El konsolu pazarında yükseliş sürüyor: Birinci şaşırtmadı

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir el konsolu pazarı, Steam Deck'in ardından her geçen gün büyümeye devam ediyor. Son olarak International Data Corporation (IDC), 2024'e ait sevkiyat rakamlarını içeren yeni raporunu paylaştı. Yeni rapora göre, cihaz satışları toplam 6 milyonu aştı. Steam Deck ise bu satışların yarısından fazlasını oluşturuyor.

Yarısından fazlası Steam Deck'e ait

IDC'nin sunduğu tahminlere göre, Steam Deck'in yıldan yıla toplam satışları 3.7 milyonu aştı. Günümüzde ise bu rakamın 4 milyona ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Detaylara inersek, 2022'de 1.62 milyon adet satılan Steam Deck, 2023'te Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ve MSI Claw gibi rakipleriyle birlikte toplamda 2.87 milyon sevkiyata ulaştı.

2024'te ise bu sayı 1.49 milyona geriledi ve 2025 sonuna kadar 2 milyon seviyesinin biraz altında kalması bekleniyor. Bu her ne kadar düşüş eğiliminde olsa da, AMD’nin yaklaşan Ryzen Z2 çipleriyle bu segmentin yeniden hareketlenmesi muhtemel.

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2 ise, el konsolu pazarında ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Tabii ki 150 milyonun üzerinde satılan ilk nesil Switch, halefinin başarılı olması için güçlü rakamlara sahip ancak PC tabanlı el konsolları ile geleneksel oyun konsolları farklı iş modelleri üzerine kurulu. Dolayısıyla doğrudan kıyaslama yapmak zor.

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Asıl soru, Steam Deck ve SteamOS ekosisteminin PC oyun sektörüne ne kadar uzun vadeli bir katkı sağlayacağı. Cihaz, halen sınırlı sayıda ülkede satılıyor ve Valve’ın doğrudan pazarlama hamleleri neredeyse yok denecek kadar az. Ayrıca, Valve'ın bir Steam Deck 2 üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunsa da, "nesil atlatan" bir güncellemeye kadar yeni bir model çıkmayacağı paylaşıldı.

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