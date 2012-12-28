Sony, PlayStation 2'nin üretimini durdurma kararı aldı

Sony, 4 Mart 2000 yılında Japonya'da çıkışını gerçekleştiren PlayStation 2'nin üretimini durdurma kararı almış durumda.





Dünya genelinde 150 milyonluk satış rakamını ile tüm zamanların en çok satan oyun konsolu olan PlayStation 2, 2006 yılında PlayStation 3'ün piyasaya çıkmasına rağmen oyuncular tarafından tercih edilmeye devam etmiş ve güncel yapımlarla desteklenmişti. Sony, artık Japonya'da PlayStation 2 üretmeyecek olsa da, konsola dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan stoklardan sahip olmak mümkün olacak.





Yeni nesil konsol dedikodularının arttığı şu günler gelen bu haberle birlikte yılların eskitemediği oyun konsoluna olan desteğin ne yönde şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.famitsu.com/news/201212/28026636.html