kervanına katılan Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli yeni modeli tekrar kameralara poz verdi.

Xperia X10 Mini Pro'nun varisi olacağı ifade edilen ve Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılması beklenen telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor, 800 MHz veya 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve Adreno 205 grafik yongasından güç alıyor. Çözünürlüğü belirtilmeyen led flaşlı kameraya sahip telefonun ekranı ise 3.0 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde.

QWERTY klavyeli Xperia modelinin tanıtım gününü iple çekiyoruz.