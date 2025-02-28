Xbox patronu doğruladı: "Açıklanmayan çok fazla oyunumuz var"

Yeni duyurular yolda
Xbox Game Studios patronu Craig Duncan, şirketin oyun planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Xbox Podcast’in son bölümünde konuşan Duncan, Obsidian’ın Avowed’unu değerlendirirken, Xbox ekosistemine dahil olacak oyunlardan yalnızca küçük bir kısmının duyurulduğunu söyledi.
Bu konuda South of Midnight, Ninja Gaiden 4, DOOM: The Dark Ages ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi oyunları örnek gösteren yetkili isim, yaklaşan etkinliklerde yeni duyuruların olacağını söylüyor.
Kendi oyunlarımızı oynayarak çok zaman harcıyorum, Daha duyurmadığımız bir sürü şey var. Henüz resmi bir tarih yok, ancak bu yaz aylarında bir Xbox tanıtımının gerçekleşeceğini ve yepyeni oyun duyurularının yapılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ayrıca Xbox oyunlarının Nintendo Switch 2'ye geleceğine dair bazı bilgiler de paylaşıldı. Daha önce Phil Spencer, Xbox oyunları için Nintendo ile işbirliği yaptıklarını belirtmişti. Duncan ise, Nintendo’nun yeni cihazları hakkında her zaman "meraklı ve heyecanlı" olduğunu söyledi ancak olası oyun duyuruları konusunda detay vermekten kaçındı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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