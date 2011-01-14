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Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun varisi yeniden kameralar karşısında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,3b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun varisi yeniden kameralar karşısında
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Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yeniden yükselişe geçen cep telefonu üreticileri kervanına katılan Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli yeni modeli tekrar kameralara poz verdi.

Xperia X10 Mini Pro'nun varisi olacağı ifade edilen ve Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılması beklenen telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor, 800 MHz veya 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden ve Adreno 205 grafik yongasından güç alıyor. Çözünürlüğü belirtilmeyen led flaşlı kameraya sahip telefonun ekranı ise 3.0 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde.

QWERTY klavyeli Xperia modelinin tanıtım gününü iple çekiyoruz.

Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro'nun varisi yeniden kameralar karşısında
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Technotronic 8 yıl
ekran cozünürlügünden sikayet edilmis ancak 3 inc ekran icin yeterlidir ekran cözünürlûgü
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kuavo15 8 yıl
çok TA güsel değillll...
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sharpie 8 yıl
ekran çözünürlüğüne bak yavrum benim.
adamı hasta ederler.
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atalay_xxx 8 yıl
windows mobile 7 oncesındekı wındows mobıle ısletım sıstemlerı 65k renk derinliginin ustunu desteklemedıgı ıcın ekranlar 65k olarak yapılıyor.yukarısını yapmanın bı anlamı kalmıyor işletim sisteminden dolayı.
edit: ek bilgi
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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
bu telin ekranı 3.2 inç olsaydi bide çözünürlüğü biraz daha fazla olsaydi bunu alırdım. insallah bunda multi touch vardir
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se(dd)at 8 yıl
Bazı yerlerde multitouch desteklendiği yazıyor.

Xperia Arc LT15i tanıtıldı.

Sıra: MT15i, R800i, SO-01C 'de.

Bu 3 modelde Android 2.3 ile piyasaya sunulacak. Ve ekranları 480x854 piksel çözünürlüklerde olacak.

İnceleyebilirsiniz.


MT15i (Hallon) XPERIA Duo
wap.sonyericsson.com/...

R800i (Zeus) XPERIA Play
wap.sonyericsson.com/...


SO-01C
wap.sonyericsson.com/...


LT15i (Anzu) XPERIA Arc
wap.sonyericsson.com/...



Bu yıl Xperia yılı olacak

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performans1 8 yıl
ya bu sony ericson eskiden on numaraydı ama ceosu felanmı değişti ne oldu bilmiyorum ama artık hiç ümit verici ürünler çıkartmıyorlar, xperia x10 mesela xperia x10 harika bir telefon olabilirdi , 65k renkli ekran yerine amoled ekran yada ona yakın bi ekran kullansaydı ve şu anda en azında froya destekleyeceği yerde 2.1 den başka güncelleme cıkmayacakmıs :D saçmalıga bak telefon cıkalı daha bir sene oldu :D:D:D işte bu hatalar sony ericson un kendi çöküşünü hazırlar ben su anda nokia 5800 kullanıyorum adamlar 3 seneyi geçmiştir berki hala destek veriyor sürücü ckartıyorlar , oda marka buda marka anlayana...
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se(dd)at 8 yıl
Adroid 2.3 kullanılması güzel.
1 GHz dir o 800 MHz yetişemez :D

X10mini yi alamadım, bunu istiyorum ama )


Bu arada birçok kişi X10 mini, Mini pro ve Xperia X8 in 65bin renk desteklediğini söylüyor ama yanılıyorlar 3 modelde 16,777,216 colour TFT li.
Şu bi gerçek X10 65bin :D
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