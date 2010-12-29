Sony Ericsson'un Android 2.3'lü atom karıncası kameralara yakalandı

Başta PlayStation Phone olmak üzere endüstrinin merakla beklediği çok sayıda akıllı telefon modeli için hazırlıklarına devam eden Sony Ericsson, Android tabanlı X10 Mini'nin yerini alacak yeni modelini de 2011'de pazara sunmayı planlıyor. Kompakt ve şirin tasarımı ile dikkat çeken X10 Mini'nin yerini alacak model, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle Sony Ericsson'un "atom karınca"sı olmaya aday görünüyor. 3-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni model, 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin en dikkat çekici özelliği olarak HTC Desire Z'de olduğu gibi güçlü Adreno 205 grafik yongasını kullanıyor olması gösterilebilir.
Android 2.3 işletim sistemine sahip olan yeni telefon, önde ve arkad olmak üzere çift kameraya yer veriliyor. Sony Ericsson tarafından 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen kompakt tasarımlı yeni telefonun, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
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yooo bu aşk degil kaliteyi kullanma arzusudur aşk olsa aldatmazdım okadar
bende vardı. hatta bende ericsson 388 den veri bi ericsson aşkı var. son zamanlarda iyice geberttiler cihazları. xperia x10 gibi bi cihazı 1 yıl resmen 1.6 ile öldürdüler. multi touch özelliğini kıstılar. yoksa o tasarım o kalite ile galaxy s den bile daha fazla satması gerekirdi.
bence biz se yi aldatmadık o bizi aldattı :)
yanına bide satio aldım
reklamdakini diyorsan evet doğruda o telefonla konuda bahsi geçen aynı kasa değilki.ayrıca zaten bir sürü rengi var telefonun.
bayan telefonu gibi daha çok
birkaç renk çıkarsa tutabilir
gayet ince görünüyor ama