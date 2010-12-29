Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson'un Android 2.3'lü atom karıncası kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Başta PlayStation Phone olmak üzere endüstrinin merakla beklediği çok sayıda akıllı telefon modeli için hazırlıklarına devam eden Sony Ericsson, Android tabanlı X10 Mini'nin yerini alacak yeni modelini de 2011'de pazara sunmayı planlıyor. Kompakt ve şirin tasarımı ile dikkat çeken X10 Mini'nin yerini alacak model, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle Sony Ericsson'un "atom karınca"sı olmaya aday görünüyor. 3-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni model, 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin en dikkat çekici özelliği olarak HTC Desire Z'de olduğu gibi güçlü Adreno 205 grafik yongasını kullanıyor olması gösterilebilir.

Android 2.3 işletim sistemine sahip olan yeni telefon, önde ve arkad olmak üzere çift kameraya yer veriliyor. Sony Ericsson tarafından 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen kompakt tasarımlı yeni telefonun, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Sony Ericsson Xperia X10 Mini'nin tanıtım videosu



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redbloodedman 8 yıl
"m35" deki sonyericsson aşkı kimsede yoktur galiba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 8 yıl

redbloodedman

"m35" deki sonyericsson aşkı kimsede yoktur galiba :D



yooo bu aşk degil kaliteyi kullanma arzusudur
aşk olsa aldatmazdım okadar


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 8 yıl

redbloodedman

"m35" deki sonyericsson aşkı kimsede yoktur galiba :D


bende vardı. hatta bende ericsson 388 den veri bi ericsson aşkı var. son zamanlarda iyice geberttiler cihazları. xperia x10 gibi bi cihazı 1 yıl resmen 1.6 ile öldürdüler. multi touch özelliğini kıstılar. yoksa o tasarım o kalite ile galaxy s den bile daha fazla satması gerekirdi.

bence biz se yi aldatmadık o bizi aldattı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
320X480 ekranlı telefon hmm enterasan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk GÜMÜŞ 8 yıl
ne ara x10 aldin beaa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 8 yıl

CeLLcHooK SiLVeR

ne ara x10 aldin beaa :)


yanına bide satio aldım


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
alttaki video ile kiyaslamayin o x10 minin video su
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chaviourknight 8 yıl
Evet üsttekiyle alttaki tel farklı. Tuş dizaynlarından belli oluyor.sanırım kalın olmayacak yeni çıkan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 8 yıl
telefonun kalınlığını nerden gördün?üstten iki resimde ben göremedim.
reklamdakini diyorsan evet doğruda o telefonla konuda bahsi geçen aynı kasa değilki.ayrıca zaten bir sürü rengi var telefonun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
telefon biraz kalın gibi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malachi777 8 yıl
telefon kalın ekran küçük
bayan telefonu gibi daha çok
birkaç renk çıkarsa tutabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 8 yıl

umutarslan.com

telefon biraz kalın gibi?

gayet ince görünüyor ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 8 yıl
Xperia serileri Sony Ericsson'un özel ve yeni nesil serileridir,x10 daki hatalar minide giderilmiş ve ortaya gerçekten ergonomisiyle,işlemci gücüyle Androidi arkasına alarak özem bir cihaz getirmeyi başarmışlar Sony Ericsson mühendisleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
özellileri hoş duruyor ekran çözünürlüğü biraz daha yüksek olsaymış iyi olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luc4sHood 8 yıl
Şu Xperia X10 Mini'nin boyutları biraz daha büyük olsaydı gözümde ne nokia kalırdı ne başka bişey ama evet adı üstünde mini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musculation 8 yıl
sony sonunda donanima önem vermeye basladi bu devirde android isletim sistemli high end telefon yapiyorsan en az 1ghz islemci koyman lazim htc ye rakip olacagini sanmiyorum ama görelim bakalim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 8 yıl
boşuna beklemiyorum busefer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17188 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, yeni ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı 8 yıl Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik 8 yıl 2010'un en iyi Android oyunları 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim