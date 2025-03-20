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    Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: Orta seviye fiyata amiral gemisi özellikler!

    Infinix, Note 50 serisinin üst seviye üyesi Note 50 Pro+ 5G'yi resmen tanıttı. Güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera yetenekleriyle amiral gemisi özellikleri orta seviyeye getiren telefon neler sunuyor?
    Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Infinix, Note 50 serisinin üst seviye üyesi Note 50 Pro+ 5G'yi resmen tanıttı. Güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera yetenekleriyle amiral gemisi özellikleri orta seviyeye getiren telefon neler sunuyor yakından bakalım.

    Infinix Note 50 Pro+ 5G, 6,78 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. 2304 Hz PWM karartma hızına sahip ekran, 1300 nite kadar parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in Dimensity 8350 yonga setinden güç alan telefon, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama birimiyle performanstan ödün vermiyor.

    Hızlı şarj yetenekleriyle ön plana çıkan telefonda, 100 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj ve 10 W ters kablosuz şarj destekli 5200 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

    Kamera tarafında cihaz, OIS destekli 50 MP Sony IMX896 ana kamera, 6x optik zum ve 100x dijital zum yeteneğine sahip 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı sensörden oluşan eksiksiz bir kamera çözümüyle geliyor.

    Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefon ayrıca, ekran altı parmak izi okuyucu, IP64 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık, JBL destekli çift hoparlör, x ekseni doğrusal motoru, kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi (SpO2) sensörü ve Bio-Active Halo AI aydınlatma gibi özellikleri barındırıyor.

    Infinix Note 50 Pro+ 5G, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 370 dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunulmuş durumda.

    Infinix Note 50 Pro+ 5G özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç, 1080 x 2436 piksel, 144 Hz, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8350 (4 nm)
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP, 6x zum, periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera
    • Ön Kamera: 32 MP 
    • Pil: 5200 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 (2 Android sürüm güncelleme garantisi)
    • Renk: Titanyum Gri, Büyülü Mor, Racing Edition
    • Boyutlar ve ağırlık: 163.4 x 74.5 x 8 mm, 209 gr
    • Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu,  kalp atış hızı sensörü, SpO2 ölçümü
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/03/20/infinix-note-50-pro-5g-launched-with-dimensity-8350-100w-charging-6x-periscope-camera/ https://www.gsmarena.com/infinix_note_50_pro+-13746.php
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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