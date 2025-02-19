Eski Sony yöneticisi PlayStation 6'nın çıkış tarihini paylaştı

PlayStation 6 ne zaman çıkacak?
Kaçıranlar için Sony, PlayStation 6 için hazırlıklara şimdiden başladı. Hatta daha önceki sızıntılar, şirketin yaklaşık bir yıldır sistem üzerinde çalıştığını ancak donanım konusunda nihai kararların henüz alınmadığını gösteriyordu. Son olarak Shuhei Yoshida ise, Venture Beat ile yaptığı röportajda, yeni konsolun çıkış tarihine değindi.
2027-2028 dönemi doğru olabilir
Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, Sony ve Microsoft’un yeni donanımları aynı dönemde tanıtılmış olacak. Öte yandan Yoshida, PS5 döneminde yaşanan yarı iletken sorununa da dikkat çekti. Buna göre mevcut konsol, Sony için 2021 itibarıyla ancak kârlı hale gelirken, şirketin oyun bölümü son birkaç çeyrektir kâr marjını kaybediyor. Dolayısıyla Sony, PS5 Slim ve PS5 Pro gibi modeller ile kârlılığı artırmaya çalışıyor.
Eğer Sony gerçekten PS6 için 2028’i hedefliyorsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde donanım tarafında yeni gelişmeler görmemiz mümkün. Şirketin, PS5’in mevcut nesil içindeki ömrünü uzatmak için nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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