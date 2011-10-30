Sony PS Vita, oyun kaydetmeyi yine sınırlıyor

Sony'nin taşınabilir oyun konsollarını yakından tanıyanlar oyun kaydetme konusunda firmanın geleneğini bilirler. Haberlere göre bu gelenek PS Vita ile de devam edecek.





Aralık ayında Japonya, Şubat ayında ABD ve Avrupa pazarına merhaba diyecek olan PS Vita için başlangıç paketleri ön siparişlere başladı. Japon Kotaku gazetesine göre yeni konsolda oyun kartuşuna veya harici depolama birimine kayıtlar alınabilecek. Ancak bu, PSP modelinde olduğu gibi hafıza kartı olmadan oyun oynanabileceği anlamına gelmiyor.





Oyun kayıtları ve indirilebilir ek içerik için mutlaka harici hafıza kartı gerekiyor. Kart olmadan oyunlar başlatılamıyor, oynanamıyor. Bu haber özellikle bir süre hafıza kartı almadan yeni konsolun heyecanını yaşamak isteyenler için hayal kırıklığı olacak.





PS Vita için yeni bir tür hafıza kartı çeşidi kullanılacak. Bu kartlar başka bir cihazda kullanılmaya uygun değil. 4/8/16/32 GB boyutlarında olacak kartların fiyatları da kısa süre sonra belli olacak. Ancak oyunseverlere ayrı kart almak yerine konsolla beraber kart hediyeli paketlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.