Sony Music liderliğindeki grup, EMI arşivini 2.2 milyar dolar karşılığında satın aldı

Kısa süre önce rekor zarar açıklayan ve yeniden yapılan sürecine giren Sony ve başkanlığını yaptığı konsorsiyum, 100 yıllık bir geçmişe sahip İngiliz müzik şirketi EMI'nin müzik yayın bölümünü 2.2 milyar dolara satın aldı.





Konsorsiyum içerisinde Sony Music, Blackstone Group, Abu Dhabi'li Mubadala Development Co., Raine Group ve müzik piyasasının önemli isimlerinden David Geffen bulunuyor. Konsorsiyum geçen yıl EMI Publishing firmasını satın alma işlemlerine başlamıştı. Bir hafta önce de AB tarafından satın alma onaylandı.





EMI Publishing firmasından bugüne kadar Gary Barlow, Ozzy Osbourne, Ben Harper, Placebo, The Kooks, Adele, Lenny Kravitz ve Robbie Williams gibi efsaneler müzik piyasasına açıldı. Sony Music tüm bu sanatçıların global dağıtımlarını bünyesine aldı.





Satış öncesinde müzik piyasasının ilk dörtlüsü Universal Music Group, EMI, Warner Music ve Sony Music şeklinde sıralanıyordu. Sonrasında Sony Music piyasanın lideri haline geldi.





Anti-tekel yasaları gereği gereken incelemeleri yapan AB yetkili kurumları, rekabeti engelleyici bir durum olmadığına karar vererek satışı onayladı.





Başlangıçta 3 milyon parçanın yayın hakları Sony'ye geçecek. Bunların arasında "New York, New York" ve "Rolling in the Deep" gibi popüler parçalar da bulunuyor. Ardından Virgin UK, Virgin Europe, Virgin U.S. ve Famous Music UK katalogları da buna dahil edilecek.





EMI Publishing firması Citigroup ve Terra Firma ortaklığı altında bulunuyordu.





Bağımsız müzik firması Impala ise bu satışın Sony'ye haksız bir güç sağladığını iddia ederek AB yetkililerini onay vermemeye çağırdı.