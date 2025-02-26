Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    El konsolu pazarında yükseliş sürüyor: Birinci şaşırtmadı

    International Data Corporation tarafından yıllara göre taşınabilir PC sevkiyat rakamları paylaşıldı. Birinci sırayı Steam Deck alırken, toplam satışlar 6 milyonu aştı. İşte detaylar...
    El konsolu pazarında yükseliş sürüyor: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir el konsolu pazarı, Steam Deck'in ardından her geçen gün büyümeye devam ediyor. Son olarak International Data Corporation (IDC), 2024'e ait sevkiyat rakamlarını içeren yeni raporunu paylaştı. Yeni rapora göre, cihaz satışları toplam 6 milyonu aştı. Steam Deck ise bu satışların yarısından fazlasını oluşturuyor.

    Yarısından fazlası Steam Deck'e ait

    IDC'nin sunduğu tahminlere göre, Steam Deck'in yıldan yıla toplam satışları 3.7 milyonu aştı. Günümüzde ise bu rakamın 4 milyona ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Detaylara inersek, 2022'de 1.62 milyon adet satılan Steam Deck, 2023'te Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ve MSI Claw gibi rakipleriyle birlikte toplamda 2.87 milyon sevkiyata ulaştı.

    2024'te ise bu sayı 1.49 milyona geriledi ve 2025 sonuna kadar 2 milyon seviyesinin biraz altında kalması bekleniyor. Bu her ne kadar düşüş eğiliminde olsa da, AMD’nin yaklaşan Ryzen Z2 çipleriyle bu segmentin yeniden hareketlenmesi muhtemel. 

    El konsolu pazarında yükseliş sürüyor: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 ise, el konsolu pazarında ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Tabii ki 150 milyonun üzerinde satılan ilk nesil Switch, halefinin başarılı olması için güçlü rakamlara sahip ancak PC tabanlı el konsolları ile geleneksel oyun konsolları farklı iş modelleri üzerine kurulu. Dolayısıyla doğrudan kıyaslama yapmak zor.

    Asıl soru, Steam Deck ve SteamOS ekosisteminin PC oyun sektörüne ne kadar uzun vadeli bir katkı sağlayacağı. Cihaz, halen sınırlı sayıda ülkede satılıyor ve Valve’ın doğrudan pazarlama hamleleri neredeyse yok denecek kadar az. Ayrıca, Valve'ın bir Steam Deck 2 üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunsa da, "nesil atlatan" bir güncellemeye kadar yeni bir model çıkmayacağı paylaşıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vital 1.5 kcal kimler kullanamaz ateş nasıl çıkarılır ups veri giriş pozisyonu goodyear lastik yorumları 12 voltu 5 volta düşürme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum