Sony PS Vita ilk sürüm paketi Kuzey Amerika perakendecilerinde ön siparişe sunuldu

Sony'nin iddialı taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 17 Aralık'ta Japonya'da 22 Şubat'ta ABD ve Avrupa'da piyasada olacak. Oyun meraklılarının heyecanla beklediği yeni oyun konsolu için perakendeci mağazalarda ön sipariş verilmeye başlandı.





PlayStation ABD resmi blogunda yaptığı duyuruda ilk sürüm paketinin ABD ve Kanada'da belirli perakendecilerde ön siparişe sunulduğunu açıkladı.





ABD'de satışa sunulacak ilk sürüm paketi PS Vita 3G+WiFi modeli, 4GB hafıza kartı, Little Deviants oyunu ve özel bir kılıf içeriyor. Paketin fiyatı 350$.





Kanada'da satışa sunulacak olan paket ise farklı olarak PS Vita WiFi modeli içeriyor. Fiyatı ise 299$.





İlk sürüm paketi için ön sipariş verenler Kuzey Amerika çıkış tarihi olan 22 Şubat'tan bir hafta önce PS Vita'ların kavuşabilecek.