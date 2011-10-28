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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony PS Vita ilk sürüm paketi Kuzey Amerika perakendecilerinde ön siparişe sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin iddialı taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 17 Aralık'ta Japonya'da 22 Şubat'ta ABD ve Avrupa'da piyasada olacak. Oyun meraklılarının heyecanla beklediği yeni oyun konsolu için perakendeci mağazalarda ön sipariş verilmeye başlandı.

PlayStation ABD resmi blogunda yaptığı duyuruda ilk sürüm paketinin ABD ve Kanada'da belirli perakendecilerde ön siparişe sunulduğunu açıkladı.

ABD'de satışa sunulacak ilk sürüm paketi PS Vita 3G+WiFi modeli, 4GB hafıza kartı, Little Deviants oyunu ve özel bir kılıf içeriyor. Paketin fiyatı 350$.

Kanada'da satışa sunulacak olan paket ise farklı olarak PS Vita WiFi modeli içeriyor. Fiyatı ise 299$.

İlk sürüm paketi için ön sipariş verenler Kuzey Amerika çıkış tarihi olan 22 Şubat'tan bir hafta önce PS Vita'ların kavuşabilecek.

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karaköy_soğancısı 8 yıl
3g olmasada olur 3g siz modelini 32 gb hafızalı 280$ 290$ olsa herkez mutlu olur ;)
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
bence alınacak cihaz deil ama oyunsuz bırakmassa alınabilir bir cihaz olabilir
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avatar78 8 yıl
Hele hele verdikleri oyuna bak, 4gb neyin nesi? Uncharted+16gb'lik pack yapsana?
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blackdreamss 8 yıl
Bakalım Türkiye'ye giriş tarihi ve fiyatı tam olarak ne olacak çok aklımı çeliyor bu cihaz, gelsin görelim bi de karar verelim ne yapacağımıza.
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