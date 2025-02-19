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    Eski Sony yöneticisi PlayStation 6'nın çıkış tarihini paylaştı

    Sony, PlayStation 6 ile büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Peki yeni nesil konsol ne zaman tanıtılacak? Eski Sony başkanı, PlayStation 6'nın çıkış tarihine değindi. 
    Eski Sony yöneticisi PlayStation 6'nın çıkış tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    PlayStation 6 hakkında söylentiler giderek güçleniyor. Bildiğiniz gibi PlayStation 5, son çıkan PS5 Pro ile birlikte belki de son iki yılına giriş yaptı. Peki PlayStation 6 çıkış tarihi ne zaman olacak? Sony Computer Entertainment'ın eski başkanı Shuhei Yoshida tarafından ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

    PlayStation 6 ne zaman çıkacak?

    Kaçıranlar için Sony, PlayStation 6 için hazırlıklara şimdiden başladı. Hatta daha önceki sızıntılar, şirketin yaklaşık bir yıldır sistem üzerinde çalıştığını ancak donanım konusunda nihai kararların henüz alınmadığını gösteriyordu. Son olarak Shuhei Yoshida ise, Venture Beat ile yaptığı röportajda, yeni konsolun çıkış tarihine değindi.

    Eski Sony yöneticisi PlayStation 6'nın çıkış tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Venture Beat ile yaptığı röportajda Yoshida, oyun konsollarının yaşam döngülerinin giderek uzadığını belirtti. Bu konuda PS4 neslinin yedi yıl sürdüğünü hatırlatarak, yeni nesil konsolun 2027-2028 döneminde çıkabileceğini ifade etti. Bu tarihin daha önceki sızıntılar ile uyumlu olduğunu söyleyelim. Keza FTC'nin yürüttüğü soruşturma sırasında bir sonraki Xbox ile PS6’nın 2028’de piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. 

    2027-2028 dönemi doğru olabilir

    Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, Sony ve Microsoft’un yeni donanımları aynı dönemde tanıtılmış olacak. Öte yandan Yoshida, PS5 döneminde yaşanan yarı iletken sorununa da dikkat çekti. Buna göre mevcut konsol, Sony için 2021 itibarıyla ancak kârlı hale gelirken, şirketin oyun bölümü son birkaç çeyrektir kâr marjını kaybediyor. Dolayısıyla Sony, PS5 Slim ve PS5 Pro gibi modeller ile kârlılığı artırmaya çalışıyor.

    Eğer Sony gerçekten PS6 için 2028’i hedefliyorsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde donanım tarafında yeni gelişmeler görmemiz mümkün. Şirketin, PS5’in mevcut nesil içindeki ömrünü uzatmak için nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.

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