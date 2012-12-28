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Sony, PlayStation 2'nin üretimini durdurma kararı aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, 4 Mart 2000 yılında Japonya'da çıkışını gerçekleştiren PlayStation 2'nin üretimini durdurma kararı almış durumda.

Dünya genelinde 150 milyonluk satış rakamını ile tüm zamanların en çok satan oyun konsolu olan PlayStation 2, 2006 yılında PlayStation 3'ün piyasaya çıkmasına rağmen oyuncular tarafından tercih edilmeye devam etmiş ve güncel yapımlarla desteklenmişti. Sony, artık Japonya'da PlayStation 2 üretmeyecek olsa da, konsola dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan stoklardan sahip olmak mümkün olacak. 

Yeni nesil konsol dedikodularının arttığı şu günler gelen bu haberle birlikte yılların eskitemediği oyun konsoluna olan desteğin ne yönde şekilleneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.famitsu.com/news/201212/28026636.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 6 yıl
PS3 varken ve onun fiyatına odaklanması gerekirken şu güne kadar PS2 üretimini sarkıtmış olması bile Sony için skandaldır. Malesef piyasadaki çeşit sayısı belli, şimdi PS3'ün fiyatını kırar, ucuz olunca herkes alır, kendini affettirdi veya liderliği aldı gibi haberlerle kapatır geçerler.
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JoeyBane 6 yıl
PS3, PS3 Slim, PS3 Slim'im slim'i varken bi zahmet kaldırsınlar yani..
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goro1982 6 yıl
walkman üretimini geçen yıl sonlandırmıştı :) adamlar yapıyor.
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Runaway  6 yıl
5-6 sene sonra da PS3 için aynı şeyi yaşayacak ve -o güne göre- eski günleri yâd edeceğiz.Zaman çok hızlı geçiyor.
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Mr.Loney 6 yıl
geç bile kalmış
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hayyam_karadenizli 6 yıl
PS3'ün fiyatı 300 liraya kadar düşecek demek oluyor bu, Hayırlı Olsun.
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Zenci Forvet 6 yıl
Efsane.
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Recharged 6 yıl
PS1 ve PS3 alıp evimde kullandım ama PS2 alıp kullanmak nasip olmadı.Cafelerde vs. oynamıştık.Zamanının en iyi konsoluydu.Üretimi durdurma kararı geç alınmış diye düşünüyorum.
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vitor reis 6 yıl
tanrım.. bu haber cidden üzücü
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Jem-Jem 6 yıl
En çok satan oyun konsolu Nintendo DS oldu. Hatta kardeş siteniz BSC'de de haber olaarak yayınlanmıştı. Bilginize.
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Doğruyu yapıyor.O kadar konsol var ki şimdi.Adamın bir şeyini bile sayarsın internetinden ama demiyorum onu
.
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HeArTbAnG 6 yıl
PlayStation 2 (2000-2012)
R.I.P
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BERAGORN 6 yıl
Dile kolay 13 sene
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santhora 6 yıl
hala üretiliyormuş demek. Vay vay vay
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