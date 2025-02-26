El konsolu pazarında yükseliş sürüyor: Birinci şaşırtmadı

Yarısından fazlası Steam Deck'e ait
IDC'nin sunduğu tahminlere göre, Steam Deck'in yıldan yıla toplam satışları 3.7 milyonu aştı. Günümüzde ise bu rakamın 4 milyona ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Detaylara inersek, 2022'de 1.62 milyon adet satılan Steam Deck, 2023'te Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ve MSI Claw gibi rakipleriyle birlikte toplamda 2.87 milyon sevkiyata ulaştı.
2024'te ise bu sayı 1.49 milyona geriledi ve 2025 sonuna kadar 2 milyon seviyesinin biraz altında kalması bekleniyor. Bu her ne kadar düşüş eğiliminde olsa da, AMD’nin yaklaşan Ryzen Z2 çipleriyle bu segmentin yeniden hareketlenmesi muhtemel.
Asıl soru, Steam Deck ve SteamOS ekosisteminin PC oyun sektörüne ne kadar uzun vadeli bir katkı sağlayacağı. Cihaz, halen sınırlı sayıda ülkede satılıyor ve Valve’ın doğrudan pazarlama hamleleri neredeyse yok denecek kadar az. Ayrıca, Valve'ın bir Steam Deck 2 üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunsa da, "nesil atlatan" bir güncellemeye kadar yeni bir model çıkmayacağı paylaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: