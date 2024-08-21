Disksiz ve 2TB kapasiteli Xbox Series X'in çıkış tarihi açıklandı

Yeni disksiz Xbox Series X'in beyaz dış yüzeyi, Xbox Series S'de bulunan "robot beyazı" ile aynı renkte olacak. Beyaz Xbox Series X ile ilgili sızıntılar, Microsoft'un yeni bir soğutma sistemiyle gelebileceğini söylüyordu. Ancak şirket, disk sürücünün kaldırılmasının dışında bir donanım değişikliği açıklamadı.
Microsoft ve diğer perakendeciler bu üç yeni model için ön sipariş almaya başladı. Üç konsol da Xbox Game Pass'in yoğun tatil sezonunda piyasada olacak. Call of Duty: Black Ops, 6 Ekim ayında piyasaya sürülecek ve ardından Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Indiana Jones and the Great Circle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.