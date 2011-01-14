Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun varisi yeniden kameralar karşısında

Haber Editörü
Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yeniden yükselişe geçen cep telefonu üreticileri kervanına katılan Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli yeni modeli tekrar kameralara poz verdi.
Xperia X10 Mini Pro'nun varisi olacağı ifade edilen ve Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılması beklenen telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor, 800 MHz veya 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve Adreno 205 grafik yongasından güç alıyor. Çözünürlüğü belirtilmeyen led flaşlı kameraya sahip telefonun ekranı ise 3.0 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde.
QWERTY klavyeli Xperia modelinin tanıtım gününü iple çekiyoruz.
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adamı hasta ederler.
edit: ek bilgi
Xperia Arc LT15i tanıtıldı.
Sıra: MT15i, R800i, SO-01C 'de.
Bu 3 modelde Android 2.3 ile piyasaya sunulacak. Ve ekranları 480x854 piksel çözünürlüklerde olacak.
İnceleyebilirsiniz.
MT15i (Hallon) XPERIA Duo
wap.sonyericsson.com/...
R800i (Zeus) XPERIA Play
wap.sonyericsson.com/...
SO-01C
wap.sonyericsson.com/...
LT15i (Anzu) XPERIA Arc
wap.sonyericsson.com/...
Bu yıl Xperia yılı olacak
1 GHz dir o 800 MHz yetişemez :D
X10mini yi alamadım, bunu istiyorum ama )
Bu arada birçok kişi X10 mini, Mini pro ve Xperia X8 in 65bin renk desteklediğini söylüyor ama yanılıyorlar 3 modelde 16,777,216 colour TFT li.
Şu bi gerçek X10 65bin :D