Take-Two CEO'su: GTA 6 ile konsol satışları patlayacak

GTA 6, konsol satışlarını yeniden canlandıracak
GTA yayıncısı Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, verdiği bir röportajda GTA 6 ve 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan diğer oyunların konsol satışlarını artırma olasılığına değinerek "Konsol satışlarında anlamlı bir artış olacağını düşünüyorum" dedi. Zelnick, GTA 6’nın PC’den önce konsollara çıkışına ilişkin olarak ta PC platformunun oyun pazarının önemli ve büyüyen bir parçası olduğunu, Rockstar’ın geçmişteki bazı projelerinin PC ve konsollara eş zamanda çıkmadığına dikkat çekti.
|Oyun
|Konsol çıkış tarihi
|PC çıkış tarihi
|GTA
|28 Kasım 1997
|28 Kasım 1997
|GTA 2
|22 Ekim 1999
|22 Ekim 1999
|GTA 3
|23 Ekim 2001
|20 Mayıs 2002
|GTA: Vice City
|29 Ekim 2002
|12 Mayıs 2003
|GTA: San Andreas
|26 Ekim 2004
|7 Haziran 2005
|GTA 4
|29 Nisan 2008
|2 Aralık 2008
|GTA 5
|17 Eylül 2013
|14 Nisan 2015
|GTA 6
|2025 sonu
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PC satışları neredeyse her çok platformlu oyun için toplam satışların büyük bir kısmını oluşturuyor; Grand Theft Auto VI için de durum farklı olmayacak. Take-Two CEO'suna göre, herhangi bir çok platformlu oyunun PC sürümü toplam satışların %40'ından fazlasını oluşturabiliyor. Öte yandan, GTA 6’nın başta yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e gelecek olması, konsol satışlarını mevcut durgunluktan çıkaracak. Zelnick, yalnızca GTA VI'nın değil, diğer oyunların da piyasaya sürülmesiyle bu yıl konsol satışlarını canlandıracağına inanıyor.
Zelnick'in de değindiği gibi, 2025'te konsol satışlarını artırabilecek başka oyunlar da piyasaya sürülecek ancak hiçbiri GTA kadar popüler olmayacak. Örneğin; Ghosts of Tsushima'nın merakla beklenen devam oyunu Ghosts of Yotei, bu yıl yalnızca PS5 için piyasaya sürülecek. Death Stranding 2: On The Beach adlı devam oyunu da bazı kişileri PlayStation satın almaya teşvik edebilir. Çok az oyun GTA kadar ana akım erişime sahip ancak yine de konsol satışlarını bir dereceye kadar artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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