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Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 VII ile mobil fotoğrafçılığı ileriye taşımaya hazırlanıyor. Şirket, önceki modelde yalnızca ana kamerada yer verdiği Exmor T sensörünü, bu kez üçlü arka kameranın tamamına entegre ediyor. Bu hamle, cihazın düşük ışık performansını artırırken, renk doğruluğu ve dinamik aralığı da iyileştirecek.

Exmor T, Sony’nin en yeni yığınlanmış CMOS sensör teknolojisini temsil ediyor. İki katmanlı transistör piksel yapısıyla düşük ışık koşullarında daha temiz ve net görüntüler sağlarken, parazit seviyesini minimuma indiriyor. Xperia 1 VII’deki ana kamera 52 MP çözünürlüğe (48 MP efektif) sahipken, ultra geniş açılı ve telefoto lensler 12 MP olarak kalacak. Ancak asıl fark, tüm sensörlerin aynı teknolojiyi kullanmasıyla elde edilecek tutarlılıkta yatıyor.

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Sony, Xperia 1 serisini genellikle yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüyor ve yeni modelin de mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonun donanım detayları henüz netleşmese de, Xperia 1 VI’da kullanılan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin devam modelinde de yer alması muhtemel. Ayrıca, 5000 mAh batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteğinin korunacağı düşünülüyor.

Sony’nin bu yeni kamera hamlesi, markayı rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biri olacak. Xperia 1 VII’nin, Samsung Galaxy S25 Ultra ve vivo X200 Pro gibi yapay zeka destekli kamera çözümlerine karşı nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

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Sony Xperia 1 VII kamera teknolojisinde yeni bir çağ açıyor