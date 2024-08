Tam Boyutta Gör Microsoft, üç yeni Xbox Series S ve X konsol seçeneği piyasaya sürüyor. 450 dolar fiyata sahip beyaz renkli disksiz Xbox Series X, 600 dolarlık 2 TB kapasiteli "Galaxy Black" özel sürüm Xbox Series X ve 350 dolarlık 1 TB Xbox Series S modeli. Üç model de 15 Ekim'de ABD'de, 29 Ekim'de ise diğer pazarlarda satışa sunulacak.

Yeni disksiz Xbox Series X'in beyaz dış yüzeyi, Xbox Series S'de bulunan "robot beyazı" ile aynı renkte olacak. Beyaz Xbox Series X ile ilgili sızıntılar, Microsoft'un yeni bir soğutma sistemiyle gelebileceğini söylüyordu. Ancak şirket, disk sürücünün kaldırılmasının dışında bir donanım değişikliği açıklamadı.

Microsoft ve diğer perakendeciler bu üç yeni model için ön sipariş almaya başladı. Üç konsol da Xbox Game Pass'in yoğun tatil sezonunda piyasada olacak. Call of Duty: Black Ops, 6 Ekim ayında piyasaya sürülecek ve ardından Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Indiana Jones and the Great Circle gelecek.

Disksiz ve 2TB kapasiteli Xbox Series X'in çıkış tarihi açıklandı