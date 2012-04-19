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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Music liderliğindeki grup, EMI arşivini 2.2 milyar dolar karşılığında satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce rekor zarar açıklayan ve yeniden yapılan sürecine giren Sony ve başkanlığını yaptığı konsorsiyum, 100 yıllık bir geçmişe sahip İngiliz müzik şirketi EMI'nin müzik yayın bölümünü 2.2 milyar dolara satın aldı.

Konsorsiyum içerisinde Sony Music, Blackstone Group, Abu Dhabi'li Mubadala Development Co., Raine Group ve müzik piyasasının önemli isimlerinden David Geffen bulunuyor. Konsorsiyum geçen yıl EMI Publishing firmasını satın alma işlemlerine başlamıştı. Bir hafta önce de AB tarafından satın alma onaylandı.

EMI Publishing firmasından bugüne kadar Gary Barlow, Ozzy Osbourne, Ben Harper, Placebo, The Kooks, Adele, Lenny Kravitz ve Robbie Williams gibi efsaneler müzik piyasasına açıldı. Sony Music tüm bu sanatçıların global dağıtımlarını bünyesine aldı.

Satış öncesinde müzik piyasasının ilk dörtlüsü Universal Music Group, EMI, Warner Music ve Sony Music şeklinde sıralanıyordu. Sonrasında Sony Music piyasanın lideri haline geldi.

Anti-tekel yasaları gereği gereken incelemeleri yapan AB yetkili kurumları, rekabeti engelleyici bir durum olmadığına karar vererek satışı onayladı.

Başlangıçta 3 milyon parçanın yayın hakları Sony'ye geçecek. Bunların arasında "New York, New York" ve "Rolling in the Deep" gibi popüler parçalar da bulunuyor. Ardından Virgin UK, Virgin Europe, Virgin U.S. ve Famous Music UK katalogları da buna dahil edilecek.

EMI Publishing firması Citigroup ve Terra Firma ortaklığı altında bulunuyordu. 

Bağımsız müzik firması Impala ise bu satışın Sony'ye haksız bir güç sağladığını iddia ederek AB yetkililerini onay vermemeye çağırdı. 

http://uk.reuters.com/article/2012/04/19/uk-sony-emi-eu-idUKBRE83I0ZT20120419 Yorum Yaz
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
Sony batmaz dedik inanmak istemediniz,en ölü zamanlarında cayır cayır alım yapıyorlar...neymiş herkes biter Sony bitmez!..

Bu arada Ceo'nun elinde tuttuğu aslında bir tablet bilgisayar!..EMI ile alakası yok sadece montaj ile traşlanmış...
Sony batmaz dedik inanmak istemediniz,en ölü zamanlarında cayır cayır alım yapıyorlar...neymiş herkes biter Sony bitmez!..Bu arada Ceo'nun elinde t...
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TeamAnimus 7 yıl
Çok iyi bir adım. Bir cihazını satıp aynı kullanıcıdan iki yıl boyunca tekrar kar edememesi yerine böylesi güncel hayata girme stratejileri çok akıllıca Sony açısından.
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MeGaDave06 7 yıl
EMI Publishing firmasından bugüne kadar Gary Barlow, Ozzy Osbourne, Ben Harper, Placebo, The Kooks, Adele, Lenny Kravitz ve Robbie Williams gibi efsaneler müzik piyasasına açıldı. Sony Music tüm bu sanatçıların global dağıtımlarını bünyesine aldı.
Iron Maiden'da artık Sony altında albümlerini yayınlayacak desenize. Allah Roadrunner Records'u korusun. \m/
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eresist 7 yıl
1ses1
Şu sony herkez tv piyasasından tanıdı ama şuanda pc piyasaından silindi gitti nerdeyse

Sony'yi tanıyan Walkman ile tanıdı. Televizyon ile değil.
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Cehennemden_Cennete 7 yıl
Alımlarda sabit 1 milyar $'a alışmıştık. Sony ayıp etti.
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1ses1 7 yıl
Şu sony herkez tv piyasasından tanıdı ama şuanda pc piyasaından silindi gitti nerdeyse
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E_Aydin35 7 yıl
Sony, stratejisini tamamen değiştirmiş anlaşılan, şirket adına farklı yollar kestirmeler bulup hızlı çıkışları yakalama peşinde galiba.. Bu satın alma bence Sony adına hayırlı olucakdır diye düşünüyorum EMI adını doğruyu söylemek gerekirse ilk defa duyuyorum, ama 100 yıllık bir geçişe sahip olduğu köklü bir aşiv olduğu idda edilmiş Sony için hayırlısı..
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
Sony batmaz dedik inanmak istemediniz,en ölü zamanlarında cayır cayır alım yapıyorlar...neymiş herkes biter Sony bitmez!..

Bu arada Ceo'nun elinde tuttuğu aslında bir tablet bilgisayar!..EMI ile alakası yok sadece montaj ile traşlanmış...
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