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    OnePlus 13s geliyor: OnePlus 13T'nin küresel modeli olabilir

    OnePlus 13T tanıtımından sonra OnePlus 13s modelinin geleceği kesinleşti. OnePlus, telefonun ufak boyutlu ama güçlü bir donanıma sahip olacağını söylüyor.       

    OnePlus 13s kompakt amiral gemisi telefon geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13s, kompakt akıllı telefon modeli olarak serinin en son üyesi olacak. OnePlus 13s, Google Pixel 9a ve Apple iPhone 16e ile rekabet edecek. Peki, telefonun özellikleri hakkında neler biliyoruz?

    OnePlus 13s onaylanan özellikleri

    OnePlus 13s, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun sağ kenarında ses açma/kapama düğmesi ile güç düğmesi bulunurken, sol yanında yeni donanım tuşu bulunuyor. Alt kısımda SIM yuvası, USB-C bağlantı noktası, mikrofon ve hoparlör ızgarası bulunuyor.

    OnePlus 13s, 6.32 inç AMOLED ekrana sahip kompakt bir amiral gemisi akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak. Telefonun Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği de resmileşti.

    OnePlus 13T neler sunuyor?

    OnePlus 13T, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.32 inç, 8T LTPO AMOLED ekrana sahip. Telefon, 8.15 mm inceliğinde ve 185 gr ağırlığında. OnePlus 13'ün aksine, 13T optik parmak izi sensörüyle geliyor ve yalnızca IP65 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

    OnePlus 13T, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. 12GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Telefonun Çin’de satılan versiyonu Android 15 tabanlı ColorOS 15 üzerinde çalışıyor ancak küresel model OxygenOS 15 ile gelecek.

    Kaynakça https://www.oneplus.in/launch/13s https://www.gizmochina.com/2025/04/28/oneplus-13s-compact-flagship-phone-coming-soon-6-32-inch-display-snapdragon-8-elite-confirmed/
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