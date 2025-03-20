Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: Orta seviye fiyata amiral gemisi özellikler!

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Infinix, Note 50 serisinin üst seviye üyesi Note 50 Pro+ 5G'yi resmen tanıttı. Güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera yetenekleriyle amiral gemisi özellikleri orta seviyeye getiren telefon neler sunuyor yakından bakalım.

Infinix Note 50 Pro+ 5G, 6,78 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. 2304 Hz PWM karartma hızına sahip ekran, 1300 nite kadar parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek'in Dimensity 8350 yonga setinden güç alan telefon, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama birimiyle performanstan ödün vermiyor.

Hızlı şarj yetenekleriyle ön plana çıkan telefonda, 100 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj ve 10 W ters kablosuz şarj destekli 5200 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Kamera tarafında cihaz, OIS destekli 50 MP Sony IMX896 ana kamera, 6x optik zum ve 100x dijital zum yeteneğine sahip 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı sensörden oluşan eksiksiz bir kamera çözümüyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Telefon ayrıca, ekran altı parmak izi okuyucu, IP64 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık, JBL destekli çift hoparlör, x ekseni doğrusal motoru, kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi (SpO2) sensörü ve Bio-Active Halo AI aydınlatma gibi özellikleri barındırıyor.

Infinix Note 50 Pro+ 5G, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 370 dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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Infinix Note 50 Pro+ 5G özellikleri

Ekran: 6,78 inç, 1080 x 2436 piksel, 144 Hz, AMOLED

6,78 inç, 1080 x 2436 piksel, 144 Hz, AMOLED İşlemci: Mediatek Dimensity 8350 (4 nm)

Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP, 6x zum, periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP, 6x zum, periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 5200 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

5200 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 (2 Android sürüm güncelleme garantisi)

Android 15 tabanlı XOS 15 (2 Android sürüm güncelleme garantisi) Renk: Titanyum Gri, Büyülü Mor, Racing Edition

Titanyum Gri, Büyülü Mor, Racing Edition Boyutlar ve ağırlık: 163.4 x 74.5 x 8 mm, 209 gr

163.4 x 74.5 x 8 mm, 209 gr Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu, kalp atış hızı sensörü, SpO2 ölçümü

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Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı