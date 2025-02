Take-Two CEO'su: GTA 6 ile konsol satışları patlayacak

Tam Boyutta Gör GTA 6, bu yıl ilk olarak PS5 ve Xbox Series X konsollara çıkış yapacak, ardından PC platformuna gelecek. Take-Two Interactive patronu Strauss Zelnick, yakın zamanda yaptığı bir röportajda Grand Theft Auto VI’nın konsol satışlarını önemli ölçüde artıracağını iddia etti.

GTA 6, konsol satışlarını yeniden canlandıracak

GTA yayıncısı Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, verdiği bir röportajda GTA 6 ve 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan diğer oyunların konsol satışlarını artırma olasılığına değinerek "Konsol satışlarında anlamlı bir artış olacağını düşünüyorum" dedi. Zelnick, GTA 6’nın PC’den önce konsollara çıkışına ilişkin olarak ta PC platformunun oyun pazarının önemli ve büyüyen bir parçası olduğunu, Rockstar’ın geçmişteki bazı projelerinin PC ve konsollara eş zamanda çıkmadığına dikkat çekti.

GTA oyunları ne zaman çıktı? Oyun Konsol çıkış tarihi PC çıkış tarihi GTA 28 Kasım 1997 28 Kasım 1997 GTA 2 22 Ekim 1999 22 Ekim 1999 GTA 3 23 Ekim 2001 20 Mayıs 2002 GTA: Vice City 29 Ekim 2002 12 Mayıs 2003 GTA: San Andreas 26 Ekim 2004 7 Haziran 2005 GTA 4 29 Nisan 2008 2 Aralık 2008 GTA 5 17 Eylül 2013 14 Nisan 2015 GTA 6 2025 sonu -

PC satışları neredeyse her çok platformlu oyun için toplam satışların büyük bir kısmını oluşturuyor; Grand Theft Auto VI için de durum farklı olmayacak. Take-Two CEO'suna göre, herhangi bir çok platformlu oyunun PC sürümü toplam satışların %40'ından fazlasını oluşturabiliyor. Öte yandan, GTA 6’nın başta yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e gelecek olması, konsol satışlarını mevcut durgunluktan çıkaracak. Zelnick, yalnızca GTA VI'nın değil, diğer oyunların da piyasaya sürülmesiyle bu yıl konsol satışlarını canlandıracağına inanıyor.

Zelnick'in de değindiği gibi, 2025'te konsol satışlarını artırabilecek başka oyunlar da piyasaya sürülecek ancak hiçbiri GTA kadar popüler olmayacak. Örneğin; Ghosts of Tsushima'nın merakla beklenen devam oyunu Ghosts of Yotei, bu yıl yalnızca PS5 için piyasaya sürülecek. Death Stranding 2: On The Beach adlı devam oyunu da bazı kişileri PlayStation satın almaya teşvik edebilir. Çok az oyun GTA kadar ana akım erişime sahip ancak yine de konsol satışlarını bir dereceye kadar artırabilir.

Take-Two CEO'su: GTA 6 ile konsol satışları patlayacak