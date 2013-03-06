Sony NEX serisi fotoğraf makineleri ile 140MP fotoğraf çekebilmek, RhinoCam ile mümkün hale geldi

Başarılı elektronik üreticisi Sony'nin fotoğraf tutkunları arasında oldukça fazla beğenilen NEX serisi fotoğraf makineleri için geliştirilen Fotodiox RhinoCam, bu cihazlar ile 140MP boyutunda fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor.

Sony'nin NEX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen Fotodiox RhinoCam, bağlandığı fotoğraf makinesine Pentax 645, Mamiya 645 ve Hasselblad V sistemlerinin orta format lenslerinin bağlanmasına ve bu lensler ile 140MP boyutuna yakın fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor. Yerleşik kompozisyon ekranı yardımıyla çekilen birden fazla pozlamanın, Photoshop vb. programlar ile birleştirilmesiyle oluşturulan inanılmaz detaya sahip fotoğraflar, NEX serisi fotoğraf makineleri üzerinde orta format makine kalitesine yaklaşılmasını sağlıyor. Dikey ve yatay konumda kullanıma da izin veren aparat, hareketli bir yapıya sahip.

Oldukça ilginç bir yapıya sahip olan Fotodiox RhinoCam, 500$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://fotodioxpro.com/index.php/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html

http://fotodioxpro.com/index.php/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html