Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi

6 yıl
844
1
12
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi
Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi
Başarılı elektronik üreticisi Sony'nin fotoğraf tutkunları arasında oldukça fazla beğenilen NEX serisi fotoğraf makineleri için geliştirilen Fotodiox RhinoCam, bu cihazlar ile 140MP boyutunda fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor.
Sony'nin NEX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen Fotodiox RhinoCam, bağlandığı fotoğraf makinesine Pentax 645, Mamiya 645 ve Hasselblad V sistemlerinin orta format lenslerinin bağlanmasına ve bu lensler ile 140MP boyutuna yakın fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor. Yerleşik kompozisyon ekranı yardımıyla çekilen birden fazla pozlamanın, Photoshop vb. programlar ile birleştirilmesiyle oluşturulan inanılmaz detaya sahip fotoğraflar, NEX serisi fotoğraf makineleri üzerinde orta format makine kalitesine yaklaşılmasını sağlıyor. Dikey ve yatay konumda kullanıma da izin veren aparat, hareketli bir yapıya sahip.
Oldukça ilginç bir yapıya sahip olan Fotodiox RhinoCam, 500$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://fotodioxpro.com/index.php/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html 
 
Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi
Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi
Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi

http://fotodioxpro.com/index.php/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Haber yanlış yapılmış veya ürün yanlış tanıtılmış diye düşünüyorum. Ürünün tek avantajı orta format lensin takılması görünüyor. Yoksa multishot ile cep telefonunuzla bile gigapixel boyutlarında fotoğraf çekebilirsiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
140 Mp mi? acaba çıplak gözün gördüğü kaç Mp?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 6 yıl
Leicanın scanning back leri vardı (Başka markalarda da) tamamen aynı mantık.Bence iyi adapte etmişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 6 yıl
teknoloji bu gibi firmalar sayesinde büyüyor. helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 6 yıl
Medium format = Orta format diye çevrilmez. Medium, Media kelimesinin tekil halidir. Türkçe karşılığı Ortam demektir. Medium format dedikleri 35mm film'in büyük halidir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skylineGTR_34 6 yıl
Medium orta olarak cevrilemiyorsa media ya karsilik geliyorsa, Large Format neye tekabul ediyor? Hangisi daha evvel cikmis?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ChangeOrBeCrushed 6 yıl muratai
muratzilla

Medium format = Orta format diye çevrilmez. Medium, Media kelimesinin tekil halidir. Türkçe karşılığı Ortam demektir. Medium format dedikleri 35mm film'in büyük halidir.

Medium kelimesinin anlamlarindan biri ortamdir. Hucre kulturleri yaparken de buyume ortamina medium denir mesela. Ornek vereyim dedim.

Ama farkli anlamlari da var. Bu anlamlarindan biri de 'orta duzey'dir. Ceviride bir yanlislik yok.

Ek: Dedigin gibi orta format daha buyuk, ama adi orta format iste. Tarihcesine ve/veya mantigina bakmak lazim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 6 yıl
anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XperiaTM 6 yıl
Sony.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl
adamlar yapmış demek kalır bize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
844 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Piranha ile Mobil Dünya Kongresi'nde çalışmaları hakkında konuştuk 6 yıl TG: Toshiba ile Ultrabook'ları ve dizüstülerin geleceğini konuştuk 6 yıl Avea ile Barcelona'da ileriye dönük projelerini ve gündemdeki konuları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim