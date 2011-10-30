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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony PS Vita, oyun kaydetmeyi yine sınırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin taşınabilir oyun konsollarını yakından tanıyanlar oyun kaydetme konusunda firmanın geleneğini bilirler. Haberlere göre bu gelenek PS Vita ile de devam edecek. 

Aralık ayında Japonya, Şubat ayında ABD ve Avrupa pazarına merhaba diyecek olan PS Vita için başlangıç paketleri ön siparişlere başladı. Japon Kotaku gazetesine göre yeni konsolda oyun kartuşuna veya harici depolama birimine kayıtlar alınabilecek. Ancak bu, PSP modelinde olduğu gibi hafıza kartı olmadan oyun oynanabileceği anlamına gelmiyor. 

Oyun kayıtları ve indirilebilir ek içerik için mutlaka harici hafıza kartı gerekiyor. Kart olmadan oyunlar başlatılamıyor, oynanamıyor. Bu haber özellikle bir süre hafıza kartı almadan yeni konsolun heyecanını yaşamak isteyenler için hayal kırıklığı olacak. 

PS Vita için yeni bir tür hafıza kartı çeşidi kullanılacak. Bu kartlar başka bir cihazda kullanılmaya uygun değil. 4/8/16/32 GB boyutlarında olacak kartların fiyatları da kısa süre sonra belli olacak. Ancak oyunseverlere ayrı kart almak yerine konsolla beraber kart hediyeli paketlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
teknoforumbs SACMA SAPAN konusuosun farkındamısın ??
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teknoforum-bs 8 yıl
sony bu elini verdinmi kolunu kaptırırsın
ben ki psp fat slim ps2 ps3 hepsini kullanıyorum bunlara alınan aksesuarın hele bide orj olursa haddi hesabı olmuyo ps vita da da hem korsana engel olmak için hemde adamı batırmak için yapılmış yeni ve super bi cihaz
ama yinede BENDE İSTİYOM GELSİN HEMEN ALICAM :d:D::d
1 Yanıt Yanıtla
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Pulstar 8 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs

sony bu elini verdinmi kolunu kaptırırsın

ben ki psp fat slim ps2 ps3 hepsini kullanıyorum bunlara alınan aksesuarın hele bide orj olursa haddi hesabı olmuyo ps vita da da hem korsana engel olmak için hemde adamı batırmak için yapılmış yeni ve super bi cihaz

ama yinede BENDE İSTİYOM GELSİN HEMEN ALICAM :d:D::d



İşte şu mesajında son satırda yazdığın gibi düşünenler nedeniyle akıbet ilk satırda yazdığın gibi oluyor.


Peki bu durumda SONY'den şikayet etmeye hakkınız var mı?
Bence yok.
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merich 8 yıl
MultiHunter
Tamam hadi anladıkta yeni hafıza kartı türü ne oluyor yaa ne gerek varsa.

Korsanlar tarafından daha geç kırılsın diye
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theyapici 8 yıl
bugün dartyde sony tablet s de crash bandicoot oynadm sanki çocukluğuma geri dönmüş gibiydim kim bilir ps vita nasıl zevkli olur
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DH Misafiri 8 yıl
psp vita fw kirilmadan almam ben 10 saat oyun oynamak icin 50 60 euro veremek kirilsin sonra...
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alito 8 yıl
çakması karttan önce çıkar merak etmeyin
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2burak4 8 yıl
İsteyen gene korsan gene careler tukenmez bole seyler guzel oluyo en azindan bir kesime is cikiyor ve is yapmak icin beyin yoruyolar nasil kirariz nasil hafiza kartina cozum bulurz fln ...
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SystemApps 8 yıl
sony geç bunları artık el konsolu diye bişey kalmayacak yakında.Bu oyunlarıda yakında emülatörlerle oynarız yani çalışmaya devam et :)
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Powerofdreams 8 yıl
Her zaman bir çare bulunur ama umarım ps3'deki kadar uzun sürmez.
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xxxx1 8 yıl
Sony PS deki agrasif politikasını telefonlarındada devam ederse artık benim için sona gelmiş demektir...Ericsson ileyken bukadar çılgınlık yapamıyordu çünkü...umarım olmaz böyle şey.
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